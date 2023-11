Oroscopo del Giorno 14 Novembre 2023 Martedì

CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 14 Novembre 2023 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna del Sagittario si allinea con il loquace Mercurio questa mattina caro Ariete, aiutandoti a iniziare la giornata con un tonificante senso di lucidità. Usa questa energia per trasformare le tue speranze e i tuoi sogni in realtà, discutendo opportunità e condividendo idee con coloro che possono aiutarti a fare progressi verso un domani più luminoso. Tuttavia, dovresti evitare di assumerti più di quanto puoi facilmente bilanciare quando la Luna e Giove formano una connessione sbilanciata, considerando prima dove devono essere effettuati i cambiamenti personali. Connettiti con la tua spiritualità per forgiare fiducia e coraggio stasera, quando la Luna e Giove si allineeranno.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Avrai grandi idee e una presenza sempre più grande stamattina caro Leone, grazie alla dolce alleanza tra la luna del Sagittario e Mercurio. Appoggiati a questo clima comico esprimendoti pienamente, permettendo alla tua autenticità e alla tua prospettiva unica di risplendere. Sii consapevole del tuo pubblico quando Luna e Giove formano una connessione sbilanciata, che potrebbe rendere difficile la pratica dell’autocontrollo. Considera l’idea di rilassarti con un progetto artistico questa sera, permettendo alla tua mente creativa di muoversi liberamente. I messaggi spirituali potrebbero trovarti mentre la giornata volge al termine e Giove si attiva nella tua nona casa solare.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno, connettendosi con Mercurio e Venere per elevare la tua presenza complessiva. Usa questa energia per connettere e far crescere la tua rete, trovando alleati sia a livello locale che attraverso i regni online. Le persone saranno ansiose di cantare le tue lodi, quindi non esitare a chiedere presentazioni o referenze se necessario. Ricorda solo di riconoscere anche il tuo ruolo di giocatore di squadra, specialmente quando Luna e Giove formano una connessione sbilanciata. Trova il tempo per l’arte prima che la giornata giunga al termine e Giove si attivi, accentuando l’importanza dei progetti di passione.

Oroscopo del Giorno 14 Novembre 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Stamattina avranno luogo conversazioni importanti caro Toro, mentre la luna del Sagittario si avvicina al comunicativo Mercurio. Usa questa energia per rivalutare i tuoi impegni e discutere apertamente le situazioni che necessitano di essere migliorate. Questo è anche un buon momento per investire in tutte le buone idee su cui hai rimuginato, confidando di avere il talento e la tenacia necessari per avere successo. Tuttavia, dovresti stare attento con chi condividi questi sogni quando Luna e Giove formano una connessione sbilanciata, possibilmente portando alcuni oppositori sulla tua strada. Pianifica di rilassarti da solo mentre la giornata volge al termine e Giove attiva la tua casa della privacy e dell’introspezione.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua intuizione aumenta mentre la luna del Sagittario si allinea con Mercurio questa mattina cara Vergine, aiutandoti a capire meglio cosa pensano e sentono gli altri. Anche se ti sintonizzerai facilmente con le esigenze degli altri, sii consapevole di prenderti cura anche di te stesso, specialmente quando Luna e Giove formano una connessione sbilanciata. Pianifica di trascorrere la serata a casa, trovando modi per ricaricarti energeticamente ed emotivamente. Avrai la possibilità di rilasciare ciò che non ti serve più mentre la giornata volge al termine e Giove si attiva, spingendoti a trasformarti lasciando andare e invitando al cambiamento.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Quadro astrale luminoso e benefico in linea di massima, pur con qualche piccola sfida, che pianeti contrari possono mettere sul vostro cammino ma che schivate con arguzia e particolare attenzione. Per essere in coppia con voi non basta soltanto l’eros, ci vuole anche un’ottima comunicazione mentale che vi stimoli e non vi faccia crollare l’interesse. Per fortuna la presenza di Saturno nel buon amico segno dei Pesci, scongiura del tutto tale eventualità. Tuttavia fate attenzione perché Venere non vi assiste, trovandosi nel segno a voi contrario della Bilancia. In special modo se siete nati nella prima decade. Qualsiasi mestiere voi facciate, questo mestiere è esaltato dalla vostra competenza e dal desiderio di far vedere quanto valete. Ritornato amico Mercurio in Sagittario per promuovere la vostra eccellenza in campo professionale, che esprimete con spirito volenteroso e, a volte, con autentica gioia. Non certo a caso il vostro segno sta ospitando il pianeta della creatività (Plutone, entrato in Capricorno dal lontano 2008, ne uscirà soltanto nel prossimo 2024) e vi consente di muovervi secondo quelle che sono le vostre prerogative, dando il meglio del vostro estro creativo anche nelle attività lavorative più normali. Questa ipotesi previsionale appare più in evidenza e valida se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 20 di gennaio. Oroscopo del Giorno 14 Novembre 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna del Sagittario si avvicina a Mercurio, il tuo sovrano planetario, aiutandoti a creare dolci connessioni. Affidati a quel fascino per cui i Gemelli sono così famosi, usando l’arte della conversazione per conquistare cuori e menti. Questo clima cosmico sottolinea anche l’importanza della cura di sé e del mantenimento di un dialogo interno positivo, soprattutto quando si inseguono i propri sogni. Fai attenzione alla sovra stimolazione quando Luna e Giove formano un aspetto sbilanciato a metà mattina, prenditi una pausa se hai bisogno di raccogliere i pensieri. L’amore aleggia nell’aria stasera quando la Luna e Giove condividono un dolce scambio, rendendolo un buon momento per entrare in contatto con la tua comunità.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non esitare a usare la tua voce stamattina cara Bilancia, mentre la luna del Sagittario, Mercurio e Venere entrano in una danza aggraziata nei nostri cieli. Questo clima cosmico eleva notevolmente il tuo fascino, aiutandoti a conquistare gli altri con il tuo intelletto acuto e il tuo ingegno affascinante. Anche se ti piacciono le luci della ribalta, considera di tirarti indietro quando Luna e Giove formano una connessione sbilanciata a metà mattina, soprattutto se inizi a svelare i tuoi segreti. Coccola la tua mente con un buon libro o un documentario questa sera e assicurati di praticare la cura di te stesso o di abbracciare il romanticismo mentre la giornata volge al termine e Giove si attiva.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Connettiti con spiriti affini che condividono convinzioni simili alle tue caro Acquario, poiché la luna del Sagittario si allinea con Mercurio e Venere. Potresti anche essere chiamato a impartire saggezza o sostegno filosofico mentre le stelle aumentano la tua capacità di rallegrare e confortare gli altri. Assicurati solo di onorare i tuoi bisogni quando Giove si attiva, poiché sarebbe facile estendersi eccessivamente mentre coltivi gli altri. Non aver paura di discutere dei tuoi problemi con compagni fidati stasera, quando l’asteroide curativo Giove si attiverà nella tua casa della comunicazione. Tenere un diario può anche rivelarsi uno sbocco utile se preferisci gestire da solo le tue emozioni per il momento.

Oroscopo del Giorno 14 Novembre 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’organizzazione sarà la tua migliore amica questa mattina caro Cancro, poiché la luna del Sagittario si allinea con Mercurio. Usa questa energia per riordinare il tuo spazio di lavoro o la tua casa, permettendoti di sentirti più leggero in ogni compito che affronti. Ti sentirai anche molto motivato a gestire compiti o commissioni personali. Tuttavia, dovresti darti un tono quando Luna e Giove formano una connessione sbilanciata, soprattutto se ti senti sopraffatto da strade trafficate, uffici o spazi affollati. Rivaluta i confini che hai stabilito con te stesso e con gli altri mentre la giornata volge al termine e Giove attiva la tua decima casa solare.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Avrai un piede nei regni materiali e uno nel mondo digitale caro Scorpione, poiché la luna del Sagittario si connette con Mercurio e Venere. Questo clima cosmico è ottimo per appoggiarsi alla comodità che la tecnologia ha da offrire, soprattutto quando si tratta di mantenere relazioni con amici lontani o di trovare la propria comunità. Guarda le tue spese a metà mattinata quando Luna e Giove formano una connessione sbilanciata, evitando la tentazione di sfogliare le tue boutique online preferite per cercare affari. Connettiti con il tuo corpo mentre la giornata volge al termine e la Luna si allinea con Giove, usando il movimento come un modo per rilasciare la tensione.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La fortuna sarà dalla tua parte quando si tratta di ambizioni e trattative professionali cari Pesci, poiché la luna del Sagittario si allinea con Mercurio e Venere. Usa questa energia per prendere sul serio ciò che desideri, sia che ciò richieda una strategia interna o una discussione dei tuoi obiettivi con un partner. Tieni d’occhio le tue parole quando Luna e Giove formano una connessione sbilanciata, aumentando il rischio di condivisione eccessiva o di oltrepassare i confini. Raccogli i frutti del tuo duro lavoro stasera, quando l’asteroide curativo Giove si attiverà, e considera di viaggiare attraverso i sensi con cibi, vista, suoni, profumi e consistenze superiori.