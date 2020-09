Profumi maschili Autunno 2020: sette essenze per non farvi dimenticare

David Beckham dedica invece agli uomini più carismatici il suo Bold Instinct , creato in collaborazione con Jean-Christophe Herault. Note terrose, simili a whisky, e calde spezie sono un inno al self confident.

Chi invece, non è ancora pronto a dire addio all’estate, può scegliere le note del bergamotto, fresco come un tuffo nel blu del Mediterraneo. Météore di Louis Vuitton , di Jacques Cavallier Belletrud, ne è la rappresentazione. Insieme al mandarino e all’arancia siciliana, proietta una cascata di note soleggiate rese sexy da un cocktail di spezie, noce moscata indonesiana e Java vetiver.