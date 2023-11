Oroscopo del Giorno 10 Novembre 2023 Venerdì

LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 10 Novembre 2023 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Mercurio e Saturno si quadrano questa mattina caro Ariete, mettendoti in uno spazio mentale riservato ma pieno di speranza. Usa questa energia per abbracciare la creatività, la spiritualità e il sogno ad occhi aperti per un domani migliore, anche se potresti voler tenere nascoste le nuove idee finché non avrai avuto il tempo di elaborarle completamente. Nel frattempo, la Luna della Bilancia si confronta con Giove, il che potrebbe portare squilibrio nelle tue relazioni e nel senso personale di armonia, rendendo importante che tu tocchi i tuoi bisogni senza ignorare ciò che anche gli altri richiedono. Pianifica di fare qualcosa stasera, anche se dovresti evitare spese eccessive.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Nuovo giorno di metà autunno che vede l’ingresso di Mercurio nel segno amico del Sagittario, favorevole per il momento per l’agilità mentale e il movimento fisico in genere, per i nati in luglio. Il pianeta prepara poi in famiglia una serata soddisfacente.

La Luna bella esalta il vostro estro erotico, Venere in Bilancia la voglia di tenerezza. È possibile che oggi vi riusciate a sintonizzare e comprendere proprio come voi vorreste, con la persona amata. Se, tuttavia, festeggiate il vostro compleanno dal 23 al 27 luglio, lasciate un pò correre certe questioni di principio e non vi intestardite su alcune posizioni. In tarda serata Mercurio benefico per il vostro segno, vi porta un ulteriore alleggerimento dell’atmosfera. Riprendete a viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda della vostra dolce metà, anche perché sarete spalleggiati pure da un vigoroso duo Luna – Venere, che vi ricongiunge, a lui o a lei, con la carica di eros e di passione tipica del Leone.

Mercurio è al vostro fianco e corrobora le vostre energie, specie se siete nati nella prima decade. Qualche momento di stanchezza è normale e dovete accettarlo. Non chiedete troppo al vostro fisico e alle vostre risorse mentali! Mettete da parte quest’oggi, se potete, e rinviate, tranquillamente a domani, quel che non riuscite a terminare.

SAGITTARIO ⭐ EXCELLENT:Potresti trovare difficile considerare i sentimenti al di fuori dei tuoi caro Sagittario, poiché Mercurio e Saturno si confrontano questa mattina. Dare troppo di te stesso alla famiglia o agli amici potrebbe portare ad un esaurimento mentale ed emotivo, minacciando di innescare un temperamento lunatico o aggressivo. Nel frattempo, la Luna della Bilancia si confronta con Giove, mettendo ulteriormente alla prova le vostre relazioni. Cerca opportunità per sfogarti che non coinvolgano gli altri, sostenendo te stesso in modo da poter tornare a conversazioni importanti quando ti senti pronto ad affrontarle con grazia e diplomazia. Se hai intenzione di uscire stasera, considera di tornare a casa prima.

Oroscopo del Giorno 10 Novembre 2023 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti frustrato dalla tecnologia e dal modo in cui ha influenzato la tua capacità di creare relazioni significative caro Toro, mentre Mercurio e Saturno si confrontano. Prendi in considerazione l’implementazione di una limitazione dello schermo quando ti connetti con la famiglia o gli amici, soprattutto durante i pasti o mentre cerchi di trascorrere del tempo di qualità insieme. Nel frattempo, la Luna della Bilancia si confronta con Giove, facendoti sentire un pò più chiuso del solito, soprattutto se le richieste di lavoro si sono intensificate nell’ultimo giorno. Considera l’idea di liberarti dalla tipica routine del venerdì sera qquando la Luna si allinea con Urano, rilasciando il controllo in nome di nuove esperienze.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentirti fortemente ferito in senso emotivo cara Vergine, mentre Mercurio e Saturno si confrontano questa mattina. Questo clima cosmico metterà in evidenza la disarmonia all’interno delle vostre collaborazioni e dei vostri affari privati, anche se trovare una soluzione potrebbe non essere così semplice. Nel frattempo, la Luna della Bilancia si confronta con Giove, il che potrebbe farti mettere in discussione gli impegni nei quali hai investito. Cerca modi per connetterti con il presente se hai bisogno di rilasciare la tensione, usando i tuoi sensi per riallinearti con il corpo e la mente. Questo posizionamento del luminare garantisce anche il permesso di muoversi più lentamente del solito, quindi assicurati di rallentare quando possibile.

CAPRICORNO ⭐⭐EXCELLENT:Mercurio si quadra con Saturno, il tuo sovrano planetario, mettendoti in uno stato d’animo tranquillo e riservato. Potresti trovare difficile relazionarti con gli altri o esprimere te stesso, soprattutto se c’è molto da fare. Cerca di trovare modi costruttivi per disfare le valigie della tua mente, concedendoti lo spazio per esplorare completamente ciò che deve essere affrontato. Sfortunatamente, la Luna della Bilancia si confronta con Giove, rendendo difficile affrontare le emozioni che non sei ancora pronto ad affrontare. Non puoi scappare dal tuo cuore per sempre! Oroscopo del Giorno 10 Novembre 2023 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Mercurio, il tuo governatore planetario, questa mattina si quadra con il restrittivo Saturno, il che potrebbe farti sentire più serio del solito. La tensione sul lavoro potrebbe farti allontanare dai tuoi cari, ma cerca di non isolarti quando potresti usare di più l’amore. Nel frattempo, la Luna della Bilancia si scontra con Giove, facendoti dubitare di chi siano i tuoi veri amici. L’ansia sociale potrebbe farti sentire fuori posto, anche se concentrarti su te stesso e su uno sbocco creativo può aiutarti a soffocare parte di questo rumore. Dai riposo alla tua mente rilassandoti questa sera quando Luna e Urano condividono un aspetto sbilanciato.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Mercurio e Saturno formano una dura connessione questa mattina cara Bilancia, che potrebbe farti incontrare alcuni blocchi mentali e di conversazione. Cerca di non sentirti frustrato con te stesso se vengono commessi errori o se le informazioni sembrano più difficili da elaborare, ricordando che tutti hanno una giornata libera. Nel frattempo, la luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno, affrontando Giove, il che potrebbe farti sentire ancora più giù di morale. Abbraccia piccoli atti di cura di te stesso mentre navighi tra queste vibrazioni, confidando che l’armonia verrà ristabilita se ti concentri sui tuoi bisogni, anche se questa sera potrebbe essere saggio investire maggiormente nelle coccole personali.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Mercurio si quadra con Saturno, il tuo governatore planetario, questa mattina, facendoti sentire leggermente disconnesso o mentalmente affaticato. Troppo tempo trascorso davanti allo schermo potrebbe aver offuscato i tuoi sensi durante la settimana lavorativa, rendendo importante trovare la concentrazione impegnandoti nei regni materiali. Nel frattempo, la Luna della Bilancia si confronta con Giove, aiutandoti a ritrovare un senso di leggerezza quando ti appoggi alla tua spiritualità o trovi attività piacevoli per stimolare la mente. Cerca opportunità per portare magia nella tua serata e nella tua casa mentre Luna e Urano si allineano, rilasciando il controllo per invitare benedizioni e divertimento.

Oroscopo del Giorno 10 Novembre 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐ EXCELLENT:Potresti trovare difficile concentrarti sui tuoi sogni o mantenere l’ottimismo oggi caro Cancro, mentre Mercurio e Saturno si quadrano nel cosmo. Troppe cose nel piatto o dettagli eccessivi potrebbero farti sentire sopraffatto dal percorso che stai attualmente percorrendo, anche se sostenerti con abitudini sane ti aiuterà a superare questo scontro planetario. Nel frattempo, la Luna della Bilancia affronta Giove, provocando blocchi emotivi. I sentimenti feriti possono portarti a chiuderti, anche se dovresti essere consapevole di esprimere il tuo cuore quando ti senti pronto piuttosto che nascondere i problemi.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Controlla la tua relazione con il materialismo e il denaro oggi caro Scorpione, mentre Mercurio e Saturno si confrontano. Dare troppo valore alle cose potrebbe farti perdere il contatto con il tuo io più vero, rendendolo un buon momento per tornare alle origini. Sotto queste vibrazioni potrebbero emergere anche blocchi creativi, anche se il ritorno alla natura può aiutarti a trovare ancora una volta l’ispirazione. Sfortunatamente, la tua lista di cose da fare potrebbe lasciarti con poco tempo libero mentre la Luna della Bilancia si confronta con Giove, anche se ora potrebbe essere un buon momento per chiedere aiuto se sei oberato di lavoro a casa o in ufficio.

PESCI ⭐ EXCELLENT: Potresti sentirti frustrato dalle figure autoritarie o dai colleghi cari Pesci, mentre Mercurio e Saturno si quadrano in alto. Le tensioni aumenteranno se ti senti inascoltato nel tuo campo o se sospetti che qualcun altro ti stia trattenendo intenzionalmente. Nel frattempo, la Luna della Bilancia si confronta con Giove, rendendo difficile liberarsi delle frustrazioni man mano che si presentano. Considera di trascorrere più tempo da solo o con i tuoi compagni fidati, cercando opportunità per allineare il tuo spirito. Informazioni scioccanti potrebbero portare a comportamenti ossessivi o sospetti questa sera quando Luna e Urano si allineano, anche se avrai la possibilità di lasciar andare tutto prima che la giornata finisca.