Oroscopo del Giorno 30 Agosto 2023 Mercoledì

GEMELLI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 30 Agosto 2023 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna migra nei Pesci e nella tua dodicesima casa solare carissimo Ariete, chiedendoti di controllare i tuoi desideri, emozioni e paure più profonde. Fortunatamente, Saturno interviene per strutturare questa missione, aiutandoti ad avere il controllo mentre nuoti nelle profondità della tua anima. Cerca solo di non farti sopraffare da cosa deve cambiare quando Mercurio retrogrado e Giove formano una connessione sbilanciata in alto, minacciando di scatenare il perfezionista che è dentro di te. Pianifica la solitudine questa sera quando arriva la luna piena, poiché sarebbe facile impoverirsi emotivamente in compagnia degli altri.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il tuo lato più lunatico risplenderà oggi caro Leone, mentre la luna entra nei sensibili Pesci e nella tua ottava casa solare. Questo clima cosmico porta con sé un’atmosfera da tutto o niente, lasciandoti con poca pazienza per le persone o le situazioni alle quali non sei seriamente interessato. Considera come pensi di crescere quando Luna e Saturno uniranno le forze questo pomeriggio, chiedendoti di portare struttura al percorso verso la trasformazione. Questi sentimenti raggiungeranno il culmine sotto la luna piena questa sera, rendendo importante riflettere seriamente su chi vuoi essere e su cosa devi fare per arrivarci.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Noterai che il tuo cuore si apre quando la luna entrerà nei Pesci questa mattina, chiedendoti di entrare in contatto con le tue emozioni. Queste vibrazioni si abbinano bene con il coltivare i tuoi sentimenti e le relazioni che apprezzi di più, investendo nella salute della tua vita privata. Buone vibrazioni circolano questo pomeriggio quando Luna e Saturno uniscono le forze, portando nella tua casa un’energia stabilizzante, perfetta per implementare nuove regole. Considera l’idea di fare una pulizia fisica o spirituale della casa sotto la luna piena questa sera, puntando i riflettori sul settore della tua carta che governa la felicità domestica.

Oroscopo del Giorno 30 Agosto 2023 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Un’energia dolce ma sensibile scorre attraverso il collettivo oggi caro Toro, mentre la luna entra in Pesci e nella tua undicesima casa solare. Entrerà in gioco il desiderio di aiutare gli altri o di arricchire la comunità, spingendoti a investire emotivamente nelle persone che incontri e nel tuo vicinato. Ricorda solo di implementare confini sani quando Saturno diventa attivo questo pomeriggio, soprattutto se inizi a sentirti sfruttato o emotivamente impoverito. Un brusio aleggia nell’aria stasera, quando la luna piena abbellisce i nostri cieli, chiedendoti di esaminare le tue relazioni con le questioni sociali, politiche o dispositivi elettronici.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il dolce profumo dell’amore rimarrà nell’aria questa mattina carissima Vergine, mentre la luna migra nei sensibili Pesci e nel settore del tuo tema natale che governa il romanticismo. Le opportunità per creare una struttura nelle tue relazioni più apprezzate entreranno in gioco quando Luna e Saturno uniranno le forze questo pomeriggio, anche se potresti dover prendere l’iniziativa quando lavori per rafforzare i legami. Tuttavia, potresti voler evitare discussioni sull’impegno poiché Mercurio retrogrado forma una connessione sbilanciata con Giove, prendendoti del tempo per decidere completamente come ti senti prima di andare avanti in modo serio. Fortunatamente, stasera sarà facile mantenere le cose leggere sotto la luna piena se darai priorità all’armonia.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Percepirai un cambiamento con l’arrivo del mattino caro Capricorno, mettendoti in uno stato d’animo sentimentale e loquace. Usa questa energia come motivazione per parlare con i tuoi amici, specialmente con quelli che hanno attraversato momenti difficili. Ricorda solo di implementare confini sani mentre il pomeriggio arriva e Saturno diventa attivo, spingendoti a risparmiare energia per i tuoi obiettivi e interessi. Considera l’idea di restare a casa quando Mercurio retrogrado forma una connessione sbilanciata con Giove, scegliendo di connettersi con la tua spiritualità piuttosto che avventurarsi fuori. Considera anche l’idea di scrivere un diario sotto la luna piena stasera, che sicuramente illuminerà nuove idee e prospettive.

Oroscopo del Giorno 30 Agosto 2023 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La Luna per buona parte della giornata in Aquario vi infonde ottimismo e volontà di armonizzare la vita familiare. Un recente fraintendimento intervenuto tra i conviventi, aveva un pò turbato il clima generale, ma ora la situazione si rasserena e godete della concordia in casa, che, per voi è indispensabile. Si alza così il sipario su una giornata positiva sotto tanti aspetti.

Provvedete nel trovare gli accorgimenti o, meglio le soluzioni più convenienti e razionali, per quello che prevedete possa essere il prossimo futuro in amore, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 16 di giugno. Quadro sentimentale ottimo per i nati in maggio. Marte nel segno della Bilancia forma un ottimo aspetto con la Luna e vi dona la lungimiranza di comprendere come si svilupperà una delicata questione che riguarda la vostra vita di coppia.

Nella vostra professione non dovrete attendere molto, specie se appartenete alla terza decade gemellina, per vedere i risultati del vostro operato. Intellettuali, artisti e chi in generale ha a che fare con la cultura, i mezzi di comunicazione e diffusione del sapere, si aspetti oggi di acquisire punti nella personale scalata al successo. E un quadro benefico per il vostro segno sta mostrando i frutti dell’impegno totale che mettete nell’attività professionale.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Sii consapevole di sostenere il tuo io fisico con molta acqua, riposo e cibi nutrienti cara Bilancia, mentre la luna entra in Pesci e nel settore della tua carta che governa il benessere. Nel frattempo, Saturno interviene per dare struttura alla tua routine una volta che arriva il pomeriggio, aiutandoti ad andare avanti con compiti e faccende domestiche. Cerca di non spegnerti quando Mercurio retrogrado forma una connessione sbilanciata con Giove questa sera. Stabilisci le tue intenzioni per abbandonare abitudini malsane stasera, quando sorgerà la luna piena, chiedendoti di fare spazio per scelte migliori.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna lascia il tuo segno e va alla deriva nei Pesci questa mattina carissimo Acquario, mettendoti in uno spazio di testa radicato ed emotivo. Fortunatamente, Saturno interviene per aiutarti a stabilizzare il tuo cuore questo pomeriggio, anche se sarà importante implementare confini sani come un modo per rimanere concentrato. Nel frattempo, Mercurio retrogrado e Giove formano una connessione sbilanciata, rendendo difficile tradurre sentimenti complessi in parole sensate. La luna piena sorge stasera, mettendoti dell’umore giusto per coccolarti e concederti un tocco di lusso.

Oroscopo del Giorno 30 Agosto 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’atmosfera si alleggerirà quando ti alzerai dal letto e la luna entrerà in Pesci carissimo Cancro, attivando il settore della tua carta che governa la spiritualità. Prenditi un momento per connetterti con il divino, ricordando che anche la meditazione e la magia richiedono disciplina. Controlla le tue abitudini di comunicazione quando Mercurio retrogrado forma una connessione sbilanciata con Giove questa sera, poiché sarebbe facile spegnersi senza rendersene conto. La luna piena abbellisce i nostri cieli stasera, segnando una delle notti più filosoficamente appaganti dell’anno.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La mattina porta buone notizie sulla tua strada caro Scorpione, mentre la luna entra nei Pesci e nella tua quinta casa solare. Questo posizionamento luminare è incentrato sull’amicizia, sul divertimento e sulle tue passioni, quindi assicurati di concentrare la tua giornata di conseguenza. Controlla le tue aspirazioni quando Saturno diventa attivo questo pomeriggio, ricordandoti che va bene fissare obiettivi basati sull’ego. Queste vibrazioni possono anche aiutarti a creare confini sani all’interno delle tue amicizie più strette, quindi assicurati di aprirti o tracciare le linee secondo necessità. Stasera, sotto la luna piena, si crea un’atmosfera visionaria che ti ispira a creare!

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna migra nel tuo segno questa mattina dolci Pesci, potenziando la tua aura, l’intuizione e la capacità di leggere le emozioni al di fuori delle tue. Le tue capacità empatiche saranno intensificate in questo momento, quindi è importante che ti ricordi di proteggere la tua aura. Fortunatamente, Saturno interviene per fornire uno scudo cosmico questo pomeriggio, rendendolo il momento ottimale per tenere discussioni importanti. Questo clima cosmico può anche aiutarti ad avvicinarti al successo, quindi assicurati di dare priorità alle principali aspirazioni. Le buone vibrazioni fluiscono stasera quando la luna piena sorge in alto, dandoti il ​​pieno permesso di mettere te stesso al primo posto.