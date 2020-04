Oroscopo del Giorno 17 Aprile 2020 Venerdì

Oroscopo del Giorno 17 Aprile 2020 Venerdì è il segno della Bilancia è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 17 Aprile 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sulla gamma dei sentimenti, che sia amicizia, amore o semplice simpatia, oggi preferite non interrogarvi: non vi importa di quello che provate! Sul lavoro, sentirvi parte di una squadra vi dà sicurezza, nel bene e nel male non siete soli, dove sarà finito allora il vostro tipico individualismo? Finalmente apprezzate la complicità e la collaborazione con i colleghi, anche a distanza formate un fronte unito.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La passione è un’altra cosa, ma se vi basta un’intesa profonda, fondata su interessi culturali e valori comuni, allora ci siete: la persona che avete accanto è perfetta per voi! Se vi dà contro ogni tanto vi diverte! Sul lavoro siete litigiosi, guai a trattare affari in giornate come questa, tutta schermaglie e nulla di fatto.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Confronto diretto tra voi e il partner, tra il vostro rigore e le sue piccole astuzie, tra profondità e superficialità. Di solito pensate che le parole servano a poco, oggi invece vi tornano utilissime. Prima di giudicare i fatti dovete documentarvi, ecco perché oggi passate ore tra libri, giornali e internet: informazione e cultura prima di tutto, senza una conoscenza approfondita dei fatti vi sentite out.

Oroscopo del Giorno 17 Aprile 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Rispetto alle vostre aspettative il partner vi delude, ricavandosi spazi dai quali vi esclude. Non pensate subito male però, non nasconde scheletri né amanti nell’armadio, semplicemente gli state troppo addosso, sentirsi marcato stretto lo infastidisce! Tra gli acquisti del giorno non mancano i libri, qualcuno lo acquistate anche in edicola, insieme a varie riviste da sfogliare per distrarvi, specie se vivete solI.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Malumori e malintesi all’ordine del giorno, prendete lucciole per lanterne ma una volta partiti per la tangente, spacciate le vostre fantasie per pura verità. Complicazioni in famiglia, forse qualche preoccupazione. Se la vostra azienda resta aperta o siete impegnati con il telelavoro, avete un gran da fare: lotta sindacale a sostegno dei diritti dei lavoratori, prendete posizioni forti in difesa della salute.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore èargomento assente tra i file della giornata. Anche se siete in coppia oggi vi ritagliate una parentesi solitaria, probabilmente avete bisogno di pensare. Tante cose da fare, basta averne voglia: dallo sgabuzzino da sistemare a una pila di faccende lasciate in sospeso, e ancora informazioni e corsi di aggiornamento online, bricolage e iniziative umanitarie.

Oroscopo del Giorno 17 Aprile 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Rispetto a una storia che un giorno vi fa sorridere e gli altri due piangere, mantenete un atteggiamento cauto, sempre più distaccato. Di sicuro non ci mettete cuore, testa sì, decisi ad andare fino in fondo e a capirci qualcosa. Voglia di letture profonde, di conoscenza, di comunicazione: niente gossip, però, né chiacchiere futili, oggi vi imponete di andare a fondo alle cose.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Bellissimi momenti condivisi con il partner e i figli, poche parole, eppure quelle poche vanno in profondità, per comunicare con chi vi è caro bastano uno sguardo o un gesto rivelatore. Organizzare il lavoro e una squadra, sia pure piccola, cercando di mettere d’accordo tante teste, finalizzando l’impegno di ciascuno a un obiettivo comune è già un grosso impegno: farete del vostro meglio…

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amicizia con la “a” maiuscola, poche, selezionate, elitarie, ma chi avrà il piacere di potersi definire vostro amico, lo sarà per sempre, dalla A alla Z! Flirt leggero come ali di farfalla, single in cerca di novità, magari il cuore non è coinvolto ma sarà divertente… Siete grintosi, dinamici e curiosi di tutto: siete una forza della natura, capaci di trascinare chi ha meno entusiasmo di voi.

Oroscopo del Giorno 17 Aprile 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Giornata anonima, senza grosse soddisfazioni ma anche libera dai guai. Siete taciturni, immersi nei vostri pensieri che non comunicate volentieri, nemmeno con gli amici più stretti, che in rete vi cercano di continuo. Anche in coppia sembrate elusivi, se il partner allunga una mano per farvi una carezza vi ritraete gentilmente. A casa o in azienda lavorare vi fa piacere, riesce a riempire una giornata vuota..

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un piccolo dono ma simbolico e pieno di significato: basterà questo a ricordare a una persona cara che pensate ancora a lei, anche se attualmente i rapporti sono rotti o almeno molto tesi. Evitate lunghi discorsi, che contribuirebbero a complicare la situazione, lasciate piuttosto che le cose fluiscano da sole. In azienda o col telelavoro date il meglio, facendo onorevolmente la vostra parte.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: In famiglia c’è bisogno di voi: lavori da ultimare e persone da assistere, inoltre se oggi a casa vostra si celebra un compleanno o una ricorrenza importante, mettete in conto una cenetta… solo per pochi intimi, naturalmente! Giornata faticosa, anche restando a casa in ferie: basta guardarsi attorno per vedere lavori arretrati da svolgere, armadi, cassetti, librerie da riordinare…