Oroscopo del Giorno 23 Agosto 2023 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 23 Agosto 2023 Mercoledì

BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 23 Agosto 2023 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️ EXCELLENT: I venti cosmici si spostano presto questa mattina quando il sole entra nella Vergine, attivando il settore della tua carta che governa il lavoro e il benessere. Questo posizionamento solare ti chiederà di aggiornare le tue abitudini e routine durante il prossimo mese, cercando modi per sostenere la tua salute e la tua efficienza generale. Nel frattempo, la luna continua il suo viaggio attraverso lo Scorpione e la tua casa di trasformazione, collegandosi con Mercurio e Urano questo pomeriggio. Questo clima cosmico ti aiuterà a identificare dove il tuo stile di vita potrebbe aver bisogno di supporto o cambiamenti, rendendo importante identificare le cause profonde dei dolori o della disorganizzazione. Mercurio è retrogrado, aprendo la porta a fraintendimenti ed errori.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il sole lascia il tuo segno ed entra in Vergine questa mattina caro Leone, spostando la tua attenzione verso il guadagno finanziario. Nel frattempo, la luna dello Scorpione si connette con Mercurio e Urano, chiedendoti di onorare le tue emozioni piuttosto che nasconderle. Fai attenzione alla crescente tensione, ai problemi di comunicazione e agli errori questo pomeriggio, quando Mercurio entra nel suo movimento retrogrado e sii particolarmente consapevole delle tue spese nelle prossime settimane, poiché potrebbero manifestarsi uscite impreviste. Le opportunità per dissolvere i confini possono entrare in gioco quando la Luna manda un bacio a Nettuno questa sera, rendendolo un buon momento per connettersi con i tuoi compagni più vicini.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il sole si insinua nella Vergine e nella tua decima casa solare questa mattina, chiedendoti di definire una strategia per il percorso verso il successo. Concediti il ​​permesso di meditare sulle tue aspirazioni più alte, cercando di capire chi potresti diventare nei prossimi mesi. Anche se la tua testa andrà facilmente alla deriva tra le nuvole, sii particolarmente attento ai tuoi compiti e alle tue responsabilità quando la luna dello Scorpione si connette con Mercurio e Urano. Potrebbe esserti richiesto di fare alcune correzioni professionali nelle prossime settimane poiché Mercurio sarà retrogrado questo pomeriggio. Pianifica di rilassarti a casa questa sera quando la Luna si connette con Nettuno, Marte e Plutone, offrendoti opportunità di guarigione e rilascio.

Oroscopo del Giorno 23 Agosto 2023 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il sole si insinua nella Vergine e nel settore del tuo tema natale che governa il divertimento questa mattina carissimo Toro, amplificando il tuo desiderio di goderti la vita, creare arte e coltivare l’amicizia. La Luna dello Scorpione si allinea con Mercurio a metà mattina, portando un’energia civettuola perfetta per abbracciare il romanticismo. Tuttavia, potresti essere colto di sorpresa dall’amore questo pomeriggio quando Luna e Urano si affronteranno nei nostri cieli. Buone vibrazioni fluiscono questa sera quando la Luna si connette con Nettuno, Marte e Plutone, ispirando armonia e guarigione.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il sole si insinua nel tuo segno questa mattina presto dolce Vergine, portando calore al tuo cuore, alla tua mente e alla tua aura per tutto il prossimo mese. Nel frattempo, la luna dello Scorpione si connette con Mercurio e Urano, aumentando la tua prospettiva e la tua intuizione naturale. Tieni gli occhi aperti per cogliere segni e sincronicità. Mercurio è retrogrado nel tuo segno questo pomeriggio, minacciando di portare problemi di comunicazione, lividi dell’ego ed errori sulla tua strada. Buone vibrazioni fluiscono stasera quando la Luna si allinea con Nettuno, Marte e Plutone, offrendo opportunità per schiarire la mente, trovare armonia e creare arte.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Preparati per un mese di bellezza, magia e fortuna carissimo Capricorno, mentre il sole entra nella Vergine e nella tua nona casa solare. Questa posizione luminare segna per te il periodo dell’anno più carico spiritualmente, amplificando la tua intuizione e la tua capacità di manifestazione. Le buone vibrazioni continuano a fluire mentre la Luna dello Scorpione si connette con Mercurio, aiutandoti a ispirare gli altri con le tue visioni uniche e le tue idee profonde. Cerca solo di non allontanarti troppo dalla realtà quando la Luna affronta Urano, avendo cura di conoscere il tuo pubblico. Mercurio è retrogrado questo pomeriggio, chiedendoti di riconnetterti con pratiche spirituali e filosofiche.

Oroscopo del Giorno 23 Agosto 2023 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Preparati per un’era emotiva, nutriente e nostalgica Gemelli, mentre il sole entra nella Vergine e nella tua quarta casa solare. Queste vibrazioni funzionano bene con sessioni rigeneranti di cura, riconnettendoti con gli amici d’infanzia e onorando i propri sentimenti. Fai attenzione agli imprevisti questo pomeriggio quando lo Scorpione affronta Urano e assicurati di mantenere i tuoi pensieri sulla buona strada. Sfortunatamente, trovare chiarezza diventerà sempre più difficile man mano che Mercurio diventa retrogrado, poiché la tua mente inizierà a concentrarsi maggiormente sugli affari privati. Buone vibrazioni fluiscono stasera quando la Luna si connette con Nettuno, Marte e Plutone, incoraggiandoti a stabilire dei limiti per ricaricarti completamente.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Dal Leone la vostra governatrice ideale, Venere, vi regala intense emozioni. Intanto provvederà ad armonizzare la vita familiare, colmandola di piccole tenerezze e deliziose complicità. Una bella forma fisica vi caratterizza, specie se appartenete al gentil sesso e se siete nati nella prima decade bilancino settembrina.

Plutone vi guarda ancora imbronciato dal segno del Capricorno, ma solo per affinare meglio le vostre mosse, solo per allenarvi per superare “traguardi del cuore” in cui vi attenderà poi la palma della vittoria. Modulate le vostre esigenze su quelle della vostra dolce metà e il sentimento potrà salire su gradazioni d’intensità particolarmente alte e godute. Solo se siete nati dal 18 al 23 di ottobre i vostri passi dovranno essere più cauti. Successi strepitosi sotto il profilo erotico di cui voi stessi vi stupirete, se siete single nati nel mese di settembre.

Svolgete una professione intellettuale o legata alla diffusione della cultura? Una straordinaria Venere vi dona capacità eccezionali per essere vincenti su tutti i fronti, specie se siete nati nel mese di ottobre.

Il team composto dal Sole, da Marte e da Mercurio nel segno buon vicino della Vergine vi sta preparando un exploit di carriera che non trascurerà anche di immettere risorse economiche nel novero delle gratificazioni globali previste. L’impegno che ci mettete in campo professionale vi verrà presto riconosciuto con discreti interessi, specie se siete nati dal 24 al 29 di settembre. ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Ti sentirai galvanizzato nel fare cambiamenti personali ed evolverti nelle prossime settimane caro Acquario, mentre il sole entra nella Vergine e nel settore della tua carta che governa la trasformazione. Nel frattempo, la Luna dello Scorpione si allinea con Mercurio e Urano, chiedendoti di toccare con mano il tuo equilibrio tra lavoro e vita privata, soprattutto se ti senti disperso o disorganizzato. Mercurio è retrogrado questo pomeriggio, enfatizzando la tua determinazione a eliminare schemi, situazioni o persone che hanno ostacolato la tua crescita. Buone vibrazioni fluiscono stasera quando la Luna si allinea con Nettuno, Marte e Plutone, incoraggiandoti a liberare lo stress nel comfort di casa.

Oroscopo del Giorno 23 Agosto 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua mente desidererà nuove relazioni, attività e crescita educativa caro Cancro, mentre il sole migra nella Vergine e nel settore della tua carta che governa il processo di pensiero e la comunicazione. Nel frattempo, la Luna dello Scorpione si connette con Mercurio e Urano, incoraggiandoti a liberarti dalla tradizione per onorare i tuoi interessi e le tue passioni. Mercurio è retrogrado questo pomeriggio, il che potrebbe portare ad alcuni errori mentali e comunicazioni errate nelle prossime settimane, quindi cerca di non affrettare le tue parole e i tuoi pensieri. Buone vibrazioni fluiscono stasera quando la Luna si allinea con Nettuno, Marte e Plutone, portando in tavola un’energia trasformativa, armoniosa e spirituale.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Un forte desiderio di espandere la tua rete sociale prenderà piede nelle prossime settimane caro Scorpione, quando il sole entrerà nella Vergine e nella tua undicesima casa solare. Nel frattempo, la luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno mentre si connette con Mercurio e Urano, spingendoti a concentrarti sulla costruzione di nuove alleanze anche se potresti voler stare in guardia nelle questioni del cuore. Mercurio è retrogrado questo pomeriggio, incoraggiandoti a rivisitare i vecchi contatti. Buone vibrazioni fluiscono questa sera quando la Luna si allinea con Nettuno, Marte e Plutone, dandoti la possibilità di resettare la tua mente con progetti divertenti o creativi.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Preparati per un’era di amore, armonia e buona salute cari Pesci, mentre il sole entra nella Vergine e nella tua settima casa solare. Nel frattempo, la luna dello Scorpione si connette con Mercurio e Urano, spingendoti a divertirti un pò, anche se dovresti essere consapevole di pianificare le tue parole in anticipo ed evitare la voglia di parlare impulsivamente. Mercurio è retrogrado questo pomeriggio, minacciando di causare problemi di comunicazione in questioni di cuore e potresti anche sentire uno o due ex. Buone vibrazioni fluiscono stasera quando la Luna si allinea con Nettuno, Marte e Plutone, mettendoti dell’umore giusto per una connessione filosofica.