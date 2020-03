Oroscopo del Giorno 26 Marzo 2020 Giovedì

Oroscopo del Giorno 26 Marzo 2020 Giovedì è il segno del Leone è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 26 Marzo 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Giornata più che sì che no. Individualisti e grintosi ma non aggressivi, con voi stessi e con gli altri puntate soprattutto a fare chiarezza. Contatti piacevoli anche con gli amici lontani, scambiarsi impressioni e informazioni si rivela un aiuto prezioso. L’accanimento del vostro capo potrebbe avere un nome: invidia!

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non solo il re della foresta, ma anche delle stelle. Oggi vi sentite invincibili, tutto alla grande… amore, lavoro, benessere ideali. Frizzanti e comunicativi in coppia, col partner state bene, se non lo avete ancora fatto oggi pensate di sposarvelo! I cambiamenti di azienda o di ruolo non vi spaventano, anzi mettono in moto le vostre migliori energie.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ad arginare i vostri bollori ma in modo costruttivo, il sestile di Saturno che vi invita a leggere e a informarvi più capillarmente. In amore tutto a meraviglia, specie per le storie in fase di rodaggio, alla scoperta reciproca: un’emozione elettrizzante, parlate molto dei vostri interessi e dei sogni, progettando, appena usciti dall’emergenza, prima una vacanza, poi una vita insieme…

Oroscopo del Giorno 26 Marzo 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Giornata imprevedibile, una cascata di eventi, alcuni non facili, che vi sfiorano ma non vi colpiscono: in pratica piove forte, ma avete un buon tetto sulla testa perciò non vi bagnerete! Discreta fortuna nelle trattative online. Un imprevisto da risolvere va comunque messo in conto, non fatevi fregare dall’emozione, controllando il respiro tornerete padroni della situazione.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Giornata senza infamia e senza lode che vi rende quasi del tutto inefficienti. Il sentimento c’è, è solo un pò timido, frenato dalle circostanze.. Finanze sotto torchio, tra tasse, pagamenti anticipati e investimenti sbagliati. Per fortuna contate su un gruzzoletto di riserva, o almeno su un prestito elargito da qualcuno che stravede per voi.

CAPRICORNO ⭐ EXCELLENT: Avete un diavolo per capello, anzi tre! Imprevisti a gogò, in casa e fuori, parlarne non serve, anzi complica le cose. Tra battibecchi famigliari e aspettative deluse tendete a chiudervi nel guscio. Sul lavoro vi tocca far tutto da soli. Peggio ancora se si appoggiano a voi, scambiandovi per lo sportello informazioni e consigli gratuiti.

Oroscopo del Giorno 26 Marzo 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un cielo brillante e dinamico non fa che velocizzare il vostro ritmo esistenziale, già piuttosto sostenuto. Appoggio da un buon giro di conoscenze con le quali condividere informazioni e punti di vista. Tra amicizia e amore il confine è sottile e ambiguo: col partner siete anche e soprattutto amici e complici, con l’amico del cuore qualcosa vira verso l’attrazione erotica, ancora non dichiarata.

BILANCIA ⭐ EXCELLENT: Giornata no. Dovrete far leva sulla diplomazia, il vostro fiore all’occhiello, per mantenere l’equilibrio dentro e fuori di voi! Tensione con chiunque, il partner, i famigliari, il socio… L’unico punto di equilibrio siete voi, ma poiché non vi hanno ancora fatto santi, qualche controreazione potreste pure manifestarla! Complicazioni di carattere burocratico e legale, un imprevisto vi getta temporaneamente nello sconforto.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Saturno da poco nel vostro segno vi invita alla responsabilità e al rigore. Oggi anche voi vi adeguerete alle regole senza fiatare, riconoscendole corrette, anzi perfino troppo morbide… Illuminanti i pareri di amici e conoscenti. Riceverete tanti complimenti da tutto lo staff per come state gestendo il vostro lavoro in solitaria.

Oroscopo del Giorno 26 Marzo 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Oggi un sottile rancore o il ricordo di uno sgarro mai perdonato vi tornano in mente, irritandovi. Se con il partner qualcosa di importante bolle in pentola, oggi si rischia l’esplosione: emozioni troppo forti vi spingono a parlare, anzi, a urlare, col risultato di allargare eventuali incrinature. Una notizia rassicurante che arriva dal lavoro vi mette di buonumore: almeno a livello personale siete al sicuro, tagli e cambiamenti ai vertici non vi riguardano apertamente.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Giornata variegata, con cambiamenti in atto o imprevisti sul lavoro, ma nel complesso vantaggiosa, soprattutto per chi sa osservare, dedurre e tacere. Pochi discorsi con il partner, ma l’intesa tra voi è così profonda e radicata che basta uno sguardo per capirvi! Nel telelavoro o alle prese con un nuovo ruolo vi adattate facilmente, felici di portare in luce le vostri migliori risorse.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sul fronte del cuore va tutto a meraviglia, dialogo profondo e sincero durante il giorno e la notte: siete sempre più complici e accomunati da un’identica passione. Avete una voglia matta di rivedere i vostri amici e magari dar loro una mano… ma non si può! Buone notizie da lontano, fortunatamente i vostri cari stanno tutti bene, quanto alle vostre proposte di lavoro rassegnatevi… il mondo, bloccato, non pensa di certo a voi!