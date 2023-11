Yacht CRN My Ciao

Avanguardia pura, eleganza e design

Lo Yacht CRN My Ciao, firmato CRN cantiere navale di Ancona, è stato premiato nella categoria Best in Motor <500 GT in occasione del prestigioso ISS Design and Leadership Award.

Il premio è destinato ai progetti ritenuti più all’avanguardia, non solo in termini di architettura navale e soluzioni ingegneristiche, ma anche in quanto design ed eleganza dello scafo.

Realizzato secondo la visione del suo armatore, CRN My Ciao è un superyacht bespoke, ispirato al perfetto equilibrio tra gli spazi, che pone al centro del percorso costruttivo gli ambienti esterni, esaltandone la continuità e l’interconnessione con gli interni. Grandi finestrature scure a tutta altezza, sul Ponte Principale e sull’Upper Deck, si fondono in un continuum spaziale e visivo che valorizza le linee esterne dello scafo, inondando gli ambienti di luce e consentendo un dialogo costante e diretto con il mare.

Lo yacht si sviluppa su cinque ponti. Può accogliere comodamente a bordo fino a 10 ospiti nella suite armatoriale posta nel Main Deck e nelle 4 cabine Vip situate nel Lower Deck. Sono inoltre previste 6 cabine per gli 11 membri dell’equipaggio.

Elemento protagonista del ponte è lo spettacolare lounge-bar a ferro di cavallo, che si apre sia verso prua che verso poppa e che fa da diaframma alla zona solarium con piscina idromassaggio circolare all’estrema prua.

Denominatore comune degli spazi interni, la semplicità ricercata e pulizia formale, con dettagli sofisticati che si alternano a combinazioni cromatiche naturali. Il progetto architettonico è caratterizzato da linee pure e continue che percorrono gli ambienti, scandendo l’utilizzo di diversi materiali naturali pregiati, come marmi, pelli ed essenze, e conferendo allo stesso tempo un senso di armonia e continuità.

L’illuminazione, soffusa e mai diretta, è stata sapientemente integrata agli arredi in modo da fondersi agli ambienti e alla luce naturale, contribuisce a rendere gli spazi ancora più ospitali e confortevoli.

Tutte le aree della nave sono dotate delle più avanzate tecnologie domotiche, che consentono di controllare e personalizzare il sistema di climatizzazione, l’accensione, spegnimento e intensità delle luci, l’apertura e la chiusura delle tende oscuranti e, naturalmente, tutti i dispositivi audio-video.