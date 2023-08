Maserati MCXtrema: 740 cavalli per soli 62 fortunati clienti

Maserati MCXtrema è la nuova supercar dedicata all’eccellenza e agli appassionati di auto da corsa, studiata e progettata per lasciare il segno e accendere la passione verso il racing più estremo.

Per il suo debutto il marchio di Modena ha scelto l’evento più esclusivo di agosto dedicato alle auto da pista, il The Quail della Monterey Car Week. L’evoluzione non omologata per uso su strada della MC20 è estrema in tutto e per tutto, dalla raffinata aerodinamica che caratterizza la sua carrozzeria alla potenza del suo propulsore, un’evoluzione del V6 Nettuno da ben 740 cavalli.

La supercar a tiratura limitata sarà prodotta in sole 62 unità, destinate a una ristretta cerchia di clienti in cerca di una vettura senza compromessi. Nata dalla collaborazione del team di ingegneri Maserati con il Centro Stile della Casa, la MCXtrema ha nel suo Dna tutti i successi nelle competizioni che hanno fatto la storia del marchio del Tridente e intende raccogliere l’eredità della MC12 per ispirare le future auto da corsa del Tridente.

Il motore V6 Nettuno ha ricevuto nuovi turbocompressori e la potenza totale è cresciuta fino a 740 CV. Il cambio, non ha più otto rapporti e due frizioni come sulla MC20 – la settima e l’ottava marcia sono di riposo per diminuire consumi ed emissioni – ma solo sei ed è del tipo sequenziale. Di conseguenza la frizione è di tipo racing e c’è un differenziale autobloccante. Naturalmente, visto lo spirito corsaiolo della MCXtrema, la massa complessiva è stata contenuta entro i 1.250 kg che si traduce in un rapporto peso/potenza di circa 1,69 kg/CV.