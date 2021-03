Oroscopo del Giorno 29 Marzo 2021 Lunedì

Oroscopo del Giorno 29 Marzo 2021 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe essere necessario abbandonare consapevolmente alcuni dei tuoi piani Ariete, e lasciare semplicemente le cose al caso. L’elemento inaspettato può aiutarti un pò, quindi lavoraci invece di cercare di tenerlo a bada. Il flusso naturale degli eventi dovrebbe condurti verso un luogo di maggiore libertà. Usa la tua immaginazione invece di affidarti completamente alla logica.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prenditi del tempo per uscire dalla tua routine e vedere cosa sta succedendo intorno a te, Leone. Potresti essere così concentrato e così guidato verso un obiettivo specifico da non riuscire a prendere in considerazione il resto del mondo. Potresti anche non essere consapevole del fatto che queste energie esterne hanno un enorme effetto su ciò che stai facendo.

SAGITTARIO ⭐⭐EXCELLENT:Potresti tenere alta la guardia mentre respingi persone e situazioni che ti hanno colto impreparato, Sagittario. Fai attenzione a non alzare muri così grandi da non poter vedere al di l. Il pericolo di costruire una fortezza che non consente ad altri di entrare è che ti rende rà più difficile guardare fuori. Tieni un muro più basso in modo da non tagliarti fuori dal mondo esterno.

Oroscopo del Giorno 29 Marzo 2021 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non lasciarti sfuggire l’energia positiva della giornata, Toro. Sei in grado di afferrarla e farne un buon uso, quindi non esitare a correre e a farti trascinare dal flusso degli eventi. Smetti di contemplare i problemi e agisci. Prendi gli aspetti migliori di problema invece di sentirti troppo limitato.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Non sentirti obbligato a soddisfare le richieste degli altri, Vergine. Solo perché qualcuno vuole che tu faccia qualcosa non significa che devi obbedire. Piegati all’indietro soloper te stesso e non per il divertimento degli altri. La libertà è una parola chiave per te, quindi assicurati di esercitare questo diritto in ogni aspetto della tua vita. Nessun altro lo farà per te.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un elemento mistico e fantasioso giocherà un ruolo significativo nel tuo mondo oggi, Capricorno. È probabile che questa energia ti arrivi inaspettatamente e la tua prima reazione potrebbe essere quella di evitarla. Credi nel potere del pensiero e dell’intenzione. Persegui tutto ciò che desideri. Metti una grande quantità di forza di volontà dietro le tue azioni e avrai sicuramente più successo.

Oroscopo del Giorno 29 Marzo 2021 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere tentato di inventarti le tue regole Gemelli, perché davvero non sei soddisfatto di quelle che hai davanti. Fai attenzione a farlo senza prima comprendere tutte le implicazioni per te e per le persone che hai intorno. In ogni caso, se ritieni che certe cose non siano giuste, prendi provvedimenti per cambiarle. Non c’è motivo per cui devi rimanere entro i vincoli tradizionali.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti agire inconsciamente, Bilancia. All’improvviso sei a metà di un compito e ti chiedi cosa speravi davvero di ottenere quando lo hai avviat. Sii più consapevole della tua energia e di come la utilizzi. Assicurati di non darti la zappa sul piede sprecando le tue preziose risorse in cose che non contano davvero.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentire che le azioni intorno a te sono alimentate da motivi egoistici. Potresti essere l’unico che vede davvero cosa sta succedendo, Acquario. Ti senti come un osservatore su una montagna che guarda in basso con disprezzo le persone che stanno sotto. Comprendi la politica della situazione, ma dal tuo punto di vista ti senti impotente per attuare un cambiamento efficace. Raccogli i dati ora e agisci slo dopo averli esaminati attentamente.

Oroscopo del Giorno 29 Marzo 2021 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le tue azioni possono essere irregolari e spontanee oggi Cancro, ma sicuramente saranno anche forti. Potresti essere guidato da una mente molto acuta. Forse c’è qualcuno vicino a te che ha una grande astuzia. Potresti sentirti più intelligente del solito. Le idee geniali tendono a circondare te e le tue azioni fintanto che manterrai una mente aperta su come e quando si manifesteranno.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Puoi fare affidamento sulla tua buona fortuna per tirarti fuori da situazioni difficili oggi, Scorpione. Questo è un giorno in cui puoi lanciarti a capofitto senza preoccuparti troppo del risultato. C’è una grande quantità di energia positiva dalla tua parte che potresti non essere nemmeno in grado di vedere in questo momento. Abbi fiducia che qualunque cosa tu intraprenda si risolverà in modo fortuito per te in futuro.

Una bella sintonia sul piano sessuale, ma anche mentale, ti avvicinerà al partne. Ti avvicini con particolare delicatezza alla persona amata, riuscendo a toccare le cordedel suo animo. Gli scorpioni single sperimentano una bella fase di successi erotici e di conferme del loro fascino, specie se appartengano alla terza decade.

Sul lavoro riceverai stima e ffetto da parte dei colleghi che hanno apprezzato recentemente il tuo altruismo, la tua tenacia e la tua capacità di tenere testa alle situazioni e alle incombenze quotidiane.

PESCI ⭐ EXCELLENT: Oggi Pesci, nel tentativo di compiacere le persone intorno a te, potresti rinunciare troppo a te stesso. Prima che tu te ne accorga, potresti essere incatenato a persone, situazioni e impegni da cui non riuscirai a districarti. Usa questa giornata per liberarti da queste catene.