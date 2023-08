La Darsena di Rimini cambia look: tutte le novità dell’Estate!

In occasione del suo ventunesimo compleanno, la Darsena di Rimini, il porto turistico più bello e all’avanguardia di tutto il Mediterraneo, decide di riprogettare il proprio Company Identity e lo fa scegliendo l’agenzia di comunicazione pubblicitaria riminese Excellent Marketing.

Una nuova immagine, moderna ed elegante per il gioiello dell’Adriatico che, con i suoi 622 posti e uno specchio d’acqua che supera i 100.000 metri quadrati, è frequentato dagli amanti della vela e del diportismo, oltre ad essere il punto di riferimento turistico più amato dai riminesi e non solo…

Per raggiungere la Darsena di Rimini si accede attraverso il vecchio porto canale che permette alle imbarcazioni di entrare in qualsiasi condizione del mare. Il fondale è di 4 metri sul medio mare e la marea ha un’escursione media di circa 63 cm, adatto quindi anche alle barche di grandi dimensioni.

Funzionante anche una vasta area di rimessaggio e carroponte da 100 tonnellate per l’alaggio e il varo delle imbarcazioni e per la riparazione degli scafi, delle vele e degli equipaggiamenti di bordo.

Il bacino del Marina è dotato di un sistema di riciclo forzato delle acque realizzato da Whallinford, società inglese leader mondiale nella depurazione delle acque. Una potente pompa preleva dal mare una grande quantità di acqua che viene lasciata decantare in un enorme serbatoio all’ingresso del Marina. L’acqua viene quindi canalizzata in grosse condotte che la circondano, posizionate sul fondale. Tre potenti pompe convogliano nel bacino 1.200 litri di acqua al minuto. Questo sistema è in grado di assicurare il ricambio dell’acqua in sole 72 ore.