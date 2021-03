BIRRA 8.6 TATTOO LIMITED EDITION 2021: DA GUSTARE E COLLEZIONARE

Alla Birra 8.6 Tattoo Limited Edition 2021 è abbinato un concorso con in palio quattro tatuaggi, sfruttabili fino al 31 agosto. Con l’acquisto di almeno 3 lattine 8.6 da 50cl o delle nuove bottiglie 8.6, o una confezione multipack, sarà possibile vincere una delle 100 t-shirts firmate Birra 8.6, e partecipare all’estrazione di quattro buoni per la realizzazione del tatuaggio dei sogni.

Marco Matarese , esperto della tecnica etching, ha dato un’impronta ancora diversa ha utilizzato il serpente come forma sinuosa e duttile per avvolgere la lattina, in quanto soggetto iconografico proprio del tatuaggio occidentale.