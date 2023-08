Oroscopo del Giorno 4 Agosto 2023 Venerdì

VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 4 Agosto 2023 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna dei Pesci condivide una dolce connessione con Urano questa mattina caro Ariete, portando alla luce momenti di illuminazione pronti a evolverti a livello di anima. Prendi in considerazione l’idea di trovare il tempo per stare da solo nel pomeriggio, quando la Luna si avvicina all’etereo Nettuno, mettendoti in uno spazio da sogno perfetto per la meditazione, i sonnellini e la creazione. Un’energia potenziante prende piede questa sera quando Plutone è attivo, spingendoti a creare strutture per te stesso che possano migliorare le tue prestazioni professionali. Ti sentirai energico più tardi quando la luna entrerà nel tuo segno, portandoti un’ondata di supporto celeste.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna dei Pesci si avvicina al serio Saturno questa mattina caro Leone, chiedendoti di creare strutture solide che possano aiutarti a trasformarti ed evolvere. Anche se l’energia sarà responsabile, ci sarà anche spazio per sognare, specialmente quando Nettuno sarà attivo nel corso della giornata. Ricorda solo di rimanere organizzato nella tua ricerca, specialmente quando Plutone entra in gioco questa sera. Fortunatamente, le stelle si allineeranno per sostenerti con un pò di fortuna in più stasera, quando la luna entrerà in Ariete, attivando il settore della tua carta che governa la crescita e l’intuizione, quindi assicurati di cercare una guida dall’esterno.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’atmosfera potrebbe sembrare eccitante ma leggermente caotica nella tua casa questa mattina, mentre la luna dei Pesci si allinea con Urano. Evita la tentazione di controllare l’attività che ti circonda e scegli invece di rotolare felicemente con tutto ciò che ti viene lanciato. Avrai l’opportunità di rilassarti quando la Luna si rilassa con Nettuno a metà pomeriggio, segnando l’occasione perfetta per sdraiarsi sul divano o fare un bagno rilassante. Considera di investire nel tuo spazio con un pò di pulizia estiva questa sera quando Plutone diventa attivo, portando in tavola un’energia purificante. Stasera ti rianimerai quando la luna entrerà in Ariete, mettendoti in vena di divertimento e avventura.

Oroscopo del Giorno 4 Agosto 2023 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti diventare il centro dell’attenzione all’interno della tua sfera sociale questa mattina caro Toro, mentre la luna dei Pesci si connette con Urano. Non sorprenderti se sentirai parlare di alcune vecchie facce, anche se potrebbero realizzarsi anche nuove alleanze. Considera di investire nel mondo che desideri, trovando modi per portare bellezza alla tua comunità. Beneficerai di un supporto extra-cosmico quando Plutone diventerà attivo questa sera, dandoti la possibilità di seguire i tuoi sogni. La luna entra in Ariete stasera, spingendoti a lavorare da dietro le quinte.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Potreste sentire un abbassamento del livello di intuizione, ricettività, della capacità di entrare facilmente in empatia con le persone che vi circondano. Niente di grave per fortuna, il vostro senso pratico vi sorregge sempre! Vivete la dimensione della casa e della famiglia in maniera rilassata e vi godete eventualmente la compagnia dei figli e delle figlie, delle sorelle e dei fratelli.

Mercurio, astro della percettività intellettiva, in rapporto ottimale col vostro segno, vi garantisce una piena sintonia con la persona amata. Specie se appartenete alla prima decade verginea, potrete contare su una facilità di intendervi con la persona amata, che è tutta merito della combinazione che esiste oggi tra l’analisi concreta e la lucidità precisa e coerente della vostra mente logica. Con Marte nel segno, i single si godono un momento di felice evasione e di scanzonato sperimentalismo erotico.

Non vi dispiace lavorare quando tutti sono in vacanza. Il vostro è un segno lavoratore indefesso. Ma oggi potreste avvertire un pò più di stanchezza e sentire il bisogno di staccare la spina.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua mente si accenderà su tutti i fronti questa mattina carissimo Capricorno, mentre la luna dei Pesci si allinea con l’innovativo Urano. Queste vibrazioni si abbinano bene a progetti creativi e al pensiero fuori dagli schemi, quindi assicurati di dirigere la tua attenzione di conseguenza. Concediti il ​​​​permesso di allontanarti nel corso della giornata, quando la Luna si allinea con Nettuno, ricordandoti che le pause mentali sono indispensabili per rimanere in equilibrio. Considera di fare qualche ricerca quando Plutone diventa attivo questa sera, ricordandoti che la conoscenza è potere. Sentirai un cambiamento stanotte quando la luna entra in Ariete, attirandoti verso le comodità della felicità domestica e dei progetti di miglioramento della casa.

Oroscopo del Giorno 4 Agosto 2023 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Interessanti intuizioni potrebbero esserti rivelate questa mattina cari Gemelli, mentre la luna dei Pesci si connette con Urano. Non sorprenderti se sentirai pettegolezzi professionali o notizie di nuove opportunità e non aver paura di superare i limiti che ti hanno trattenuto. Un’energia visionaria prenderà piede nel pomeriggio quando la Luna fa amicizia con Nettuno, spingendoti ad adottare un approccio creativo a tutti i progetti su cui hai lavorato professionalmente. Sentirai un cambiamento stasera quando la luna entra in Ariete, mettendoti in uno stato d’animo sociale ideale per espandere la tua rete di amici e colleghi.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di aggiornare le tue routine per migliorare l’efficienza e il benessere generale cara Bilancia, mentre la luna dei Pesci si connette con Urano. Queste vibrazioni si abbinano bene con la levataccia, la preparazione dei pasti e la richiesta di aiuto quando ne hai bisogno, quindi assicurati di concentrarti. Un’energia sognante prenderà piede nel corso della giornata, quando la Luna si allineerà con Nettuno, creando il momento perfetto per fare qualcosa di piacevole e rilassante per il tuo corpo. Le buone vibrazioni continuano a fluire stasera quando la luna si fa strada in Ariete, attivando il settore della tua carta che governa l’amore.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Aspettati l’inaspettato mentre la luna dei Pesci si connette con l’imprevedibile Urano questa mattina caro Acquario, promettendo di ravvivare la tua mattinata. Anche le scoperte finanziarie e l’entusiasmo potrebbero entrare in gioco, soprattutto quando ti discosti dalla norma. Prova a programmare un pò di “tempo per te” questa sera quando la Luna manda un bacio a Plutone, attivando il settore della tua carta che governa l’introspezione. Sarai in una posizione unica per liberare la tensione e lo stress, specialmente quando abbracci il lusso e la solitudine. L’atmosfera cambierà stasera quando la luna entrerà in Ariete, mettendoti in uno stato d’animo socievole e loquace.

Oroscopo del Giorno 4 Agosto 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Non aver paura di impartire saggezza spirituale o filosofica questa mattina caro Cancro, mentre la luna dei Pesci si allinea con Urano. Questo scambio celeste susciterà sicuramente momenti di illuminazione, che possono elevare la tua comunità quando condividi messaggi positivi. Prendi in considerazione l’idea di concederti una sessione di meditazione a metà pomeriggio quando la Luna si avvicina a Nettuno, promettendo di potenziare la tua intuizione. La tua vita amorosa beneficerà dell’assistenza di Plutone con l’avvicinarsi della serata, dando il tono all’intimità e al legame a livello dell’anima. Sentirai un cambiamento stasera quando la luna entra in Ariete, reindirizzando la tua attenzione verso l’ordine personale e il successo.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Consenti al tuo splendore creativo di risplendere oggi carissimo Scorpione, poiché la luna dei Pesci condivide una dolce connessione con il rivoluzionario Urano. Essere fedele a te stesso porterà bellezza alla tua aura e le persone saranno attratte dalle cose che ti rendono unico, specialmente quando la Luna si concilia con Nettuno nel pomeriggio. Le buone vibrazioni continuano a fluire quando Plutone viene attivato questa sera, portando forza alla tua voce senza sacrificare la giocosità. Sentirai un cambiamento stanotte quando la Luna migrerà nell’ardente Ariete, chiedendoti di toccare la base con le tue liste di cose da fare e il rapporto con il benessere.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️EXCELLENT:La tua mente potrebbe escogitare alcune idee folli questa mattina cari Pesci, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno e forma una connessione con Urano. Assicurati solo di tenere a portata di mano carta e penna se non puoi eseguire immediatamente queste visioni, altrimenti potrebbero svanire nell’etere prima che tu abbia la possibilità di ricordarle in seguito. La tua aura si infonderà di sogno quando Nettuno si attiva a metà pomeriggio, aiutandoti a lasciare un’impressione su coloro che incontri. Un’energia radicata ma corroborante prenderà piede stasera quando la luna entrerà in Ariete, aumentando i tuoi sensi e i livelli di energia.