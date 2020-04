Oroscopo del Giorno 15 Aprile 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 15 Aprile 2020 Mercoledì è il segno del Leone è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 15 Aprile 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore è il grande assente della giornata, non dà e non toglie nulla e per tipi autonomi e individualisti come voi, se spaiati o in fase di riflessione non è una tragedia … anzi! Vi godete la vostra libertà. La Luna alimenta l’ambizione professionale ma le occasioni, ancora bloccate dal lockdown, rimangono nell’aria senza trovare modo di concretizzarsi.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: In primo luogo viene l’amore per voi stessi, la vita, la libertà. Se questo c’è, fate spazio anche ad altri: possono essere solo amici, per il momento preferite così! Gli incontri più intriganti non possono che avvenire online: tanti messaggi, foto e opinioni, ma per ora finisce lì. In azienda la vostra presenza autorevole e carismatica è un punto di forza, siete una colonna e ne andate orgogliosi.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Soddisfatti i cuori solitari, liberi di fare tutto ciò che gli pare, come chattare tutta la notte con misteriosi sconosciuti! Complicazioni per chi è in famiglia o vive nel limbo dei separati, peggio ancora se siete ancora insieme rinfacciandovi le cose del passato! Le faccende di casa non sono il vostro forte, specie se dopo la riparazione improrogabile di un guasto vi tocca ripulire e tirare tutto a lucido!

Oroscopo del Giorno 15 Aprile 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi tra i sentimenti in prima fila c’è l’amicizia; in coppia sul desiderio prevale la complicità, vi sostenete e beffeggiate come fratellini! Contatti epistolari con persone lontane. Doloretti e crampi improvvisi ma non pericolosi. Qualche fastidio c’è, coniugato con uno stato infiammatorio ormai conclamato, ma rispetto a quello che vedete in tv e sentite in giro vi ritenete comunque fortunati!

VERGINE ⭐ EXCELLENT: Gatta ci cova per le coppie datate, probabilmente annoiate, si profilano varie possibilità: tenersi il muso, cercarsi alternative piacevoli, concentrarsi sui figli, lasciarsi colpire da Cupido … e vada come vada! Siete fissati sulla vita di cuore, per le altre cose non avete testa. In corso a trattative distratti e disinteressati, rischiate di rimetterci o almeno rimediarci una figuraccia.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT: Giornata impegnativa ma potrebbe andare peggio! Ricoprite il malcapitato partner di male parole e pensieri rancorosi, la vostra fortuna è il suo buon carattere: talmente innamorato da farsi scivolare tutto addosso. Vi adora e non perde occasione per ribadirlo. C’è qualcosa da riparare in casa prima che il danno diventi macroscopico: prevenire è meglio che curare.

Oroscopo del Giorno 15 Aprile 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amicizia domina la scena, se poi siete pronti a trasformarla in amore, nessun ostacolo: l’altro sarà ben felice di assecondarvi. Poche chiacchiere, passate subito ai fatti. Il lavoro è la nota dolente, di idee ne avete, è il senso pratico che non funziona! Se l’azienda presso la quale lavorate ha riaperto i battenti, la vostra posizione è di incertezza, scissa tra la voglia di riprendere e la paura di ritrovarvi faccia a faccia con il virus.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Tra nuvole, acquazzoni e occhiate di sole, la relazione di coppia va avanti zoppicando. Nonostante qualche alzata di testa il partner rimane innamoratissimo, siete voi a imporgli veti improponibili per la sua autonomia. Anche a distanza, in un mondo che sta cambiando, il lavoro rappresenta una sicurezza, ma attenti agli attaccamenti, qualcosa deve mutare anche nei rapporti interpersonali.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se il legame di coppia è un affare troppo serio e impegnativo per voi, allora vi fermate a una simpatica amicizia, un filo trasgressiva se va bene per tutti e due! Messaggi strampalati da mittenti sconosciuti eccitano la vostra immaginazione. La vostra professionalità vi infonde sicurezza, siete troppo in gamba perché si possa pensare di sostituirvi.

Oroscopo del Giorno 15 Aprile 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La gelosia serpeggia tra voi e il partner con accuse reciproche. I buoni consigli vi arrivano da lontano, forse il maestro di yoga o tai chi, o forse un amico di infanzia trasferito all’estero: un legame indissolubile che vi regala una prospettiva completamente diversa, preziosa come spunto di riflessione. Sul lavoro, il cambiamento si trasforma in un trampolino di lancio!

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Aria romantica e voglia di cena al lume di candela: il partner ha qualcosa di importante da comunicarvi, ed è sicuro che vi piacerà! Progetto sentimentale o addirittura una luna di miele in casa, magari un replay: fosse per voi ne fareste anche una al mese… Sul lavoro: piccoli e grandi cambiamenti in vista con necessità di adattamento anche per voi.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Pappa e ciccia con il partner, per i cuori solitari grandi occasioni nell’aria, se l’incontro fatale non è ancora avvenuto, poco ci manca. Intanto restaurate il look, ormai col fai da te siete diventati bravi! Creatività e intuito sono i vostri punti di forza, se faceste i cartomanti o i maghi oggi sarebbe la giornata perfetta!