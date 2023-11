Gucci slingback Signoria Rosso Ancora: il simbolo della lotta contro il femminicidio

La donazione di Gucci sarà destinata a Nosotras Onlus, associazione che sta svolgendo un ruolo fondamentale per la costituzione dell’ambizioso progetto de La Casa delle Donne a Firenze, una realtà no profit impegnata nella difesa e promozione dei diritti delle donne.

Le scarpe hanno fatto il loro debutto lo scorso settembre, in occasione della prima sfilata di Sabato De Sarno nuovo direttore creativo della maison e oggi, nella variante Rosso Ancora , si trasformano in simbolo di lotta contro il femminicidio.