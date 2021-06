Tendenze Casa Estate 2021: la casa di città diventa quella delle vacanze

Tendenze Casa Estate 2021

Stile semplice e tradizionale con accenni di colore

Tendenze Casa Estate 2021: la casa di città diventa sempre più simile a quella delle vacanze

Questa estate renderemo la casa di città più simile a quella delle vacanze! Nelle Tendenze Casa Estate 2021 vinceranno la semplicità degli ambienti, dettagli rustici ma genuini, che prendono ispirazione dalle case al mare, di montagna o di campagna. Interno ed esterno avranno richiami evidenti all’essenza del luogo e alle sue origini.

Una delle Tendenze Casa Estate 2021 più in voga sarà il “mermaidcore”, arredi, accessori, stampe e carte da parati con richiami di fantasie marine (stelle, conchiglie e pesci). Il mare sarà più che mai di moda dentro casa così come i colori “french blue”, un blu intenso come il cielo parigino, l’azzurro ceruleo, che colorerà le pareti come un cielo terso e sereno ed il bianco.

Un rustico, tra stile shabby e provenzale, porterà invece la campagna in città. Per avere ambienti rilassanti e una pausa silenziosa dopo le lunghe giornate in ufficio, un rifugio dove sarà possibile ascoltare musica e leggere. Si sceglieranno mobili ed accessori vintage, dal sapore antico e vissuto, con evidenti segni del tempo.

Usare il legno come nelle baite di montagna renderà gli ambienti caldi ed accoglienti e contribuirà a creare un forte legame con la natura. I colori saranno il ruggine, che ricorda le foglie autunnali, il “green ash” un verde tenue che rilassa i sensi e il verde menta che dona subito una sensazione di freschezza e purezza. Arredi moderni, dalle pregiate rifiniture e linee contemporanee, ma fatti di legni scuri e massicci che uniscano stile e praticità.

Altri colori delle Tendenze Casa Estate 2021 saranno “marigold”, un giallo misto arancio che dà vita e calore agli ambienti e il giallo “illuminante” che brilla come il sole. Il “burnt coral” un color corallo intenso, il lampone e il viola ametista come l’orchidea.

Ora che sapete cosa usare, date libero sfogo alla vostra fantasia… basterà poco per cambiare completamente look ai vostri ambienti!