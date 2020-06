Oroscopo del Giorno 12 Giugno 2020 Venerdì

Oroscopo del Giorno 12 Giugno 2020 Venerdì è il segno dei Gemelli è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 12 Giugno 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Amori vicinissimi oppure lontani, se avete un filarino in azienda, e magari il suo cuore non è libero, il weekend, noioso per tutti, per voi si trasforma in una sorta di limbo: vi manca da morire ma il telefono è off limits. Qualche spesa imprevista in vista di un viaggio, magari l’auto ha bisogno di un aiutino oppure non trovate il posto sul treno e vi tocca viaggiare in prima classe…

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tanta bella gente attorno a voi, amori, amici, figli e figli degli amici. Tutte le carte in regola dunque per rilassarvi e divertirvi assieme a loro: considerate la serata come un’isola felice. Solo uno spirito adattabile oggi potrebbe resistere al pressing del vostro capo, che cambia idea ogni cinque minuti facendovi fare e rifare il lavoro mille volte. Anche voi non siete in vena, vi distraete facilmente e commettete qualche errore!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Possessivi e molto innamorati, forse le due condizioni sono interdipendenti, il partner non se ne lamenta e trova questa vostra strana gelosia tenera e quasi comica… importante come in cucina non sbagliare le dosi! Se avete un’attività indipendente a carattere creativo, commerciale o sociale poco vi importa di sforare l’orario di chiusura, l’essenziale è lavorare.

Oroscopo del Giorno 12 Giugno 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Finito un amore ne inizia un altro, usciti da una casa si entra in un’altra che le somiglia, e la libertà dove sarà mai andata a finire? Non la ritrovate nei vostri amici che vi soffocano con la loro possessività. Tutto ben scandito dalla vostra agenda lavorativa e dalle lancette di un orologio che non resta mai indietro. Se finito il lavoro potete trascorrere il vostro tempo come vi piace.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Partner capriccioso, mai soddisfatto di ciò che gli offrite, perfino la suocera sgrida lui o lei difendendovi, ergo siete l’innocenza in persona! Tanto amore da dare ma vi aspettate che venga ricambiato. Sui commerci oggi non contateci, l’interlocutore vi farà perdere tempo prezioso, salvo poi rimandare la chiusura della trattativa alla prossima settimana.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Giornata doc per incontri fatali, una new entry appena entrata in compagnia vi folgora, ma può trattarsi anche di un collega che conoscete da tempo ma che solo oggi, incontrato davanti alla macchinetta del caffè, vi appare all’improvviso irresistibile. Per tutto il giorno lavorate senza patemi, bello farlo senza il capo che vi punta lo sguardo addosso, vi prendete tutto il tempo necessario!

Oroscopo del Giorno 12 Giugno 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amate e siete riamati, il partner stravede per voi e anche se la suocera ve lo monta contro non ha nessuna possibilità di farcela. Lui o lei vi guarda come foste una divinità scesa in terra, occhi pieni di ammirazione e di stupore! Lo staff è complice e collaborativo, in azienda oggi ci state benone e anche il capo, per quanto lo consenta il suo ruolo, si dimostra disponibile e malleabile.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Una bella chiacchierata con il partner è proprio quello che ci voleva per chiarire dettagli apparentemente insignificanti del vostro rapporto, è proprio così che iniziano le crisi, tenendosi tutto dentro il silenzio allarga la crepa fino a produrre voragini. Lavoro è la parola chiave della giornata, in azienda o nel vostro studio fino all’ora prestabilita, a casa, in cucina, in giardino…

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amore, amicizia, figli intelligenti e simpatici, la vostra vita affettiva è piena e felice, quasi una favola, per questo ogni tanto subentra l’ansia: quando le cose sono così perfette non durano in eterno! A parte portare avanti le vostre mansioni professionali, oggi il vostro impegno si chiama svago: far giocare i vostri pupi, divertire voi stessi, incontrare amici o improvvisare qualcosa di simpatico insieme a loro.

Oroscopo del Giorno 12 Giugno 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Scornati e scontenti, perlomeno avete il vostro quattro zampe che vi ripaga di tutto l’amore che gli regalate e poi c’è la natura, le piante e i fiori, tanti buoni motivi per essere felici con o senza la mezza mela. Non vedete l’ora che arrivi sera, se in previsione avete un turno per domani affrettatevi a scambiarlo. Stanchezza a parte, comunque, lavorare vi aiuta, almeno non pensate ai vostri guai sentimentali.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ai ferri corti con il partner ma la crisi non è ancora così grave da indurre qualcuno a fare valigia. Vi beccate, ve ne dite quattro, ma poi al solo pensiero di lasciarvi rientrate nei ranghi chiedendovi scusa a vicenda. I vostri problemi si chiamano nervosismo e stanchezza. Oggi per lavoro si viaggia, o meglio dopo un incontro d’affari si torna felici e contenti verso casa, soddisfatti del proprio operato.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Feste in famiglia per celebrare un anniversario o il ritorno di una persona rimasta assente a lungo. Nostalgia per il “come eravamo” rivedendo vecchie foto che vi ritraggono più giovani e pimpanti, tuttavia non avete nulla da ridire sulle vostre relazioni e sulle persone che vi circondano e vi amano come sempre! Gran daf are in casa, in cucina, in giardino, amate il vostro piccolo castello e vi piace renderlo confortevole.