Oroscopo del Giorno 28 Agosto 2023 Lunedì

SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 28 Agosto 2023 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Sagittario si quadra con Nettuno nelle primissime ore della giornata caro Ariete, il che potrebbe provocare sogni strani. Cerca di non lasciare che gli incontri nel regno astrale ti distraggano una volta che ti sarai svegliato e la Luna si è allineata con Marte, poiché sarebbe facile perdere traccia dei tuoi compiti e della lista delle cose da fare. Fortunatamente, scoprirai che è più facile assumere un senso di controllo una volta che la Luna migra nel Capricorno, aiutandoti a trovare il tuo centro prima che la giornata inizi ufficialmente. Fai il check con il tuo corpo quando il sole della Vergine si confronta con Saturno stasera, riconoscendo i tuoi limiti e i tuoi confini.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Considera di dedicare la giornata al recupero delle commissioni personali e dei lavori domestici caro Leone, mentre la luna migra nel Capricorno e nella tua sesta casa solare. Questo posizionamento luminare riguarda l’elevazione delle tue abitudini e routine per massimizzare l’efficienza, anche se dovresti anche essere consapevole di dare priorità agli obiettivi di salute. Buone vibrazioni fluiscono questo pomeriggio quando la Luna si allinea con il sole e Saturno, portando in tavola un’energia radicata e purificante. Fai attenzione ai comportamenti ostinati stasera, quando il Sole e Saturno si affronteranno, minacciando di innescare lotte di potere se non scegli saggiamente le tue battaglie.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Cominciando da uno dei corpi celesti più rapidi nello schema zodiacale, la Luna, oggi positiva nel vostro segno, i pianeti vi promettono gratificazioni nel settore del gioco e dei piaceri. La Luna in Sagittario fino alle ore 15,00, contribuisce a darvi una corroborante ventata di energia e una pimpante forma fisica da spendere nello sport. E arriviamo al pianeta più lento Plutone ospitato nell’amico e buon vicino Capricorno a infondervi la capacità di armonizzare l’ambiente familiare con tipica grinta.

Vi mostrate capaci di amare con il vostro tipico slancio e la generosità senza pari; ne vedrete gli effetti sulla vostra dolce metà che vi darà altrettante dimostrazioni della sua solida affettività! Questo in special modo in serata. Non solo la Luna ma anche Venere transita in posizione fortunata e dal segno del Leone irrobustisce la forza dei sentimenti autentici, specie se appartenete alla terza decade sagittariana.

Se avete in progetto di migliorare la condizione attuale nel posto dove ora siete, si prevedono avanzamenti di carriera decisamente promettenti e che prefigurano aumenti del vostro stipendio. Pensate tuttavia oggi a come calibrare con cura i rapporti all’interno della struttura professionale.

Oroscopo del Giorno 28 Agosto 2023 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Sagittario si quadra con Nettuno e Marte questa mattina presto caro Toro, portando in tavola un’atmosfera capricciosa. Fortunatamente, l’umore migliorerà man mano che la giornata si muove e la Luna migra nel Capricorno, attivando il settore della tua carta che governa la fortuna e la spiritualità. Questa posizione luminosa rafforzerà anche la tua intuizione, rendendolo il momento perfetto per la meditazione e le arti divinatorie. Considera l’idea di prenderti una pausa dai tuoi dispositivi elettronici stasera, quando il sole della Vergine si affronterà con Saturno, soprattutto se hai trascorso più tempo con i tuoi schermi che con gli amici.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna si sposta nel Capricorno questa mattina carissima Vergine, mettendoti di umore giocoso giusto in tempo per il fine settimana. Queste vibrazioni sono perfette per connettersi con amici e progetti creativi, riempiendo il tuo spirito con un senso di calore. L’amore rimarrà nell’aria questo pomeriggio quando la Luna si allineerà con il sole e Saturno, elevando il tuo carisma e la capacità di affascinare gli altri. Ora potrebbe anche essere un buon momento per rimetterti al passo con la tua routine di cura di te stesso, coccolando il tuo corpo con tanto amore.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna migra nel tuo segno questa mattina caro Capricorno, benedicendoti con qualche scintillio extra-cosmico giusto in tempo per il fine settimana. Usa questa posizione da luminare come scusa per concentrarti sulle tue esigenze, mettendoti al primo posto dopo un’intensa settimana in ufficio. La tua aura stabile attirerà gli altri in questo momento, anche se dovresti essere consapevole di coloro che potrebbero prosciugare la tua energia. Fortunatamente, scoprirai che è facile stabilire dei limiti quando la Luna si allinea con il sole e Saturno, portando un calore alla tua voce che metterà gli altri a proprio agio, anche quando stai tracciando delle linee.

Oroscopo del Giorno 28 Agosto 2023 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’atmosfera potrebbe sembrare un pò tesa mentre la Luna del Sagittario si quadra con Nettuno e Marte questa mattina presto carissimi Gemelli, minacciando di innescare un sonno agitato o un senso di disagio. Fortunatamente, avrai la possibilità di scrollarti di dosso queste vibrazioni quando la Luna migrerà nel Capricorno, attivando il settore della tua carta che governa la morte e la rinascita. Appoggiati a questo clima cosmico eliminando dalla tua vita le persone o le situazioni che ti appesantiscono, alleggerendo la tua mente, il tuo corpo e la tua anima mentre passi a cose migliori. Considera l’idea di rilassarti stasera quando il sole si confronta con Saturno, mettendoti in uno stato d’animo sensibile ma stoico.

BILANCIA ⭐️⭐️ EXCELLENT:L’atmosfera sarà familiare e radicata quando la luna migrerà nel Capricorno questa mattina cara Bilancia, portando sostegno alla tua sfera domestica. Usa questa energia come scusa per perfezionare il tuo spazio, aggiornando gli interni per riflettere i tuoi gusti unici. Considera l’idea di abbracciare la solitudine questo pomeriggio quando la Luna si connette con il sole e Saturno, sottolineando l’importanza dell’introspezione. Fai il check con le tue liste di cose da fare oggi, quando il sole si confronta con Saturno, minacciando di scatenare disagio se rimani indietro sulle responsabilità personali. Se inizi a sentirti sopraffatto, considera di chiedere aiuto a una persona cara.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Concediti una mattinata tranquilla se riesci caro Acquario, mentre la luna migra nel Capricorno e nella tua dodicesima casa solare. Questa posizione luminosa ti spinge ad abbracciare la solitudine, creando spazio per resettarti e ricaricarti completamente. Considera l’idea di concederti qualcosa di buono quando la Luna si allinea con il Sole e Saturno questo pomeriggio, intensificando i sensi e il gusto per le cose più belle. Tuttavia, ti consigliamo di frenare le tue spese oggi, quando il Sole e Saturno si affrontano, soprattutto se hai debiti da pagare o condividi risorse con un’altra persona.

Oroscopo del Giorno 28 Agosto 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Sagittario si quadra con Nettuno e Marte questa mattina presto caro Cancro, aprendo le porte a strani sogni. Anche se insoliti incontri nel regno astrale potrebbero farti sentire un pò giù, avrai la possibilità di ritrovare l’armonia mentre esci dalle coperte e la Luna migra nel Capricorno con i piedi per terra. Questo clima cosmico favorisce anche il romanticismo e la cura di sé, quindi assicurati di dedicare la tua giornata alla ricerca di entrambe le cose. Fai attenzione alla tensione stasera, quando il sole si confronta con Saturno, minacciando di innescare problemi di comunicazione e condivisione eccessiva, anche se concentrarti su attività spirituali ti aiuterà a sfuggire a tali casi.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Concedi alla tua mente molto su cui concentrarsi oggi caro Scorpione, mentre la luna migra nel Capricorno e nel settore della tua carta che governa la curiosità. Il desiderio di nuove informazioni ti ispirerà a dare struttura ai tuoi studi personali, segnando la scusa perfetta per andare in una libreria o alla biblioteca locale. Buone vibrazioni fluiscono questo pomeriggio quando la Luna si allinea con il sole e Saturno, portando nell’aria un’energia comunitaria, loquace e giocosa. Considera l’idea di appoggiarti a questo clima cosmico riunendo un gruppo di persone care per un’avventura ed esplora nuovi ristoranti o piccole imprese nella zona.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Sfida te stesso a vivere un’avventura oggi cari Pesci, mentre la luna entra nel Capricorno e nel settore della tua carta che governa la comunità. Queste vibrazioni riguardano l’avventurarsi nel quartiere, rendendolo il momento ideale per riunirsi con gli amici per il brunch, visitare il mercato degli agricoltori o partecipare ad una lezione di yoga. Buone vibrazioni fluiscono questo pomeriggio quando la Luna si allinea con il Sole e Saturno, portando in tavola un’energia civettuola e romantica. Sfortunatamente, l’atmosfera si intensificherà stasera, quando il Sole e Saturno si affronteranno, rendendo importante sforzarsi di mantenere l’armonia.