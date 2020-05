Oroscopo del Giorno 8 Maggio 2020 Venerdì

Oroscopo del Giorno 8 Maggio 2020 Venerdì è il segno dei Pesci è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 8 Maggio 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Libertà assoluta, per voi e, se c’è, per il partner, vi volete bene ma ciascuno salvaguarda il proprio spazio. Anche i pupi li educate all’indipendenza fin da piccoli, anche a costo di fare il cuore duro: devono arrangiarsi da soli. Le parole d’ordine oggi sono business e finanze, se poi c’è un’eredità in ballo, qualcosa potrebbe sbloccare la situazione: preparatevi a un colpo di scena.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cuori liberi in festa, le amicizie vecchie e nuove colorano la vostra vita, e anche se ancora non vi potete incontrare di persona, ormai è questione di giorni! Col capo discussioni a non finire, non da meno con i colleghi, che da un lato vi ammirano, rispettando la vostra professionalità, ma dall’altro trovano da ridire, non sopportando certi vostri atteggiamenti…

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Largo all’avventura, alla trasgressione, al gioco amoroso leggero e disimpegnato, in pratica la logica del marinaio: una storiella in ogni porto, ma liberi come il vento! Single irritati dalle prediche dei genitori, che entrano da un orecchio e escono dall’altro. Lavoro di routine, con qualche piccola grana da risolvere ma in generale tranquillo e, beati voi, sicuro.

Oroscopo del Giorno 8 Maggio 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐ EXCELLENT: Se il partner continua ad amarvi, dev’essere un santo… quando vi arrabbiate diventate proprio insopportabili! Il bersaglio preferito sono proprio le persone più vicine, in famiglia tirate fuori il vostro vero “sé”, quello che in società nascondete accuratamente dietro a un sorriso dolce. Non oggi, però, anche gli sconosciuti potranno assaggiare il vostro caratterino!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Partner elusivo nei sentimenti, ma allusivo quando si parla di sesso. Serata ideale per i giochi nel lettone e oggi trasgredire diventa un must. In viaggio per lavoro o affari, tra burocrazia e autocertificazione, se è proprio necessario e non si possano attendere le prossime settimane questo lo deciderà il vostro capo, intelligente e tollerante come se ne incontrano pochi.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore c’è e si vede, trapela dai vostri gesti e dai vostri sguardi. Eppure basta una bazzecola e cominciate a battibeccare come bambini dell’asilo. Prevalentemente positivo il lavoro, con tutti che si lamentano e piangono ammanchi, burocrazia, ritardi, voi ve la cavate piuttosto bene: vero, le finanze non sono al top ma con qualche iniziativa coraggiosa riuscirete a rimetterle presto in piedi.

Oroscopo del Giorno 8 Maggio 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Niente di fatto, non siete in vena di legami impegnativi, a meno che il partner lo abbiate già: in questo caso anche se è un barbagianni taciturno e ipercritico, non si cambia! Nuovi amici all’orizzonte, ancora per poco soltanto virtuali, tanta bella gente che stimola la vostra curiosità. Per essere più simpatici frenate sulle battute, quando siete in vena sono davvero micidiali.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Occhio puntato sull’alternanza di amicizia e amore, volete bene al partner ma avete la mente confusa e tra le persone che frequentate nessuna contribuirà a chiarirvela. In certi momenti sembrate sul punto di rompere. Pochi soldi e quei pochi subito spesi per tamponare un guasto domestico o corrispondere il mensile alla colf. Gentili e disponibili sul lavoro, se vi avanza un pò di tempo lo impiegate per il volontariato.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Coppia serena a qualsiasi età, il vostro segreto è dialogare per divertirvi insieme, trovando sempre qualche nuovo spunto che stimoli la vostra curiosità. Entusiasmo condiviso con i figli, dalla musica ai film, dalla moda ai progetti di viaggio. Popolari, sul lavoro si parla di voi, lo stesso vale per l’attività in proprio, faticosa ma ben organizzata e in fase di ripartenza.

Oroscopo del Giorno 8 Maggio 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Dolcissimo il rapporto amoroso, tra bacetti al cioccolato e fantastici progetti per il futuro, specie se avete bimbi o sperate di metterne uno al più presto in cantiere. Punto focale della giornata il lavoro, specie se i soliti ben informati parlano di cambiamenti radicali ai vertici, che vi potrebbero coinvolgere in prima persona.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: L’amore èargomento tabù: il partner non è in vena di coccole, casomai, cocciuto e orgoglioso, pensa ai fatti propri, facendovi pagare una parola sbagliata che considera una grave offesa. Il tarlo che vi rode, la reciproca gelosia, vi sorvegliate come mastini, convinti di trovare anche oggi lo scheletro nell’armadio. Doppio lavoro oggi, a causa di un guasto improvviso o del malanno di un collega che vi tocca sostituire.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amore universale: per il partner, la famiglia, gli amici, i quattro zampe, ma anche per la vostra persona: non si può voler bene agli altri se non se ne vuole anche a se stessi! Oggi non solo lavoro, anche volontariato, perché siete buoni, altruisti e vi stanno a cuore le sorti del mondo, oppure un turno di lavoro supplementare, accettato per liberare un collega, impegnato da problemi personali.