Oroscopo del Giorno 27 Marzo 2020 Venerdì

Oroscopo del Giorno 27 Marzo 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Giornata tutta di combattimento per voi. Le preoccupazioni per l’aspetto finanziario avanzano nel pomeriggio. In amore,la sensazione che vi travolge è quella di un terremoto e già sentite che anche quando tutto sarà finito lascerà un segno indelebile. Tuttavia affrontate la situazione con il consueto coraggio.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna vi sorveglia mentre lavorate regalandovi anche delle idee risolutorie. In amore, soffrite la solitudine pentendovi per le storie che siete stati voi stessi a liquidare per orgoglio o a causa di pretese eccessive. Dispersivitàdal pomeriggio: di certo non per causa vostra, la vostra volontà è buona, ma ostruzioni esterne vi impediranno di agire come vorreste.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Buona giornata per voi, per quanto lo consenta il momento. Vi attaccate saldamente alla vostra famiglia riscoprendone valori e importanza, magari finora trascurata: il vostro mondo era tutto fuori tra aeroporti e stazioni, ora invece rivalutate la casa e i suoi affetti. Pochi contatti con i colleghi e ancor meno informazioni e dritte: per salvaguardare la salute siete ben felici di poter continuare a lavorare a casa…

Oroscopo del Giorno 27 Marzo 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Mattinata trascorsa a cincischiare, anche se dovreste essere impegnati con lo studio o il lavoro on line la mente vola altrove, presa da altri pensieri. Se l’amore nella vostra vita c’è, non mettetelo alle strette con atteggiamenti imprevedibili che non fanno parte del vostro carattere. Duro andare a lavorare in situazioni d’emergenza, ma difficile anche stare a casa temendo di perderlo.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non lo date a vedere ma sapete di essere molto amati e questa consapevolezza non vi dispiace affatto. Continue testimonianze d’affetto anche piuttosto calde vi arrivano di continuo dal partner e dai figli, insomma la famiglia stretta, alla quale siete legatissimi. Clou della giornata: duro lavoro per tutto il giorno, anche perché sulle spalle oltre alle vostre incombenze avete quelle dei colleghi.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT: Giornata divisa in due da una Luna capricciosa in mattinata e un pomeriggio più sereno. I figli sono intrattabili, i piccoli non stanno fermi, i grandi vorrebbero uscire… partner affettuoso solo a momenti. Approfittate di questa parentesi per rimettere a posto la casa, riordinare il guardaroba, effettuare piccole riparazioni e se siete abili con il fai da te ammazzerete il tempo risparmiando denaro.

Oroscopo del Giorno 27 Marzo 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐ EXCELLENT: Meglio parlare d’amicizia oggi anziché d’amore, stando gomito a gomito senza nulla di nuovo da raccontarsi e nessun argomento su cui confrontarsi vi sentite spenti e anche la vostra attrazione nei confronti del partner sembra subire una battuta d’arresto. Viaggiare nel passato o nel futuro può essere un’esperienza interessante.

BILANCIA ⭐ EXCELLENT: Famiglia e coppia nell’occhio del ciclone la mattina, migliora il pomeriggio, ma i figli restano imbronciati chiudendosi in sé stessi. Tra problemi e tensioni sopravanzano le opportunità. Cercate di tenere buoni i clienti per i quali avete merce in consegna, ma con i blocchi attuali tutti si alterano prendendosela con chiunque.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: cielo relativamente azzurro in mattinata, ma nervoso il pomeriggio. L’amore per ora si esprime solo con verbi al tempo passato, anche in coppia e in famiglia si vive più di nostalgia che di progettualità che speranze. In campo professionale, le idee vi corrono nella mente ma fermarle su argomenti concreti diventa un problema.

Oroscopo del Giorno 27 Marzo 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐ EXCELLENT: Tensioni con il partner fomentate dalla solita suocera rompiscatole, pappa e ciccia invece con gli amici ma finché ci si parla in rete e ci si guarda in video… impossibile litigare, le scenate si scatenano sempre dal vivo! Difficile accordarsi con i colleghi, tutti presi dai propri guai, mentre il capo a distanza sembra aver perso il proprio potere decisionale.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: La Luna mattutina vi parla solo di lavoro, di contatti con i clienti e con i colleghi, complicati ma non azzerati dall’attuale situazione. Partner isterico e voi di più, il più sereno tra voi resta il quattro zampe che sembra sorridere dei vostri scontri. Rabbia e preoccupazione per una buona trattativa ormai giunta alla firma ma bloccata dagli eventi.

PESCI ⭐ EXCELLENT: Solo sui social vi lasciate andare, ma di persona diventate timidi anche con i vostri cari. Quando troppe vicende dolorose vi toccano le corde del cuore diventate insondabili perfino per chi vi sta vicino. Poche parole e quelle poche pungenti, siete arrabbiati con chi ha gestito e sta gestendo le cose in modo troppo lento e indeciso.