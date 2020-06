Oroscopo del Giorno 13 Giugno 2020 Sabato

Oroscopo del Giorno 13 Giugno 2020 Sabato è il segno del Toro è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 13 Giugno 2020 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Affettuosità senza problemi e senza timidezza, ma quando si passa alla fase più hard, o meglio si dovrebbe passare, di colpo perdete interesse, e non perché non siate innamorati, semplicemente siete stanchissimi! Macché lavoro, se il capo vi chiede uno straordinario siete costretti ad accampare una scusa strampalata, proprio di impegnarvi anche oggi non ve la sentite, benché al portafoglio farebbe un gran bene.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amicizia e amore procedono a braccetto, ma preoccupati come siete di mantenere il cuore libero specie dopo una brutta rottura, siete ben felici di seguire i dettami delle stelle: stasera ci si diverte, si mangia insieme e si chiacchiera. Sul lavoro, l’imprevisto dell’ultimo minuto chissà perché coglie sempre voi, sarà colpa di Urano che funziona come un’antenna attirando tutti i fulmini sul tetto di casa vostra.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Qualche complicazione in famiglia, non tanto riguardo al partner che vi stuzzica con qualche battuta ma senza mai scatenare tempeste. A crearvi davvero complicazioni sono i parenti, suoi e vostri, specialisti nell’arte di interferire nei fatti altrui. Un gran da fare in casa se aspettate ospiti e non ospiti qualunque: suoceri, cognati, parenti alla lontana ma con occhio e lingua abbastanza lunghi da criticarvi!

Oroscopo del Giorno 13 Giugno 2020 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Calde amicizie e amori possessivi, oggi di certo il cuore non prende turni di riposo, fibrilla di continuo e se ancora non avete sentito le farfalle nello stomaco, una persona speciale che vi bacerà di sorpresa potrebbe farvele provare… Se qualcuno propone una gita in montagna aderite con entusiasmo, bello sentire il sangue correre nelle vene e l’aria pulita scendervi nei polmoni.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Voglia di arte e di bellezza, come vi piacerebbe oggi spendere la giornata libera per andare in cerca di chicche artistiche o naturali, ma il partner rompiscatole non è in vena, oppure ha un impegno improrogabile. Niente lavoro oggi, al massimo utilizzate qualche ora libera per farvi ispirare dalla natura per mettere a punto alcuni progetti che da un pò avete in mente, ma mai forzare la mano!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se ancora non l’avete fatto, ma da tempo state tenendo d’occhio qualcuno che vi interessa particolarmente sappiate che avete concorrenti, perciò spicciatevi a farvi avanti con un messaggino inequivocabile. Sabato perfetto per una bella escursione, mare o montagna lo deciderete voi, ma se amate l’arte e c’è qualche cittadina che ancora non conoscete, prego accomodatevi.

Oroscopo del Giorno 13 Giugno 2020 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Sesso e sentimento su binari divergenti, siete pieni di tenerezza e premura nei confronti degli altri, ma quando si parla di lettone…fate un salto indietro. Tensione con familiari che, nonostante siate adulti vaccinati, cercano di esercitare ancora il loro potere. Sul lavoro vi disturbano gli atteggiamenti prevaricatori di qualcuno che, sentendosi investito di un ruolo, fa scintille per farlo notare.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amore ideale più che reale, magari vagheggiate un incontro mozzafiato con l’attore del momento, tediati dalle solite beghe familiari e dal partner che ormai vi considera alla stregua della sua scrivania… Pulizie di casa, spesa, turno in azienda… La misura è colma, ma se volete strafare potete anche ritagliare un paio d’ore per il volontariato, dare una mano all’anziana vicina di casa o andare a trovare l’amico malato.

ACQUARIO ⭐ EXCELLENT: Innamorati ma anche stranamente possessivi, è l’insicurezza, la mancanza di autostima a rendervi tali. Attenti: il partner si potrebbe scocciare, chi non ama sé stesso non sa nemmeno amare gli altri. Shopping a vuoto, l’entusiasmo è tanto ma nulla sembra poi andarvi bene. Forse siete troppo critici verso voi stessi e pretendereste un fisico da passerella, ma non è il caso di farsene un cruccio.

Oroscopo del Giorno 13 Giugno 2020 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore è argomento tabù per tutta la giornata, su questo argomento non siete il primo attore, casomai lasciate fare al partner o a chi vi corteggia con insistenza. Più facile lasciarsi andare in escursione o in corso a una visita a luoghi particolarmente suggestivi. In viaggio non vi limitate a godervi le sensazioni offerte dal paesaggio, la vostra mente incamera esperienze e nozioni.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Passione e gelosia fanno il paio, ma tutto sommato al partner il vostro atteggiamento piace: lo considera una conferma del vostro attaccamento, perciò non si arrabbia e se lo fa è tutta una finta. Ginnastica per il corpo e per la mente: l’attività sportiva vi aiuta a mantenere la muscolatura elastica e tonica, lo stesso fanno lettura ed enigmistica con la mente.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Focus sulla famiglia, tutti carini e disponibili nei vostri confronti, siete voi che vi alzate con un diavolo per capello e non c’è verso di farvi cambiare idea. Forse ci riusciranno gli amici che sanno come trattarvi senza stuzzicare i vostri punti deboli! Fissati con lo sport, il nuoto, le attività sociali: oggi vorreste fare di tutto, ma troppe cose nell’arco di ventiquattrore non ci stanno…