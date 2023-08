Orologio Tambour Louis Vuitton: una nuova era per un classico senza tempo

Orologio Tambour Louis Vuitton

La nuova edizione di un classico senza tempo

A distanza di 21 anni dal primo lancio, Louis Vuitton presenta la nuova edizione del classico orologio Tambour Louis Vuitton. Una nuova immagine con una cassa più sottile, caratterizzata da finiture eccezionali, eleganti linee scultoree e fluide.

Era il 2002 quando Louis Vuitton esordiva nell’orologeria con il Tambour, da subito un classico sia per la forma della cassa a forma di tamburo che lo rende immediatamente riconoscibile, sia per la realizzazione affidata agli artigiani della Fabrique du Temps Louis Vuitton di Ginevra, in Svizzera.

Ora Tambour Louis Vuitton fa un ulteriore passo in avanti presentando due versioni in acciaio. Un modello tono su tono con quadrante grigio-argento o con quadrante blu intenso a contrasto sono le varianti per la presentazione della rinnovata collezione della Maison, un Tambour arricchito da due ulteriori novità: un bracciale integrato e un esclusivo movimento automatico di nuova fattura ideato da La Fabrique du Temps Louis Vuitton.