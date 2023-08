Oroscopo del Giorno 22 Agosto 2023 Martedì

Oroscopo del Giorno 22 Agosto 2023 Martedì

CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 22 Agosto 2023 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️ EXCELLENT: La luna continua il suo viaggio attraverso lo Scorpione oggi caro Ariete, intensificando le interazioni mentre accresce la tua intuizione. Nel frattempo, Venere retrograda si schiera con Giove, il che potrebbe farti investire nelle relazioni prima che venga forgiata una vera stabilità. Fai attenzione agli inganni questo pomeriggio quando Marte affronta il nebbioso Nettuno, portando energia strana sul tavolo. Potresti anche voler toccare la base con i tuoi obiettivi e comportamenti, riconoscendo se la mancanza di organizzazione o dedizione ti ha trattenuto. Le tensioni potrebbero aumentare più tardi quando un duro quadrato a T si forgia in alto, minacciando di innescare folli spese dirompenti, lotte di potere o dubbi su se stessi.

LEONE ⭐️⭐️ EXCELLENT:Le emozioni aumenteranno mentre la luna continua il suo viaggio attraverso lo Scorpione caro Leone, mentre porta in tavola un’energia lunatica. Nel frattempo, Venere retrograda si schiera con Giove espansivo, rendendo importante toccare la base con la tua compostezza durante il giorno, specialmente in contesti professionali. Evita lo shopping frivolo una volta che il pomeriggio si è stabilizzato e Marte affronta Nettuno, poiché sarebbe facile spendere oltre le tue possibilità. Potrebbe anche essere saggio evitare trattative d’affari o accordi importanti, visti che ti sarà difficile vedere il quadro completo della situazione. Le tensioni aumentano stasera quando si forma un quadrato a T sopra la testa, rendendolo un buon momento per sdraiarsi sul divano.

SAGITTARIO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Potrebbe essere difficile concentrarsi mentre la luna continua il suo viaggio attraverso lo Scorpione, mettendoti in uno stato d’animo pensieroso e riservato. Fai del tuo meglio per rimanere organizzato e ottimista mentre Venere retrograda e Giove si quadrano sopra la testa. Le emozioni aumenteranno con l’arrivo del pomeriggio quando Marte affronterà Nettuno, portando sul tavolo un’energia confusa e competitiva. I problemi di comunicazione potrebbero portare all’agitazione in te stesso e negli altri, ma cerca di rimanere paziente quando le tensioni aumentano. Fai qualcosa per alleviare lo stress stasera quando si forma un quadrato a T, trovando armonia tra cuore, mente e corpo.

Oroscopo del Giorno 22 Agosto 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le tue emozioni potrebbero sentirsi disorganizzate oggi caro Toro, mentre Venere retrograda si quadra con l’espansivo Giove. Fai del tuo meglio per rimanere concentrato, poiché sarebbe facile lasciarsi trasportare dal cuore e dalla mente. Fai attenzione alle amicizie fasulle o ai nemici questo pomeriggio quando Marte e Nettuno si affrontano, proteggendo il tuo benessere mentale e i tuoi segreti personali. Potrebbe anche entrare in gioco un elemento competitivo, ma cerca di non farti risucchiare in piccoli litigi con i tuoi coetanei. Prendi in considerazione l’idea di nasconderti a casa e praticare la cura di te stesso quando si formerà un duro quadrato a T stasera.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso lo Scorpione e la tua terza casa solare cara Vergine, rafforzando la tua faccia da poker e la capacità di leggere gli altri. Potresti anche trovarti in uno spazio mentale investigativo, anche se dovrai fare attenzione ai comportamenti ossessivi. Un’energia ingannevole si insinua in questo pomeriggio quando Marte affronta Nettuno, rendendo facile per gli altri gettarti fumo negli occhi. Tieni gli occhi aperti ai comportamenti manipolativi, mantenendo alte le difese intorno a persone di cui non ti fidi completamente. Pianifica di abbracciare la solitudine e la spiritualità stasera, quando la luna si allineerà con Venere retrograda e Giove.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Luna, Sole e Mercurio, Giove, Saturno, Marte e Nettuno, Urano e Plutone si danno appuntamento nell’arco di tutte e tre le decadi, quest’oggi e vi infondono vitalità, allegria e un bel senso dell’umorismo con cui allieterete chi vi starà accanto. In famiglia sono molto positivi i rapporti genitori – figli e anche quelli tra fratelli e sorelle, improntati, questi ultimi, a complicità e affetto. Solo chi di voi nasca in dicembre, avrà una giornata piuttosto faticosa per via di un problema da risolvere con i propri conviventi. Ma niente di veramente preoccupante, il buon senso pratico vi verrà in soccorso permettendo di superare ogni complicazione o piccolo inciampo.

La Luna Scorpione vi sorride ed esalta la componente emozionale e romantica dell’amore. Saturno Pesci non vi fa mai perdere la testa, facendovi valutare con molta attenzione persone e situazioni, specie se nati nella prima decade. Giornata in cui riuscite a tenere insieme l’intensità della passione amorosa con la forza della lucidità della ragione.

Mostrate la vostra grandissima professionalità se svolgete un’attività autonoma. Plutone, vi dona la grinta, la creatività e quel pizzico di voglia di stupire, che non guasta, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 17 al 20 di gennaio.

Oroscopo del Giorno 22 Agosto 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Cerca modi per sostenere il tuo corpo durante il giorno Gemelli, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso lo Scorpione e la tua casa del benessere. Sarai particolarmente vulnerabile mentre il pomeriggio si avvicina e Marte affronta Nettuno, portando un’energia pesante e confusa. Anche il malumore potrebbe entrare in gioco, soprattutto se non sei adeguatamente nutrito e idratato. Fai attenzione alla tensione stasera, quando un duro quadrato a T si forma in alto, portando un’energia tesa e travolgente sul tavolo. Prendi in considerazione l’idea di ritagliarti del tempo da solo per lavorare su un progetto creativo o commissioni personali, dando alla tua mente qualcosa a cui aggrapparsi senza lo stress dell’interazione sociale.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Non lasciare che gli altri ti prendano in giro oggi cara Bilancia, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso lo Scorpione e la tua seconda casa solare. Questa posizione lunare ti dà il permesso di muoverti lentamente, anche se una dura opposizione tra Marte e Nettuno suggerisce che non tutti saranno di umore paziente. Queste vibrazioni potrebbero anche portare a disorganizzazione ed errori, quindi assicurati di rimanere concentrato sui tuoi compiti e responsabilità. La tensione cresce più tardi quando Luna, Venere retrograda e Giove formano un quadrato a T sopra la testa, rendendolo un buon momento per abbracciare la solitudine mentre ti concedi una serata di comfort a casa.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Non aver paura di sporcarti le mani al lavoro oggi caro Acquario, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso lo Scorpione e il settore della tua carta che governa la carriera. Personaggi importanti noteranno il duro lavoro che svolgi, aiutandoti ad andare avanti professionalmente. Tuttavia, potresti voler tornare a terra e alleviare lo stress quando Marte affronta Nettuno questo pomeriggio, portando un’energia nebbiosa sul tavolo. Sii molto attento a ricontrollare il tuo lavoro prima di consegnarlo, comprendendo che il collettivo sarà più incline agli errori.

Oroscopo del Giorno 22 Agosto 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il tuo io più autentico risplenderà oggi carissimo Cancro, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso lo Scorpione e la tua casa di espressione personale. Queste vibrazioni si abbinano bene con un buon stile e progetti creativi, aggiungendo un tocco di brillantezza in più alla tua giornata. Sii consapevole del tuo pubblico quando Marte e Nettuno si affronteranno questo pomeriggio, comprendendo che non tutti si sentiranno in alto come te. Piuttosto che forzare l’interazione sociale, considera di ritagliarti un pò di tempo per la meditazione o per scrivere un diario. Fai un passo indietro dalle tue pagine sui social media più tardi, quando un duro quadrato a T si forma in alto, portando tensione al tavolo.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno caro Scorpione, dandoti un vantaggio cosmico all’interno di obiettivi personali e professionali. Sfortunatamente, l’energia ingannevole e nebbiosa si manifesta questo pomeriggio a causa di una dura opposizione tra Marte e Nettuno. Fai del tuo meglio per mantenere la tua intelligenza su di te in questo momento e prendi in considerazione la stesura di un elenco di cose da fare per aiutarti a rimanere in pista. Potrebbero entrare in gioco anche problemi di comunicazione online e all’interno delle tue amicizie più strette, quindi ricordati di pensare prima di parlare. Sentiti libero di stabilire dei limiti in nome della cura di te stesso stasera, quando un duro quadrato a T si forma sopra la testa, portando tensione al collettivo.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Appoggiati alla tua spiritualità oggi Pesci, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso lo Scorpione e la tua casa delle filosofie personali. Anche la fortuna sarà dalla tua parte in questo momento, il che rende importante considerare la vita come uno sforzo collaborativo. Non fidarti di tutto ciò che vedi o senti questo pomeriggio quando Marte affronta Nettuno, portando sul tavolo un’energia confusa e ingannevole. Potresti iniziare a sentirti di cattivo umore, soprattutto se sei in ritardo per una sessione prolungata di cura di te stesso. Fai attenzione alla tensione stasera quando si forma un duro quadrato a T, trovando modi per mantenere il tuo senso di pace.