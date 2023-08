Oroscopo del Giorno 25 Agosto 2023 Venerdì

ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 25 Agosto 2023 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Venere è in splendida posizione per voi Arieti e dal segno del Leone. La vostra buona forma fisica trova modo di mettersi in luce e risplendere come al vostro segno lo Zodiaco concede! Specie se appartenete al gentil sesso, il fascino che il pianeta emana si concentra sull’intensità dello sguardo e sulla importanza della criniera – capigliatura. Gli uomini, invece vedono esaltata la loro carica virile e il solare slancio.

La configurazione astrologica vi promette una fine d’estate ancora caldissima per sentimenti, passioni, emozioni. Nettuno è infatti benefico e sta rallentando la sua corsa incidendo sui destini erotico – amorosi di chi nasce nella terza decade. Tuttavia Plutone dissonante nel segno nemico – amatissimo del Capricorno, vi invita a non muovervi con troppo decisionismo. La possibilità di commettere passi falsi, in totale ingenuità, è abbastanza alta, specie se appartenete alla terza decade. È comunque un momento di grande trasporto e iniziativa amorosa quello che sta iniziando quest’oggi.

Il pianeta che favorisce l’autonomia dell’Io e la sua affermazione, Urano, è in angolo benefico dal segno buon vicino del Toro e, specie se nascete nella terza decade, vi aiuta a sfondare nel caso abbiate abbracciato la libera professione.

LEONE ⭐️⭐️ EXCELLENT:Sarai benedetto con una dose extra di guarigione dall’universo caro Leone, mentre la luna del Sagittario manda un bacio a Giove. Ricorda di fare spazio alla luce, all’amore e alla speranza, poiché ciò può aiutarti ad alleviare qualsiasi oscurità. Guarda le tue spese poggi, quando la Luna si confronta con Mercurio retrogrado, poiché sarebbe facile innamorarsi di oggetti luccicanti che mancano di qualità. Comportamenti ostinati e potrebbero manifestarsi all’improvviso quando la Luna si connetterà con Urano questa sera, rendendo importante scegliere saggiamente le tue battaglie quando le tensioni iniziano a crescere.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno oggi caro Sagittario, condividendo una dolce connessione con Giove poco prima che arrivi il pomeriggio. Questo clima cosmico cerca di elevare la tua sicurezza e la tua creatività, quindi assicurati di impegnarti con attività e persone che ti aiutano a sentirti bene. I confini potrebbero confondersi oggi quando Mercurio retrogrado si agita, rendendo importante riconoscere quando fare marcia indietro o tracciare dei confini. Fai attenzione alla disorganizzazione e alle interruzioni della tua routine questa sera quando la Luna si allinea con Urano, portando in tavola un’energia sbilanciata e imprevedibile. Fatti un discorso di incoraggiamento prima di andare a letto!

Oroscopo del Giorno 25 Agosto 2023 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Sagittario forma un dolce scambio con Giove questa mattina caro Toro, dandoti il ​​coraggio di liberarti da relazioni, comportamenti e situazioni malsane. Non aver paura di eliminare ciò che non ti serve più, dando priorità all’autoconservazione sopra ogni altra cosa. Fai attenzione ai commenti passivi-aggressivi quando Mercurio retrogrado si agita poggi e fai del tuo meglio per stare lontano dai conflitti e dalle lotte di potere. Aspettati l’inaspettato quando la Luna si allineerà con Urano questa sera, ma evita di agire in modo impulsivo. Considera l’idea di concludere la giornata con un bagno purificante, ripristinando la tua aura mentre i Nodi del Destino si attivano.

VERGINE ⭐️⭐️ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di entrare in contatto con le tue emozioni carissima Vergine, mentre la luna del Sagittario manda un bacio all’asteroide curativo Giove. Non nasconderti da ciò che sai essere vero nel tuo cuore e nella tua mente. Fai attenzione agli sbalzi d’umore dentro te stesso e negli altri quando Mercurio retrogrado si agita oggi, minacciando di innescare cattivi comportamenti. L’universo potrebbe sorprenderti quando la Luna si allineerà con Urano questa sera, ma cerca di non lasciare che strani incontri ti portino fuori strada. Considera l’idea di restare a casa stasera quando i Nodi del Destino si attiveranno.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Concediti molto spazio per pensare, sentire e nutrire l’anima caro Capricorno, mentre la luna del Sagittario si connette con l’asteroide curativo Giove. Queste vibrazioni mirano a soddisfare i tuoi bisogni di base, anche se è importante utilizzare l’introspezione come un modo per identificare eventuali cambiamenti che dovrebbero essere apportati. Connettiti con la tua spiritualità oggi, quando la Luna si confronta con Mercurio retrogrado, minacciando di innescare tensione se la pace non è una priorità. Le buone vibrazioni fluiscono poco prima di mezzanotte quando i Nodi del Destino si attivano, creando la scusa perfetta per nascondersi a casa.

Oroscopo del Giorno 25 Agosto 2023 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Sentirai l’amore nella tua comunità oggi cari Gemelli, grazie a un dolce scambio tra la luna del Sagittario e Giove. Appoggiati a questo clima cosmico amplificando l’atmosfera all’interno della tua sfera sociale, avendo cura di amplificare e sostenere le persone che ami. Tuttavia, potresti voler ritirarti oggi, quando la Luna si confronterà con Mercurio retrogrado, portando sul tavolo un’energia lunatica e disarmonica. Le buone vibrazioni fluiscono poco prima di mezzanotte quando i Nodi del Destino diventano attivi, aiutandoti a creare connessioni significative. Queste vibrazioni si abbinano bene anche a progetti creativi e romanticismo, anche se dovresti evitare di restare alzato fino a tardi.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Sagittario manda un bacio a Giove cara Bilancia, mettendoti in vena di amore e impegno. Che tu sia single o in coppia, usa questa energia per aprirti emotivamente con qualcuno di cui ti fidi. Queste vibrazioni si abbinano bene anche per una maggiore cura di sé, dando priorità alla relazione che hai con te stesso. Pianifica un pò di tempo da solo oggi, quando Mercurio retrogrado si agita, poiché la tua mente avrà probabilmente bisogno della possibilità di rallentare e ricaricarsi. Se ti trovi in ​​una situazione sociale, ricordati di isolarti un pò per combattere l’eccessiva stimolazione o l’ansia.

ACQUARIO ⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Sagittario e Giove condividono un dolce scambio poco prima del pomeriggio caro Acquario, incoraggiandoti a dare priorità all’amicizia e ad un senso generale di comunità. La natura sociale di questo clima cosmico ti lascerà desiderare una connessione, quindi non scappare dai tuoi messaggi o dai pettegolezzi. Tuttavia, potresti aver bisogno di una pausa quando Mercurio retrogrado si agita nel corso della giornata, minacciando di innescare comportamenti meschini o passivo-aggressivi. L’atmosfera potrebbe diventare un pò confusa a casa questa sera quando la Luna si allinea con Urano, portando un’energia imprevedibile al settore del tuo tema natale che governa gli affari.

Oroscopo del Giorno 25 Agosto 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dovresti sentirti desideroso di costruire i tuoi sogni oggi caro Cancro, mentre la luna del Sagittario si allinea con l’asteroide curativo Giove. Questo clima cosmico ti chiede di organizzarti rispetto agli obiettivi e alle aspirazioni principali, quindi assicurati di gestire tutti gli accordi che ti avvicineranno al traguardo. Fai attenzione ai problemi di comunicazione quando Mercurio retrogrado si agita oggi ed evita la tentazione di fornire consigli o assistenza indesiderati. Considera l’idea di restare a casa questa sera quando la Luna si allinea con Urano, minacciando di innescare sorprese sociali sgradite. Le buone vibrazioni fluiscono poco prima di mezzanotte quando i Nodi del Destino si attivano, chiedendoti di verificare i tuoi obiettivi di benessere.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Sagittario si allinea con Giove oggi caro Scorpione, chiedendoti di coltivare un senso di gratitudine e ottimismo. Potresti anche sentirti ispirato ad aiutare gli altri, offrendo favori o sostegno come un modo per mostrare amore. Queste vibrazioni si abbinano bene anche con attività di benessere che nutrono il tuo io fisico, quindi assicurati di dare al tuo corpo un pò di cure extra. Considera l’idea di prenderti una pausa dai tuoi dispositivi elettronici oggi, quando Mercurio retrogrado diventa agitato, poiché sarebbe facile perdere la cognizione del tempo mentre si scorrono i feed o si gioca. Le buone vibrazioni fluiscono stasera quando i Nodi del Destino si attivano, aiutandoti a trovare la pace interiore.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di radicarti mentre stabilisci confini sani sia internamente che verbalmente cari Pesci, mentre la luna del Sagittario manda un bacio a Giove. Anche se a volte potresti avere difficoltà a tracciare linee o dire “no”, questo clima cosmico sosterrà la tua missione per trovare spazio e stabilità. Sfortunatamente, potrebbero sorgere problemi nei tuoi intrecci romantici oggi, quando la Luna si scontrerà con Mercurio retrogrado, minacciando di innescare problemi di comunicazione, comportamenti stoici e disarmonia. Fai attenzione alle tue parole quando la Luna e Urano si allineano questa sera, poiché sarebbe facile parlare senza pensare e creare problemi o sconvolgimenti inaspettati.