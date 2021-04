Collezione 2021 Été Lunettes Eyewear: l’edizione limitata per una primavera colorata

Collezione 2021 Été Lunettes Eyewear

L’edizione limitata per una primavera luminosa e colorata

Collezione 2021 Été Lunettes Eyewear: la vivacità della primavera unita ad un’eleganza classica e senza tempo

Collezione 2021 Été Lunettes Eyewear: in un mondo di occhiali prodotti in serie, il brand italiano Été Lunettes offre un’esperienza di bellezza in edizione limitata, meticolosamente progettata e realizzata in modo che ogni donna possa trovare la montatura perfetta per esaltare la sua bellezza.

Tratto distintivo della collezione 2021 Été Lunettes Eyewear è la capacità del design di unire la vivacità della primavera ad un’eleganza classica e senza tempo in una collezione Eyewear colorata e vivace. I nuovi modelli sfoggiano montature in acetato luminoso e trasparente, arricchite da dettagli metallici, con lenti glitterate in colori pastello dal rosa al viola chiaro.

Sono quattro i modelli protagonisti della linea da sole: Mykonos, con forma squadrata e montatura trasparente con logo inciso; Fourmi, dall’iconica silhouette a gatta con lenti dal finish glitter; Amirat, tondeggiante e in una palette scura di rosso e beige con lenti nere e decorazione di perle sulla parte frontale e, infine Acros, di forma ottagonale e con montatura in metallo.

Agli occhiali da sole si aggiunge anche una linea da vista che presenta quattro inediti design. Montatura in metallo ottagonale per il modello Alleins, disponibile in diversi colori, mentre l’acetato bianco o nero caratterizza gli Adrets, dalla silhouette a goccia. Si conclude con i toni pastello dei modelli Aiguines e Aurons, entrambi in acetato colorato.

Realizzati in edizione limitata, tutti i modelli della Primavera/ Estate 2021 firmati Été Lunettes sono numerati e provvisti di certificato di autenticità. Un inno all’eleganza e alla semplicità.