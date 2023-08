Oroscopo del Giorno 31 Luglio 2023 Lunedì

GEMELLI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 31 Luglio 2023 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dovresti svegliarti sentendoti ottimista ed energeticamente ripristinato questa mattina caro Ariete, grazie a una dolce connessione tra la luna del Sagittario e Giove. Tuttavia, un’energia appassionata ma confusa potrebbe farti sentire leggermente fuori di testa nel corso della giornata, quando la Luna si allinea con Nettuno e Venere retrograda. Cerca di ricordare che anche le buone vibrazioni possono essere ingannevoli, quindi assicurati di mantenere la tua intelligenza. I venti del destino soffieranno questa sera quando i Nodi Lunari si attiveranno, chiedendoti di prendere l’iniziativa mentre cerchi opportunità per cogliere il destino.

LEONE ⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Sagittario forma una connessione squilibrata con Urano questa mattina caro Leone, ricordandoti di stare attento a ciò che desideri. Il desiderio di ottenere grandi cose ti motiva ad assumerti costantemente di più, anche se queste vibrazioni suggeriscono che il tuo carico di lavoro potrebbe diventare ingestibile se non crei strutture personali stabili. L’energia si addenserà nel corso della giornata, quando la Luna si connetterà con Venere retrograda e Nettuno, mettendoti in uno stato d’animo creativo e appassionato. Sentirai un cambiamento quando la Luna entrerà nel Capricorno, chiedendoti di controllare il tuo corpo nei prossimi giorni.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna intraprende il suo ultimo viaggio attraverso il tuo segno oggi, connettendosi con Giove nelle primissime ore per elevare la tua fiducia. Tuttavia, vorrai stare in guardia per le interruzioni al tuo programma questa mattina quando Urano minaccia di scuotere i tuoi piani. I nodi del destino si attivano questa sera, portando alla luce nuove idee creative che possono aiutare a rimodellare la tua identità. Se ci sono nuovi hobby o forme d’arte che hai intenzione di sperimentare, ora è il momento giusto per farlo. Sentirai un cambiamento stasera quando la Luna entrerà nel Capricorno, mettendoti in uno spazio di testa ragionevole.

Oroscopo del Giorno 31 Luglio 2023 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna del Sagittario manda un bacio a Giove nelle primissime ore della giornata caro Toro, inaugurando sogni curativi. La Luna si allinea con Nettuno e Venere retrograda appena prima che arrivi la sera, incoraggiandoti ad allontanarti dai tuoi schermi per goderti la tua casa e le persone che la riempiono. Usa questa energia per recuperare le faccende domestiche, cucinare un pasto delizioso o trascorrere una serata di gioco con la tua famiglia. Sentirai uno spostamento stanotte quando la luna migrerà in Capricorno, elevando la tua aura mentre attivi il settore della tua carta che governa la spiritualità.

VERGINE ⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentire come se l’universo si stesse comportando in modo strano o ti stesse giocando brutti scherzi questa mattina cara Vergine, poiché la luna del Sagittario forma una connessione squilibrata con l’imprevedibile Urano. Prendi in considerazione l’idea di ritagliarti un pò di tempo da solo in nome della cura di te stesso quando arriva la sera e la Luna si allinea con Venere retrograda e Nettuno. Nel frattempo, i nodi del destino si attivano, spingendoti ad abbracciare l’amore mentre rilasci ciò che non ti serve. Sentirai uno spostamento quando la luna migrerà in Capricorno, attivando il settore della tua carta che governa il divertimento mentre sovralimenta il tuo carisma e la tua creatività.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’universo colpirà il tuo cuore con alcune vibrazioni curative al mattino presto caro Capricorno, grazie a un dolce scambio tra la luna del Sagittario e Giove. Sfortunatamente, le cose potrebbero non sembrare così semplici quando arriva la sera e la Luna si connette con Nettuno e Venere retrograda, minacciando di innescare tendenze manipolative in te stesso e negli altri. Fortunatamente, avrai la possibilità di allontanarti da queste vibrazioni oscure verso un futuro più nutriente quando i Nodi del destino diventeranno attivi, anche se i confini saranno importanti per portarti dove vuoi essere. Ti rianimerai stanotte quando la luna entrerà nel tuo segno, benedicendoti con il suo splendore.

Oroscopo del Giorno 31 Luglio 2023 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Il Sole nel Leone, segno magnanimo e legatissimo ai rapporti parentali, oggi richiede da voi un vostro discreto impegno: se avvertirete i suoi suggerimenti, saprete che otterrete intima soddisfazione, condivisione d’intenti tra i familiari, armonia. I riflettori saranno puntati sui rapporti familiari: riuscirete a ritagliarvi uno spazio sufficiente per passare del tempo assieme ai vostri conviventi? Un bel Giove continua a rimanere in Toro, segno con cui stabilite rapporti di buon vicinato astrologico e che stimola in generale su voi l’attitudine a coltivare i legami affettivi.

Chi di voi è single oggi si può attendere colpi di fulmine che portano dritti verso unioni appassionate. Non se li lasci sfuggire per superficialità e vanità. Sole e Venere, ospitati nel segno vostro fidato alleato del Leone, proiettano aspetti molto belli sul vostro segno e le intese sentimentali volano, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima e terza decade.

È sempre Venere dal segno amico del Leone ad aprire la possibilità di nuove scelte professionali, in special modo se festeggiate il compleanno dal 14 al 18 giugno. Avvertite oggi la necessità di dedicarvi alla carriera, vi impegnate con tutta la vostra buona volontà alla programmazione ragionata delle tappe che vi si prospettano.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di non spifferare tutto ciò che pensi stamattina cara Bilancia, mentre la luna del Sagittario si allinea con Urano. Le tue parole potrebbero arrivare molto più lontano di quanto pensi, il che potrebbe cambiare il modo in cui gli altri ti vedono se non mantieni un messaggio positivo. La Luna si connette con Venere retrograda e Nettuno appena prima che arrivi la sera, mettendoti di buon umore, anche se dovresti essere consapevole di occuparti prima delle tue faccende. Sentirai un cambiamento stasera quando la luna migrerà nel sensibile Capricorno, mettendoti in uno stato d’animo protettivo ma nutriente, perfetto per abbracciare le comodità di casa.

ACQUARIO ⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Sagittario forma una connessione squilibrata con Urano questa mattina, caro Acquario, minacciando di innescare comportamenti e stati d’animo imprevedibili all’interno della tua sfera sociale. Non sentirti responsabile di giocare a pacificatore se non sei all’altezza del compito, poiché gli altri potrebbero rivoltarsi contro di te durante il processo. Cerca di non disconnetterti da ciò che ti circonda mentre cala la sera e Nettuno diventa attivo, anche se il romanticismo e la ricerca dell’armonia personale possono aiutarti a radicarti nel presente. Sentirai un cambiamento stasera quando la luna entrerà nel Capricorno, mettendoti in uno spazio di testa più riservato per i prossimi due giorni.

Oroscopo del Giorno 31 Luglio 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:I tuoi dispositivi elettronici potrebbero distrarre più del solito questa mattina caro Cancro, poiché la luna del Sagittario forma una connessione sbilanciata con Urano. La Luna si allinea con Nettuno e Venere retrograda appena prima che arrivi la sera, mettendoti di buon umore, anche se dovresti evitare di spendere troppo. Nel frattempo, i Nodi del Destino si attivano in alto, chiedendoti di ripulire il tuo spazio per portare ordine. Sentirai uno spostamento quando la luna migrerà in Capricorno e nel settore della tua carta che governa l’amore, aiutandoti a costruire solide basi con le persone speciali della tua vita nei prossimi due giorni.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’atmosfera potrebbe sembrare un pò instabile quando la luna del Sagittario si allinea con il ribelle Urano questa mattina carissimo Scorpione, specialmente quando si tratta di finanze e amore. Fortunatamente, avrai la possibilità di recuperare l’ordine quando Venere retrograda diventerà attiva questa sera, anche se vorrai fare attenzione a rimanere con i piedi per terra in ogni momento. Nel frattempo, i nodi del destino ti spingono a prendere decisioni sane, liberandoti dagli schemi che non ti servono. Sentirai un cambiamento quando la luna farà il suo debutto nel Capricorno, mettendoti in uno stato d’animo sensoriale e comunicativo per i prossimi due giorni.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Sagittario si connette con Giove e Urano questa mattina, chiedendoti di stabilire limiti sani che sosterranno la tua salute mentale. Un’energia nebbiosa ma fantasiosa prenderà piede mentre la sera si avvicina e la Luna si allinea con Nettuno e Venere retrograda, anche se potrebbe essere necessario trovare la concentrazione interiore per apprezzare ciò che sta accadendo intorno a te. I nodi del destino si attivano stasera, spingendoti a pianificare il tuo futuro finanziario. Sentirai un cambiamento quando la Luna farà il suo debutto in Capricorno, mettendoti in vena di comunità e supporto condiviso nei prossimi due giorni.