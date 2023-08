Oroscopo del Giorno 24 Agosto 2023 Giovedì

Oroscopo del Giorno 24 Agosto 2023 Giovedì

CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 24 Agosto 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna migra nel Sagittario e nel settore spirituale del tuo tema natale carissimo Ariete, potenziando il tuo intuito e aprendo nuovi percorsi verso le tue speranze e i tuoi sogni. Sfortunatamente, una dura connessione tra Luna e Saturno potrebbe farti ritirare o nasconderti dalle opportunità, rendendo importante ritrovare il tuo coraggio e spingere per un domani più luminoso. Fortunatamente, Marte e Plutone formano un trigono armonioso nei nostri cieli, aiutandoti a trovare un senso di controllo e autorità quando lavori duro e applichi l’organizzazione ai tuoi obiettivi. Entreranno in gioco anche temi relativi al lavoro di squadra, quindi non aver paura di delegare compiti o chiedere aiuto se necessario.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il tuo lato più sfacciato risplenderà oggi mentre la luna migrerà in Sagittario caro Leone, sovraccaricando il settore della tua carta che governa l’individualità, i talenti naturali e l’ego. Non aver paura di spingerti oltre i limiti in questo momento, anche se dovresti procedere con cautela quando Luna e Saturno si affronteranno questa mattina. Questo clima cosmico potrebbe portare a lotte di potere o gelosia, rendendo importante procedere con leggerezza quando sei circondato da coloro di cui non ti fidi completamente o con cui tendi a scontrarti. Buone vibrazioni fluiscono con il passare delle ore e Marte manda un bacio a Plutone, spingendoti a investire nella tua salute.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dovresti sentirti elevato, ispirato e pronto a trovare la gioia, poiché la luna fa il suo debutto nel tuo segno questa mattina presto. Sfortunatamente, la giornata potrebbe iniziare con un momento un pò difficile quando la Luna si confronta con Saturno, rendendo importante controllare il cuore prima di uscire di casa. Se hai bisogno di un pò di nutrimento personale, valuta l’idea di regalarti qualcosa di speciale per trovare motivazione o eccitazione. Nel frattempo, Marte e Plutone condividono un aspetto di supporto in alto, aiutandoti a rimanere con i piedi per terra quando ti concentri sulle aspirazioni professionali.

Oroscopo del Giorno 24 Agosto 2023 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La Luna entra in Sagittario e nel settore della tua carta che governa la trasformazione caro Toro, chiedendoti di considerare come ti piacerebbe evolvere e crescere. Sfortunatamente, questa mattina emerge un duro quadrato tra Luna e Saturno, il che rende importante che tu tocchi le tue connessioni e i tuoi impegni. Buone vibrazioni fluiscono oggi, quando Marte manda un bacio per potenziare Plutone, aprendo il percorso verso l’ispirazione divina e la guida dall’aldilà, quindi assicurati di ascoltare il tuo intuito e non aver paura di correre rischi.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua casa dovrebbe essere calda e solidale quando ti svegli cara Vergine, mentre la Luna migra nel Sagittario e nel settore del tuo tema natale che governa la felicità domestica. Usa questa energia per riconnetterti con il tuo spazio nei prossimi due giorni, ritagliandoti del tempo per rilassarti con i tuoi cari. Tuttavia, potresti aver bisogno di un pò di spazio quando Luna e Saturno si scontrano questa mattina, comprendendo che l’armonia non può essere raggiunta se i tuoi confini si confondono. Buone vibrazioni fluiscono quando Marte e Plutone condividono un dolce scambio, spingendoti ad esprimerti attraverso uno sbocco creativo se non riesci a trovare le parole giuste.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna entra in Sagittario e nel settore della tua carta che governa la privacy caro Capricorno, mettendoti in uno stato d’animo riflessivo ma tranquillo. Sfortunatamente, potresti essere costretto a socializzare mentre la Luna e Saturno si confrontano questa mattina, soprattutto se le tue responsabilità dipendono da questo. Fortunatamente, dovresti avere tutto il tempo per rilassarti questa sera, rendendolo un ottimo momento per stare a casa. Nel frattempo, Marte e Plutone condividono un dolce scambio in alto, motivandoti a muoverti con coraggio verso obiettivi personali. Tuttavia, farlo potrebbe richiedere dei sacrifici se vuoi dare spazio a maggiori benedizioni e successi.

Oroscopo del Giorno 24 Agosto 2023 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna migra nel Sagittario e nel settore del tuo tema natale che governa l’amore cari Gemelli, benedicendo la tua giornata con un’atmosfera armoniosa, carismatica e civettuola. Appoggiati a questo clima cosmico avvicinandoti alla vita con il cuore aperto, ma fai attenzione a mantenere confini sani mentre Luna e Saturno si confrontano questa mattina. Dovresti anche fare attenzione a investire più tempo nei tuoi obiettivi e aspirazioni, anche se hai bisogno di un discorso di incoraggiamento interno per trovare la motivazione. Fortunatamente, Marte e Plutone uniscono le forze per aiutarti a motivarti, anche se sarà difficile investire in situazioni o dinamiche se il tuo cuore non è completamente d’accordo.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le stelle cospirano per portare curiosità e ottimismo nella tua mente cara Bilancia, mentre la luna migra nel Sagittario e nella tua terza casa solare. Questo clima cosmico è perfetto per esplorare nuovi argomenti, fare amicizia e diffondere gioia, quindi assicurati di dirigere la tua attenzione di conseguenza. Sfortunatamente, potresti sentirti leggermente sovrastimolato quando Luna e Saturno si scontrano questa mattina, rendendo importante che ti alleni nella giornata. Buone vibrazioni fluiscono mentre le ore continuano a passare e Marte manda un bacio a Plutone, aiutandoti a trovare il coraggio e il potere emotivo dal profondo, anche se potresti aver bisogno di solitudine.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna entra in Sagittario e nella tua casa della comunità caro Acquario, ispirandoti a esplorare nuovi orizzonti, sostenere la tua economia locale ed espandere le tue connessioni sociali. Tuttavia, potresti aver bisogno di radicarti e concentrarti quando Luna e Saturno si scontrano questa mattina, prendendoti del tempo per trovare la tua gratitudine mentre cerchi la bellezza in ciò che ti circonda. Le buone vibrazioni fluiscono più tardi quando Marte e Plutone condividono uno scambio di supporto, dandoti il ​​potere di evolvere e trasformarti a livello fondamentale. Queste vibrazioni si abbinano bene alla solitudine e all’immersione nel profondo, riconoscendo schemi e trovando la motivazione per trasformarsi in una versione superiore di te stesso.

Oroscopo del Giorno 24 Agosto 2023 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Si alza il livello dell’intelligenza. In famiglia la vostra generosità ha modo di esprimersi alla grande e in forme concrete: vi indirizzate a fare il meglio che potete per le persone che vi stanno vicine. Mercurio, agile messaggero degli dei, è sempre lì a sorridervi dall’amica Vergine.

Venere, ospitata nel buon vicino Leone, vi darà la forza per seguire le emozioni fino in fondo, senza curarvi dei pregiudizi e dei consigli contrari che pure vi spingeranno a non comportarvi come voi non vorrete. Se siete in una coppia stabile, in una romantica soirée con la vostra dolce metà recupererete una perfetta armonia: e specie se siete nati dal 12 al 20 di luglio, con Nettuno in benefica alleanza per il vostro segno, ci riuscirete anche alla grande! Al cuor non si comanda e oggi lo sperimentate in prima persona. Posti di fronte a una scelta sentimentale, non avrete esitazioni su chi dirigere le vostre attenzioni esclusive, anzi totali.

Date i vostri preziosi suggerimenti a un nuovo collega che è entrato da poco a far parte del team di lavoro. E chiudete la giornata con l’animo appagato. I pianeti del lavoro, Urano, Saturno, Giove e Mercurio, sono tutti dalla vostra parte e da segni a voi congeniali, il Toro, i Pesci e la Vergine.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La Luna entra in Sagittario e nel settore del tuo tema natale che governa il denaro caro Scorpione, portando un pizzico di fortuna alle tue finanze. Sfortunatamente, sarebbe facile perdere traccia delle tue spese quando la Luna si scontrerà con Saturno questa mattina, rendendo importante che tu paghi le bollette prima di spendere una fortuna in articoli di lusso. Buone vibrazioni fluiscono mentre le ore continuano a svolgersi e Marte si allinea con Plutone, dandoti il ​​potere di lasciare un segno nella tua comunità. Non aver paura di usare la tua voce, diffondere messaggi positivi e cercare nuove connessioni, trovando modi per investire in te stesso e nella tua sfera personale.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La fortuna ti seguirà nelle ambizioni professionali cari Pesci, mentre la Luna migra nel Sagittario e nel settore della tua carta che governa il successo. Non aver paura di brillare in questo momento, specialmente quando Luna e Saturno si scontrano questa mattina, il che potrebbe farti trattenere o limitare. Nel frattempo, Marte e Plutone condividono un dolce scambio, aiutandoti a trovare la motivazione attraverso il sostegno dei tuoi cari e dei membri della tua comunità. Queste vibrazioni si abbinano bene con eventi sociali o una serata romantica, quindi assicurati di pianificare un pò di avventura una volta che avrai finito di lavorare.