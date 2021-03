Oroscopo del Giorno 6 Marzo 2021 Sabato

Oroscopo del Giorno 6 Marzo 2021 Sabato: LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 6 Marzo 2021 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Ariete, potrebbe venire alla luce un talento nuovo e precedentemente non riconosciuto per lavorare nel campo sociale, umanitario o spirituale. Questo potrebbe farti pensare seriamente di cambiare lavoro o intraprendere una carriera completamente nuova. Le opportunità ci sono se guardi bene. Se sei serio riguardo a questo cambiamento, è meglio cominciare ora. Se aspetterai troppo a lungo, il processo potrebbe rivelarsi più difficile.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le intuizioni spirituali che hai ricevuto negli ultimi giorni potrebbero rivolgere i tuoi pensieri al servizio degli altri. Potresti avere talento per insegnare e scegliere di condividere ciò che hai imparato, Leone. Dovresti sentirti particolarmente forte ed energico, quindi potresti essere tentato di fare un salto in avanti. Pianifica tutto attentamente. Anche le imprese più ammirevoli devono essere affrontate con uno stato d’animo pratico.

Si alza il livello del tuo calore passionale sia che sei in coppia stabile oppure che il tuo siain un legame occasionale condiviso con più libertà. Marte continua ad esserti fidato alleato, specie se sei nato nella prima decade e non ti fa mancare certo lo slancio e il vigore per le tue performance erotiche.

Se qualcuno sul lavoro ti da del pigro, non prendertela ma rispondi con la sola forza dei tuoi risultati. Il tuo segno è uno di quelli che si distingue più degli altri nel mostrare operosità e senso del dovere professionale.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un amico o un collega potrebbe presentarti un modo per aumentare le tue entrate facendo ciò che ami di più, Sagittario. Questo può coinvolgere le arti creative, la guarigione o questioni spirituali o metafisiche. Sebbene ciò possa richiedere settimane o mesi di preparazione, dovrebbe comunque valerne la pena. Controlla i fatti e pensaci bene!

Oroscopo del Giorno 6 Marzo 2021 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una maggiore intuizione e immaginazione potrebbero ispirarti a intraprendere un corso di studi o a andare avanti con progetti creativi, Toro. Potresti essere piacevolmente sorpreso da ciò che imparerai o produrrai, quindi sii motivato a continuare con quello che stai facendo. Questo potrebbe essere un momento stimolante e produttivo per te. Approfittane!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il romanticismo dovrebbe prendere velocità oggi, Vergine. Potresti scoprire che tu e un potenziale partner avete molti interessi in comune. Potreste partecipare insieme ad alcune lezioni o seminari su uno di questi argomenti. Fai attenzione a non pianificare troppo in una volta. Uno o entrambi potreste entrare in conflitto e finire per deludere l’altro.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’entusiasmo per gli studi spirituali e metafisici potrebbe farti sentire ottimista riguardo al futuro. La tua energia fisica è alta Capricorno, e questo ti farà provare lo yoga, il tai chi o un’altra disciplina che combini l’esercizio fisico con lo sviluppo delle facoltà psichiche e spirituali. Gli amici potrebbero voler unirsi a te in questa attività. Lascia che le intuizioni fluiscano liberamente.

Oroscopo del Giorno 6 Marzo 2021 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Nuove idee, intuizioni e visioni recenti potrebbero motivarti a stare con amici che hanno interessi simili oggi, Gemelli. Avrai voglia di condividere le tue esperienze, ascoltare le loro storie e cercare di dare un senso a tutto. Questo può essere un processo importante, anche se parte di ciò che viene detto non sembra avere senso. Annota i tuoi pensieri e riflettici più tardi.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti avere sogni e visioni intensi stasera che potrebbero essere quasi profetici, Bilancia. Queste premonizioni potrebbero essere personali, ma tenderanno ad essere più mondane, come riferimenti ad eventi politici. Ciò che senti dovrebbe essere positivo, quindi non sono avvertimenti. Scrivili in modo da poterli verificare più tardi. Potresti essere sorpreso!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi le discussioni con gli amici potrebbero portare a intuizioni che nessuno di voi avrebbe realizzato da solo. Le vostre menti andranno mille miglia all’ora. Nessuno di voi sarà lo stesso! Non dimenticare di prendere appunti riguardo alle vostre discussioni. Non vorrai dimenticare una cosa che hai sentito o detto.

Oroscopo del Giorno 6 Marzo 2021 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti conoscere nuove persone con tendenze artistiche o spirituali inclini alle tue. Potrebbero esserci degli scambi affascinanti, Cancro. Non importa quanto sei stanco quando torni a casa, cerca di fare un pò di esercizio fisico per schiarirti le idee e calmare la mente. Altrimenti potresti avere problemi ad addormentarti.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una conferenza potrebbe stimolare la tua immaginazione e interessarti ad un campo nuovo e intrigante, Scorpione. Potresti anche trovare alcuni libri sull’argomento da leggere. Questo potrebbe darti una nuova motivazione per perseguire alcuni obiettivi a cui tieni che ti sei lasciato sfuggire per un pò… Gli amici potrebbero dimostrarsi di supporto in questa impresa.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Libri o conferenze su argomenti spirituali o metafisici potrebbero ispirarti a perseguire un argomento e forse a scrivere un pò, Pesci. Il contatto con amici o colleghi con interessi simili potrebbe portare a discussioni affascinanti. Potresti ricevere alcune informazioni su come perseguire i tuoi obiettivi in modo più efficace. Ti farà avanzare materialmente, intellettualmente e spiritualmente.