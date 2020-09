Oroscopo del Giorno 29 Settembre 2020 MartedÃ¬

Oroscopo del Giorno 29 Settembre 2020 Martedì

Oroscopo del Giorno 29 Settembre 2020 Martedì è il segno del Toro è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 29 Settembre 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potrebbe essere necessario completare un sacco di lavoro entro oggi, Ariete. Se sei coinvolto professionalmente nella scrittura, potrebbe incombere una scadenza. Potrebbe essere difficile farlo perché i membri della famiglia e gli amici potrebbero chiamare e inviare messaggi costantemente, il che ti impedirà di concentrarti. La migliore linea d’azione potrebbe essere quella di andare in un posto tranquillo, come una biblioteca, e fare il tuo lavoro lì. Pensaci!

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Ti sei concesso troppe stravizi, Leone? Potresti sentirti sotto tono a causa di tutta questa abbondanza. Stai tranquillo e pensa a riorganizzare le tue priorità. Un secondo pezzo di torta al cioccolato è più importante della tua energia e della tua salute? Indulgere può essere importante per la tua psiche, ma non dimenticare la moderazione e non dimenticare che ci sono molti altri modi per coccolarsi.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti aver perso il tuo solito controllo e aver speso troppi soldi ultimamente, Sagittario. Non ti preoccupare. È stato tutto per una buona causa. Non è niente che non puoi gestire, e certamente non abbastanza da mandarti in bancarotta. La situazione è comunque solo temporanea. Il tuo quadro finanziario ti sembrerà ottimo nei mesi a venire. Approfittane!

Oroscopo del Giorno 29 Settembre 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cosa sta succedendo oggi nella tua comunità che attira la folla, Toro? Una parata? Una festa di qualche tipo? Alcuni amici potrebbero volere che tu vada con loro, ma esiterai per molti motivi diversi. Vai se vuoi, ma prendi le precauzioni necessarie. Potresti incontrare persone interessanti. Se non ci vai, trova un altro modo per divertirti. Te lo meriti.



Belle le amicizie, ti circondi di persone sagge, in grado di darti consigli pacati e visti i recenti colpi di testa, devi ammettere di averne davvero bisogno.

Ottimo rapporto con colleghi e collaboratori, anche col capo nulla da ridire, semplicemente non parla, fermo nelle retrovie, quasi il dipendente fosse lui ai tuoi ordini. Creatività e idee innovative per chi ha un’attività in proprio, smanioso di ripartire, nulla da ridire sulla genialità!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ti è stato detto che non puoi avere troppi amici Vergine, ma oggi potresti chiederti se è davvero così. Il tuo telefono potrebbe squillare senza interruzioni. Una persona dopo l’altra ti chiederà consiglio e la tua famosa spalla su cui piangere. Sii paziente. Un giorno potresti aver bisogno che quella persona sia lì per te. Cerca di ascoltare e di mantenere il tuo forte senso dell’umorismo.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:In generale sei una persona molto socievole Capricorno, e oggi non vorrai essere da meno. Gli inviti, dai caffè intimi alle grandi feste di quartiere, continuano ad arrivare, ma si soppesano i pro ei contro per partecipare con attenzione ora. Dire di no va contro la tua natura perché non vuoi perderti nulla. Ma in questo momento, devi scegliere la cosa più importante per te e lasciare andare il resto.



Oroscopo del Giorno 29 Settembre 2020 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere troppo libero con i tuoi soldi in questo momento, Gemelli. Di solito ci fai attenzione, ma lo spirito di generosità e abbondanza è decisamente forte per te. Sei più propenso a essere generoso con coloro a cui tieni. Dopo tutto potresti andare nel panico, ma non farlo. Sei bravo a fare soldi., ma tirare un pò la cinghia non ti farà male. Segui il tuo cuore, entro i limiti!



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Una piccola riunione di qualche tipo potrebbe attrarre te e la tua famiglia stasera, Bilancia. Forse organizzerai qualcosa per incontrare alcuni amici. Potresti sentirti bene solo con le persone che ami, ma probabilmente sarai stanco alla fine dell’evento. Assicurati di fortificarti con cibo nutriente durante il giorno. Prenditi cura di te stesso così potrai divertirti di più.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Acquario, tu e altri membri della tua famiglia potreste improvvisamente decidere di fare una pulizia a fondo della casa. Di solito questa è una buona idea, ma oggi non ne ha davvero bisogno e potresti lavorare troppo e fare troppo. Hai davvero bisogno di pulire gli armadi adesso? Spolvera, passa l’aspirapolvere, abbellisci l’ambiente con alcune decorazioni, e per ora dovrebbe essere sufficiente. Rilassati!

Oroscopo del Giorno 29 Settembre 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Di solito ti piace parlare Cancro, ma in questo momento probabilmente hai raggiunto il tuo limite. Hai partecipato a una serie di riunioni virtuali e hai parlato con molte persone nell’ultima settimana e ora vorrai stare seduto in silenzio a casa. Se amici o familiari insistono per chiacchierare, non aver paura di dire di no. Tutti sanno quanto sei stato impegnato. Prenditi del tempo per te stesso e rilassati.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Troppe telefonate potrebbero essere all’ordine del giorno oggi, Scorpione. Potresti anche avere da fare qualche commissione dell’ultimo minuto. Probabilmente non sarà facile a causa di ritardi, imprevisti, blocchi e traffico. Tuttavia, il tuo senso di eccitazione ed entusiasmo ti aiuterà a tollerare condizioni che normalmente sarebbero molto frustranti. Inoltre, ti stai divertendo!



PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:Troppe persone potrebbero richiedere il tuo tempo in questo momento, Pesci. Alcuni possono avere preoccupazioni vere e hanno bisogno della tua assistenza, ma altri hanno programmi precisi che potrebbero affrontare da soli. Usa il tuo intuito per capire la differenza perché non sarai in grado di aiutare tutti.