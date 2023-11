Oroscopo del Giorno 13 Novembre 2023 Lunedì

SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 13 Novembre 2023 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un potente legame tra te e il partner potrebbe farti andare in giro con la testa tra le nuvole, Ariete. Le cose tra di voi sembrano migliorare a passi da gigante. In questo momento, sembra tutto troppo perfetto. Assapora ogni momento del vostro tempo insieme. Vorrai ricordarlo quando i tempi non saranno così facili. Tutti noi meritiamo giorni così felici. Tu e la tua dolce metà dovreste assolutamente trarne il massimo.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una lettera o un pacco inaspettato potrebbero arrivare oggi, Leone. Potrebbe essere un regalo di un corteggiatore, forse un pò più importante di quanto ti saresti aspettato. Potresti ricevere anche altre comunicazioni. Almeno una potrebbe essere correlata al tuo lavoro. Potrebbe anche arrivare un invito a una festa e probabilmente vorrai partecipare!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Molti pianeti vi sono amici: Luna, Giove, Venere e un radioso Sole, ravvivando il vostro spirito, specie se siete nati nella prima e terza decade del Sagittario.

Venere Bilancia vi rende vivaci, attraenti, brillanti in società: l’ideale se volete conquistare qualcuno o se nei vostri piani c’è proprio fisicamente una persona che avete già conosciuto e dovete avvicinare. Specie se siete nati in dicembre preparatevi a un momento di sorprese sentimentali che il pianeta “amoroso” per eccellenza vi regala. Chi è Sagittario della terza decade, pur con Nettuno negativo, si spinge a godere di piccanti successi erotici e fugaci avventure che, se seppur magari senza grande importanza, riescono a tenere alto il morale. I single di tutte e tre le decadi del segno sono stimolati a provare il loro gusto per l’avventura.

Marte in Gemelli è la forza celeste che vi continua a remare contro e non vi dà la possibilità di sentirvi completamente soddisfatti a livello economico – professionale. Specie se appartenete alla seconda decade e svolgete un’attività indipendente non date eccessivo peso a quel che accade in questa giornata. Sospendete ogni forma di giudizio, tutto si chiarirà meglio in seguito.

Oroscopo del Giorno 13 Novembre 2023 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore di ogni tipo, l’amore degli amici, l’affetto dei membri della famiglia, l’amore romantico, fiorisce oggi in casa quando senti molte persone, forse inaspettatamente. Una di queste potrebbe portare delle meravigliose notizie sul denaro. Un forte senso di unità dovrebbe essere molto evidente, almeno per te.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La felicità regna in casa in questo momento, Vergine. I soldi arrivano dai bonus, dallo stipendio, dalle ore extra o dai regali. Potresti considerare di spendere parte di questi soldi per aggiungere qualcosa o ristrutturare la tua casa. Se hai difficoltà a prendere una decisione, considera di consultare un arredatore. C’è una grande armonia all’interno della tua famiglia. Sembra che vi capiate all’istante!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se possiedi una casa o hai qualsiasi tipo di investimento nel settore immobiliare Capricorno, potresti sentire oggi delle ottime notizie sul valore di tale investimento. È probabile che aumenterà e probabilmente continuerà in quella direzione. Questo potrebbe fare una grande differenza nella tua vita in questo momento. In effetti, potrebbero esserci diverse opzioni che ti si aprono. Considerale tutti attentamente. Oroscopo del Giorno 13 Novembre 2023 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una piccola riunione di amici, parenti e vicini potrebbe aver luogo oggi nel tuo quartiere Gemelli. Potresti imbatterti in alcuni vecchi amici che non vedi da molto tempo e divertirti a recuperare il tempo perso. Anche un ex partner potrebbe tornare. Sei ancora interessato? Se è così, vai avanti. Potrebbe funzionare questa volta! Se non sei più interessato, forse ora potreste essere amici. Pensaci!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei single, Bilancia? Se è così, oggi potresti innamorarti a prima vista. Potresti essere stato frustrato ultimamente dalla mancanza di persone interessanti, ma oggi potresti incontrare qualcuno che sembra troppo perfetto. E puoi stare certo che l’attrazione è reciproca! Se sei già coinvolto, puoi aspettarti un revival della storia d’amore da favola tra te e il tuo partner.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Sei tecnicamente single ma molto coinvolto con qualcuno, Acquario? Gli eventi recenti vi hanno avvicinato molto e hanno notevolmente intensificato il legame tra di voi. Il tuo partner potrebbe voler concretizzare quel legame. Se c’è anche il più piccolo dubbio, concediti un pò di tempo per pensare. Agire d’impulso non è una buona idea in questo momento.

Oroscopo del Giorno 13 Novembre 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se di recente hai chiesto un aumento al tuo datore di lavoro Cancro, l’energia astrale indica che puoi aspettarti di riceverne uno presto. Il tuo datore di lavoro è molto colpito dai tuoi sforzi e probabilmente pensa che potresti puntare altrove. Le opportunità possono certamente apparire, anche se questo ovviamente non è il momento di decidere. Prenditi del tempo per pensare davvero e considerare tutto attentamente.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una forte attrazione per qualcuno potrebbe coglierti di sorpresa oggi, Scorpione. Questa persona potrebbe essere coinvolta nelle arti magari film, televisione o registrazioni. Potresti trascorrere molto tempo, forse virtualmente, insieme allo scopo di lavorare su un progetto, ma l’energia tra di voi dovrebbe essere forte ed evidente per entrambi. Se sei interessato a una nuova relazione, assicurati di apparire al meglio!

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potrebbero arrivarti notizie entusiasmanti che potrebbero portare molta gioia nella tua vita, Pesci. Il tuo reddito potrebbe presto salire alle stelle e maggiori opportunità di avanzare professionalmente dovrebbero iniziare ad arrivare in modo fitto e veloce. Potresti anche ricevere una sorta di riconoscimento pubblico. Questo è solo l’inizio! Sarai felice di sapere che puoi aspettarti che questa tendenza continui per un pò.