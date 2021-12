Profumo Ébène Fumé: la nuova fragranza mistica di Tom Ford

Il profumo Ébène Fumé è racchiuso in un flacone in vetro trasparente con tappo color mogano, rifinito con un inserto oro nel formato da 50 ml, che riprende l’iconica froma di una pedina degli scacchi che caratterizza la collezione Private Blend. Il formato da 250 ml invece, ha un tappo rotondo e si arricchisce di un ciondolo dorato che avvolge il collo della bottiglia. Un oggetto da tenere in mostra, che si fa notare come la scia del profumo al suo interno.