Oroscopo del Giorno 7 Maggio 2020 Giovedì è il segno del Capricorno è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 7 Maggio 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Sensazione di solitudine, tutte le vostre belle sicurezze oggi traballano e anche il fronte delle amicizie, nutritissimo finché c’era da divertirsi e bisbocciare insieme, sembra decimato dal virus. Finanze ballerine, o meglio vuotate come una damigiana. Inutile raccomandarvi di darvi una mossa, ve ne date anche due, ma se la clientela non c’è e l’attività stenta a ripartire bisognerà cercare soluzioni alternative.

LEONE ⭐ EXCELLENT: Più che d’amore bisognerebbe parlare di disamore, o meglio di solitudine. Se la famiglia c’è vi sta addosso senza capirvi veramente, ma se manca vi sentite come gli orfanelli dei vecchi romanzi dell’800. Una giornata da dimenticare, fareste meglio a restarvene a letto dormendovela per tutto il tempo… fattibile se siete in cassa integrazione, in caso contrario potete sempre prendere ferie.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore c’è e almeno su questo fronte potete dormire tra due guanciali, magar qualche segretuccio il partner ve lo nasconde e voi di riflesso ne nascondete a lui o lei. Ma se si tratta di sciocchezze fareste bene a chiudere un occhio! Nervosi e distratti sul lavoro, il capo vi guarda di sbieco ma non ve ne accorgete nemmeno, siete troppo occupati a pensare ai fatti vostri.

Oroscopo del Giorno 7 Maggio 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: La gelosia del partner vi risulta insopportabile, soprattutto perché assomiglia molto alla vostra, quella che c’è ma non volete ammettere. Tensione elettrica alle stelle, si salvi chi può… In realtà ce l’avete con voi stessi e anche se lavorate in proprio, senza dover render conto a nessuno, siete molto allarmati per il prosieguo della vostra attività.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Affetti solidi e sinceri, col partner e i figli parlate a lungo, incredibile ma vero per voi sempre molto stringati nell’espressione e più attenti ai fatti che alle parole. Facilitato il contatto con il pubblico. In prospettiva pensate anche ai viaggi, organizzando spostamenti improrogabili per lavoro e anche su questo fronte vi sentite straordinariamente tranquilli…

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il passaggio dall’amicizia all’amore è sempre veloce, ma non quanto oggi, addirittura istantaneo! La ragione è molto più semplice di quanto non crediate: nella lunga fase di lockdown avete avuto modo, scambiandovi messaggi, di conoscervi così a fondo che ora vi sentite già compagni di vita, anche se di fatto non vi siete ancora baciati…

Oroscopo del Giorno 7 Maggio 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore più grande è il quattro zampe che dà senza chiedervi nulla in cambio, quanto agli esseri umani qualche pensiero a una persona che non vedete da tempo, dalla quale vi siete volontariamente allontanati. Il lavoro è parte fondamentale nella giornata, ma questo non significa che risulterà facile: prove e contrarietà vanno messe in conto.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Meno vi sentite amati e compresi, più diventate gelosi e possessivi, strano per un segno sereno e affettuoso come il vostro. La brutta esperienza di queste settimane ha cambiato la psiche un pò di tutti e ci vorrà del tempo per tornare quelli che eravate. Giornata all’insegna della paranoia sul fronte finanziario, controllate con occhio attento da investigatore il listino di borsa, interrogandovi sulla sorte dei vostri investimenti.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: L’amore sulla carta è un argomento che vi piace molto, i guai cominciano quando cercate di viverlo in prima persona. I sentimenti sono belli, ingenui, colorati, ma cozzano violentemente contro il vostro bisogno di libertà. Se avete già ripreso l’attività lavorativa consueta siete sommersi di impegni con un’agenda traboccante di numeri telefonici, mail e scadenze, tutto da avviare entro sera.

Oroscopo del Giorno 7 Maggio 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il partner è dolcissimo, finalmente qualcuno che vi capisce e apprezza le delicate sfumature del vostro carattere: l’aveste incontrato prima vi sareste risparmiati parecchi dispiaceri! Creatività possente e quando la pecunia langue, si attiva come una bottiglia di champagne con tante bollicine: attenti però a non farle straripare. Il grillo parlante raccomanda di disciplinarle!

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT: Cuore sensibile, ferito dalle parole sarcastiche o da un atteggiamento imprevedibile del partner, che sembra interessato a tutto e a chiunque tranne che a voi. Le cause vanno ricercate nel passato, magari in uno sgarbo che avete fatto e avete già dimenticato. Se sul lavoro avete un socio, fareste meglio a parlare col tempo passato, perché il suo atteggiamento non lascia spazio a dubbi: è deciso a piantavi in asso!

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un messaggino vi svela un mondo d’amore al quale non avevate mai pensato, oppure avevate paura temendo di aver capito male. Invece avete capito bene, qualcuno vi ama e non vede l’ora di venirvi ad abbracciare! Creatività esuberante, oggi realizzate meraviglie, ma non crediate di sfangarvela senza fatica, a sera vi ritroverete soddisfatti ma esausti, dopo aver superato una serie di prove e imprevisti.