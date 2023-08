Oroscopo del Giorno 29 Agosto 2023 Martedì

ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 29 Agosto 2023 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Prenditi un momento per radicarti in ciò che ti circonda prima di dedicarti alle e-mail, ai feed dei social media e alle notizie caro Ariete, mentre la luna dell’Acquario si quadra con Giove per creare energia sovrastimolante. Fortunatamente, ti sentirai più concentrato quando Giove diventerà attivo a metà pomeriggio, liberando la farfalla sociale che è dentro di te. Queste vibrazioni sono perfette per condividere idee e creare un senso di comunità, quindi non esitare ad assumere ruoli di leadership se ciò riunirà gli altri. Allontanati dai tuoi dispositivi elettronici stasera, quando la Luna si confronterà con Urano, poiché sarebbe facile disconnettersi dalla bellezza che ti circonda.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna dell’Acquario si quadra con Giove questa mattina carissimo Leone, chiedendoti di creare confini sani all’interno delle tue relazioni più strette. Sebbene tendi a rimanere aperto con coloro che hanno conquistato il tuo cuore, questo clima cosmico ti chiede di rivendicare un senso di individualismo e privacy. Buone vibrazioni fluiscono a metà pomeriggio quando la Luna manda un bacio a Giove, attivando il settore della tua carta che governa la spiritualità e la fortuna. Se è passato un pò di tempo dall’ultima volta che ti sei connesso al divino o alle tue filosofie personali, ora potrebbe essere un buon momento per riprendere queste pratiche ancora una volta.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua mente potrebbe viaggiare più velocemente del normale stamattina caro Sagittario, mentre la luna dell’Acquario si quadra con l’espansivo Giove. Fatti un favore e redigi un elenco di cose da fare per aiutarti a rimanere concentrato sul compito, poiché sarebbe facile distrarsi o diventare disorganizzati. Fortunatamente, l’energia aumenta nel pomeriggio quando la Luna manda un bacio a Giove, incoraggiandoti a divertirti un pò abbracciando l’amicizia. Questo caldo clima cosmico si sposa bene anche con progetti di passione e amor proprio, quindi assicurati di dirigere la tua attenzione di conseguenza, ma fai attenzione ai colpi di scena quando Urano verrà attivato stasera.

Oroscopo del Giorno 29 Agosto 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di non affrontare più di quanto puoi gestire questa mattina caro Toro, mentre la luna dell’Acquario si quadra con l’espansivo Giove. Anche se potresti sentirti stabile rispetto a dove ti trovi, mettere più responsabilità sul tuo piatto potrebbe sembrare opprimente. Prova a sgattaiolare via per qualche momento di solitudine e silenzio a metà pomeriggio quando Giove diventa attivo nella tua dodicesima casa solare, offrendo guarigione a cuore e mente. Cerca di rimanere calmo questa sera quando la Luna e Urano si allineano, portando in tavola un’energia imprevedibile.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Sognerai in grande mentre la Luna dell’Acquario si allinea con l’espansivo Giove, aprendoti all’ispirazione divina e ad un feroce senso di ottimismo. Sfortunatamente, la disorganizzazione o una scarsa pianificazione potrebbero far fallire queste ambizioni, rendendo importante trovare modi per radicare le tue visioni nella realtà. Fortunatamente, troverai facile abbracciare il cambiamento e fare spazio a impegni importanti quando la Luna bacia Giove a metà pomeriggio, quindi assicurati di dare priorità alle cose in agenda che contano di più. Stai in guardia per crolli psichici e segni dall’aldilà stasera, quando la Luna e Urano si affronteranno.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna dell’Acquario si quadra con Giove questa mattina caro Capricorno, mettendoti in uno stato d’animo estroverso ma incerto. Fai del tuo meglio per rimanere con i piedi per terra mentre trovi modi per aumentare la tua fiducia, facendo passi piccoli ma coraggiosi per andare avanti. Le buone vibrazioni fluiscono nel pomeriggio quando la Luna si allinea con Giove, aiutando le tue emozioni a livellarsi. Queste vibrazioni si abbinano bene anche con un pò di lusso o con il tempo trascorso all’aria aperta, quindi assicurati di pianificare il tempo di conseguenza. Fai attenzione ai lividi dell’ego stasera quando la luna si scontra con Urano, minacciando di far emergere comportamenti imprevedibili nelle tue amicizie.

Oroscopo del Giorno 29 Agosto 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Considera di iniziare la giornata con la respirazione e la meditazione Gemelli, mentre la luna dell’Acquario manda un bacio al buon auspicio di Giove. Questo clima cosmico può portare illuminazione alla tua mente, rafforzando la tua intuizione e la capacità di connetterti con il divino. Sfortunatamente, le situazioni sociali e i dispositivi elettronici potrebbero portare a un’eccessiva stimolazione, per cui è importante proteggere la tua aura. Considera l’idea di cercare una connessione spirituale quando la Luna manda un bacio a Giove a metà pomeriggio, mettendoti dell’umore giusto per una conversazione filosofica con spiriti affini. Lampi di illuminazione potrebbero rivelare verità che hai evitato, quando la Luna si allineerà con Urano.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️EXCELLENT:La luna dell’Acquario dona un pò di brillantezza in più questa mattina cara Bilancia, elevando la tua aura con molto talento e carisma. Sfortunatamente, una dura quadratura con Giove potrebbe far spostare alcuni occhi gelosi nella tua direzione, rendendo importante non trattenerti a causa delle influenze negative. Buone vibrazioni fluiscono a metà pomeriggio quando la Luna si allinea con Giove, offrendo opportunità di guarire quando apri il tuo cuore all’amore o pratichi la cura di te stesso. Fai attenzione alle lotte di potere o ai comportamenti ostinati quando la Luna si scontra con Urano, portando sul tavolo un’energia lunatica e minacciando di innescare conflitti.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La vostra natura a volte un pò troppo razionale, riflessiva e pacata, viene riscaldata da una bella ventata di entusiasmo e dal contributo che vi viene da un ambiente altrettanto caloroso e luminosamente vitale. C’è chi faticherà a riconoscervi, concludendo positivamente che, quando volete, sapete anche voi rivelare uno slancio appassionato e un’indole calda e istintiva, molto umana. E questo scenario di fine agosto appare abbastanza sereno, confermata da ottime posizioni della Luna, di Marte, Nettuno, Plutone e Saturno che vi guardano di buon occhio dai segni vostri amici, appartenenti all’elemento di Aria, di Terra, e infine d’Acqua. Vi abbandonate alla forza delle emozioni, ma non vi dimenticate mai di inserire quell’ineffabile tocco di poesia di cui lo Zodiaco vi ha dotati. È un momento molto positivo per i sentimenti, specie per gli amori che nascano in questo periodo e se festeggiate il vostro compleanno dal 21 al 27 di gennaio e dal 15 al 19 di febbraio. Una comitiva di forze planetarie vi dà manforte consentendovi di svolgere ogni vostra attività con diligenza e nel rispetto dei tempi previsti. Scivola in modo del tutto fluido la giornata lavorativa, non creandovi un senso di fatica o appesantimento di sorta.

Oroscopo del Giorno 29 Agosto 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️ EXCELLENT:Sii consapevole delle persone alle quale confidi i tuoi segreti caro Cancro, poiché la luna dell’Acquario si quadra con Giove. Anche se sarai dell’umore giusto per connetterti con gli altri, cerca di non condividere eccessivamente con qualcuno che non si è completamente guadagnato la tua fiducia. Cerca opportunità per difendere te stesso quando Giove diventa attivo nel pomeriggio, offrendo opportunità di guarire quando entri nel tuo potere e nel tuo senso di autorità. Fai attenzione ai problemi di comunicazione quando Luna e Mercurio retrogrado formano una connessione sbilanciata in alto, minacciando di innescare frustrazione se piccoli errori o confusioni vengono sproporzionati.

SCORPIONE ⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna dell’Acquario si quadra con Giove questa mattina caro Scorpione, portando un’energia espansiva al tuo cuore. Potrebbe essere difficile contenere le tue emozioni in questo momento, sia che tu ti senta oppresso o in forma. Fortunatamente, avrai la possibilità di ripristinare l’ordine quando la Luna si allineerà con Giove a metà pomeriggio, portando in tavola un’energia organizzata e pragmatica. Questo clima cosmico è perfetto anche per rimettersi in pari con le liste di cose da fare e le commissioni personali, quindi assicurati di lasciare che sia il tuo lato efficiente a prendere l’iniziativa. Fai attenzione agli sconvolgimenti nelle questioni di cuore quando la Luna si quadra con Urano e vuole indulgere nella cura di te stesso se inizi a sentirti fuori equilibrio.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Una raffica di energia ingegnosa e innovativa fluirà attraverso la tua mente questa mattina Pesci, mentre la luna dell’Acquario si quadra con Giove. Considera l’idea di tenere carta e penna a portata di mano, poiché sarebbe facile dimenticare anche le idee più brillanti una volta che la scintilla iniziale inizierà a svanire. Prendi in considerazione l’idea di uscire dalla solitudine tanto necessaria nel pomeriggio, quando la Luna manda un bacio a Giove, offrendo guarigione attraverso il tocco di sostegno della natura. Potresti anche sentirti chiamato a concederti un meritato lusso, creando il momento supremo per la cura di te stesso e introspezione.