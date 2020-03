 Pagani Imola: l'hypercar emiliana in edizione limitata

Design – Pagani Imola trasuda motorsport da ogni punto di vista. Un peso di 1.246 kg , un design funzionale per andare forte tra i cordoli: un enorme alettone posteriore, estrattore dell’aria dorsale, passaruota allargati, minigonne, prese d’aria maggiorate. Tutto viene esagerato per renderla leggera e agile nei cambi di direzione, nonostante le sue dimensioni di 4,85 metri di lunghezza e 2,04 metri di larghezza.

Nasce così Pagani Imola , la nuova hypercar emiliana omologata per la strada ma sviluppata su pista; quella di Imola per l’appunto.

Un circuito che ha regalato gioie e dolori a tutti gli appassionati del mondo dei motori e che affascina ancora oggi come un tempo. A tal punto che Horacio Pagani , fondatore del brand Pagani Automobili , ha utilizzato questo leggendario nome per la sua ultima creatura.