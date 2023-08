Oroscopo del Giorno 1 Agosto 2023 Martedì

Oroscopo del Giorno 1 Agosto 2023 Martedì

TORO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 1 Agosto 2023 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna piena dell’Acquario abbellisce i nostri cieli questa mattina caro Ariete, illuminando la tua comunità, il circolo di amicizia e le pagine dei social media. La natura liberatoria di questo evento astrologico ti chiederà di rilasciare qualsiasi dinamica che sembra ostacolare la tua crescita, facendo spazio a un’alleanza più sana. Potresti anche sentirti chiamato a lasciare il segno su questa terra facendo qualcosa di buono, specialmente quando Marte e Giove si allineano questo pomeriggio. Cerca solo di non affrontare troppo tutto in una volta, o inizierai a sentirti sopraffatto quando la Luna affronterà Saturno, il che potrebbe farti abbandonare i tuoi piani.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’amore sarà sospeso nell’aria oggi caro Leone, mentre la luna piena dell’Acquario sovralimenta il settore della tua carta che governa l’amore. Che tu sia solo, impegnato, fidanzato o felicemente single, usa queste vibrazioni per valutare le tue opinioni sulle relazioni e sull’amore, prendendoti un momento per apprezzare le sane dinamiche che riempiono la tua vita. Le buone vibrazioni fluiscono nel pomeriggio quando Marte bacia il buon auspicio di Giove, portando un pò di fortuna in più alla tua storia, specialmente in materia di denaro e successo. Assicurati solo di farti gli affari tuoi questa sera quando Mercurio affronterà Saturno.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna piena dell’Acquario porterà sul tavolo un’energia ribelle, spingendoti a dire ciò che ritieni che gli altri siano troppo educati per dire. Mentre l’onestà è certamente importante, cerca di non alienare gli altri mentre predichi ciò che credi sia vero. Nel frattempo, Marte e Giove condividono una dolce alleanza sopra la testa, aiutandoti a spingerti verso nuovi livelli di successo. Tuttavia, questi guadagni non arriveranno gratuitamente e dovrai lavorare sodo per sfruttare al meglio questo clima cosmico. Assicurati solo di concederti una pausa questa sera quando Mercurio affronta Saturno, invitandoti a ricaricarti a casa.

Oroscopo del Giorno 1 Agosto 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Luna e Plutone, Nettuno e Saturno continuano a spalleggiarvi dai segni vostri amici del Capricorno e dei Pesci. Riuscite a coniugare la dolcezza di tocco e la sensibilità, con la vitalità, la sagacia, la volontà di rinascita. Capite che la perfezione non esiste e forse non fa parte della vita, anche se continuate a inseguirla!

Saturno nel segno per voi armonico dei Pesci arricchisce la vostra vita affettiva di appassionanti momenti di intesa, specie se siete nati nella prima decade. Il pianeta dell’eros si occuperà di fornirvi un sex-appeal non da poco, con cui potrete conquistare mete ambitissime. È infatti in aggiunta Plutone il vostro protettore celeste, specie se festeggiate il compleanno dal 18 al 20 di maggio!

Nettuno in Pesci e Mercurio in Vergine vi impongono di adattarvi alla persona che avete accanto cercando di non forzare nulla o, peggio, decidere, per lei o per lui. Con il vostro spirito amabile e sincero, apparite completamente disarmanti e conquistate chi più vi piace con la sola tenerezza del vostro essere.

Se siete liberi professionisti, tutti i giorni, “una ne fate e cento ne pensate”! Il lavoro e l’accanimento per il lavoro è la vostra migliore qualità. Giove spiana i vostri passi se siete nati nella seconda decade.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna piena dell’Acquario abbellisce i nostri cieli oggi cara Vergine, portando un’energia rivoluzionaria nel settore della tua carta che governa la salute, il benessere e le abitudini. Queste vibrazioni ti consentiranno di rilasciare schemi che sai non essere sostenibili, scegliendo di adottare routine che eleveranno la tua mente, il tuo corpo e la tua anima. Potrebbe entrare in gioco anche il desiderio di aiutare gli altri, anche se dovresti concentrarti su quelli meno fortunati piuttosto che su quelli che desideri impressionare. Buone vibrazioni fluiscono quando Marte manda un bacio a Giove, portando un pò di fortuna in più a qualsiasi mossa audace che fai oggi e domani.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il denaro sarà nella tua mente mentre la luna piena dell’Acquario sorge oggi caro Capricorno, attivando il settore della tua carta che governa la prosperità. Le opportunità finanziarie potrebbero manifestarsi in modi strani, ma cerca di non trattenerti quando arriva una buona cosa, anche se ti senti incerto o poco qualificato. Le buone vibrazioni continuano a fluire quando Marte si allinea con Giove nel corso della giornata, producendo brillantezza creativa attraverso l’ispirazione divina. Anche la tua intuizione sarà accresciuta, rendendolo un buon momento per lavorare con i tuoi strumenti di divinazione preferiti. Assicurati solo di ritirarti a casa quando la Luna e Saturno si affronteranno stasera.

Oroscopo del Giorno 1 Agosto 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Preparati per una giornata spiritualmente appagante piena di strane coincidenze, sincronicità e magia Gemelli, mentre la luna piena dell’Acquario illumina la tua nona casa solare. Questa lunazione sarà uno dei giorni più sacri dell’anno per te, quindi assicurati di onorare il mistico interiore che è in te. Le buone vibrazioni continuano a fluire quando Marte manda un bacio a Giove nel corso della giornata, spingendoti a credere in te stesso e in ciò che il tuo cuore desidera veramente. Cerca solo di non lasciare che i dubbi su te stesso si insinuino quando Mercurio affronta Saturno, anche se nuovi ostacoli ti trovano.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna piena dell’Acquario sorge nei nostri cieli questo pomeriggio, carissima Bilancia, benedicendoti con un impeto di carisma, creatività e fiducia. Potresti anche notare che gli altri sono desiderosi di essere nella tua cerchia, anche se potrebbe essere difficile stringere amicizie con coloro che non hanno valori simili. Buone vibrazioni fluiscono mentre Marte si allinea con il buon auspicio di Giove più tardi nel pomeriggio e potrebbero sorgere nuove opportunità o impegni, portando ulteriore soddisfazione alla tua vita lavorativa e personale. Controlla il tuo sé fisico e il senso dell’organizzazione questa sera quando Mercurio affronta Saturno, esortandoti a creare strutture sane.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Riguardati oggi caro Acquario, mentre la brillante luna piena sorge nel tuo segno! Sebbene tu non sia estraneo a pensare e prenderti cura degli altri, l’universo non ti biasimerà se vorrai concentrarti su te stesso. Sentirai il tuo cuore espandersi al pensiero di nuove possibilità nel corso della giornata mentre l’appassionato Marte manda un bacio al fortunato Giove. Usa questa energia per identificare ciò che vuoi veramente, basandoti sulla fiducia in te stesso, sul duro lavoro e sull’impegno costante per raggiungere questi obiettivi. Tuttavia, potresti voler rallentare il tiro quando Mercurio e Saturno si affrontano stasera.

Oroscopo del Giorno 1 Agosto 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna piena dell’Acquario abbellisce i nostri cieli oggi carissimo Cancro, chiedendoti di considerare come speri di crescere e trasformarti. Queste vibrazioni si abbinano bene al rilascio di ciò che non ti serve più nel tentativo di rivoluzionare la tua vita, quindi non aver paura di fare tagli o sacrifici difficili. Marte manda un bacio a Giove nel corso della giornata, spingendoti a parlare apertamente delle tue speranze e dei tuoi sogni, specialmente con persone che potrebbero avere saggezza o consigli da offrire. Tuttavia, potresti voler ritirarti in modo colloquiale quando Mercurio affronta Saturno questa sera.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Ti sentirai attratto dalle comodità di casa oggi caro Scorpione, mentre la luna piena dell’Acquario sorge nel settore della tua carta che governa la felicità domestica. Entrerà in gioco anche un elemento nutriente e nostalgico, che ti ispira ad abbracciare i cibi, la musica e le amicizie. Prendi in considerazione l’idea di celebrare queste vibrazioni con un pasto cucinato in casa circondato dai tuoi cari, attingendo dal ricettario di tua nonna per quel tocco di bontà in più. Le buone vibrazioni continuano a fluire quando Marte manda un bacio a Giove, portando fortuna e magia alla tua vita amorosa e alla tua cerchia di amicizie.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Momenti di illuminazione potrebbero manifestarsi senza preavviso oggi cari Pesci, mentre la luna piena dell’Acquario illumina il settore della tua carta che governa i segreti. Le verità nascoste verranno portate alla luce, anche se concentrarsi sulla realtà può aiutarti a evitare sensazioni travolgenti. Buone vibrazioni fluiscono nel corso della giornata, quando Marte manda un bacio al fortunato Giove, promettendo di ravvivare le cose nel tuo cuore e nella tua mente. Se c’è qualcuno per cui hai una cotta, ora potrebbe essere un buon momento per fare la tua prima mossa, affermando chiaramente la tua ammirazione per questa persona speciale.