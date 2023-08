Oroscopo del Giorno 3 Agosto 2023 Giovedì

LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 3 Agosto 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Oggi proteggerai il tuo cuore e la tua mente caro Ariete, mentre la luna dei Pesci si connette con lo stoico Saturno. Non sentirti in colpa per aver bisogno di tenere certe verità per te stesso, ma cerca di non escludere gli altri senza spiegazioni, specialmente quando la Luna affronta Mercurio. Fortunatamente, l’energia aumenterà quando Giove diventerà attivo questa sera, mettendoti in uno stato d’animo più radicato e aperto. Queste vibrazioni possono anche portare fortuna alle tue finanze, inaugurando opportunità che potresti aver guardato in passato. Assicurati solo di camminare dritto quando Marte si agita o potrebbe verificarsi disorganizzazione.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La fusione tra vitalità e buon gusto, tra generosità e affettività vi consente di affrontare ogni situazione quotidiana con la coerenza e la temperanza che vi contraddistinguono. Siete magnificati anche in questo giorno di piena estate da Venere accompagnata dal Sole entrambi congiunti in Leone. In famiglia vi si presenterà la necessità di risolvere una questione di ordine pratico e patrimoniale, che riuscirete a concludere con prontezza di spirito non disgiunta dal vostro innato garbo.

L’astro ricettivo, femminile, Venere congiunta nel vostro segno, è la vostra madrina nell’avvicinarvi alla vostra dolce metà con delicatezza di tocco e volontà di comprendere le sue esigenze. L’intesa, sia di tipo fisico – passionale, che di carattere sentimentale, ne risentirà arrivando a sfiorare una rara completezza. Se siete cuori solitari, approfittate della grande positività che il team Sole – Venere vi dona e proiettatevi alla volta di audaci conquiste. In particolare se appartenete al cosiddetto sesso forte è possibile che al vostro arco abbiate molte frecce da scoccare!

Non ancora in vacanza, oppure con siete con le ferie già consumate? Una organizzazione mentale perfetta vi aiuta nell’effettuare nel più veloce tempo possibile le incombenze che avrete ancora da svolgere se lavorate pure oggi. Ne sentirete gli effetti in special modo se siete nati nella leonina terza decade.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua casa funzionerà come una macchina ben oliata questa mattina, mentre la luna dei Pesci si allinea con Saturno. Se ci sono nuove regole che stavi pensando di stabilire, ora sarebbe un buon momento per informare i tuoi coinquilini. Cerca di non impegnarti in pettegolezzi professionali quando la Luna affronta Mercurio, comprendendo che ciò che senti potrebbe non essere basato sulla verità. Buone vibrazioni fluiscono questa sera quando Giove diventa attivo, ispirandoti a fare cose carine per il tuo corpo. Assicurati solo di camminare su te stesso prima di andare a dormire quando la luna si quadra con Marte, o potresti sbattere contro un muro.

Oroscopo del Giorno 3 Agosto 2023 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Sarai particolarmente consapevole dei confini sociali all’interno della tua sfera caro Toro, poiché la luna dei Pesci si allinea con Saturno. Fortunatamente, sarai in una posizione unica per conquistare le vette alte per salire nella scala sociale. Fai solo attenzione a non sfidare la fortuna quando la Luna affronta Mercurio, o le porte che si sono appena aperte potrebbero sbatterti in faccia. La dolcezza ti circonderà questa sera quando Giove diventa attivo, portando un’energia fortunata e ottimista sulla tua strada. Prendi in considerazione l’idea di investire in un progetto di passione stasera, soprattutto se hai sentimenti repressi che devono essere espressi.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna dei Pesci si avvicina a Saturno questa mattina presto cara Vergine, attivando il settore della tua carta che governa l’amore. Queste vibrazioni sono perfette per creare confini sani, poiché così facendo rafforzerai sicuramente legami importanti. Un’energia civettuola può anche entrare in gioco quando la Luna affronta Mercurio, quindi cerca di non comportarti in modo timido quando arriva la tua ultima cotta. Sii consapevole di radicarti quando il sole emette vibrazioni sbilanciate questo pomeriggio, avendo cura di dare priorità all’armonia nel tuo cuore e nella tua mente. Le buone vibrazioni fluiscono stasera quando Giove diventa attivo, portando una crescita importante.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le tue labbra saranno sigillate stamattina presto caro Capricorno, mentre la luna dei Pesci si allinea con Saturno. Queste vibrazioni sono ottime per elaborare le emozioni, anche se potresti aver bisogno di un pò di spazio per farlo. Prendi in considerazione la possibilità di comunicare con un potere superiore quando la Luna affronta Mercurio, tenendo gli occhi aperti per i messaggi dall’aldilà. Evita di rivelare segreti questo pomeriggio quando la luna forma una connessione sbilanciata con il sole, costruendo fiducia prima di divulgare verità sensibili. Buone vibrazioni fluiscono questa sera quando Giove diventa attivo, benedicendoti con un’esplosione di creatività mentre ti mette dell’umore giusto per divertirti.

Oroscopo del Giorno 3 Agosto 2023 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Non aver paura di goderti il ​​tuo successo questa mattina cari Gemelli, mentre la luna dei Pesci si avvicina a Saturno. Potrebbero entrare in gioco anche opportunità per elevare il tuo status, anche se dovrai presentarti forte e composto. Fai attenzione ai problemi di comunicazione che potrebbero farti tornare indietro quando Mercurio si agita, facendo attenzione a non lasciare che le tue emozioni ti dominino. Nel frattempo, il lavoro che hai svolto da dietro le quinte verrà improvvisamente ripagato questa sera, grazie a un dolce scambio tra la luna dei Pesci e Giove. Prendi in considerazione l’idea di sdraiarti a casa quando Marte si agita stasera.

BILANCIA ⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua natura efficiente e responsabile risplenderà questa mattina cara Bilancia, mentre la luna dei Pesci si connette con Saturno. Tuttavia, la tua mente potrebbe andare alla deriva quando la Luna affronta Mercurio, attivando il settore della tua carta che governa l’introspezione. Prendi in considerazione l’idea di prendere una pausa dai social media quando la luna e il sole condividono un aspetto sbilanciato questo pomeriggio, per evitare di essere disconnesso dalle tue liste di cose da fare. Buone vibrazioni fluiscono questa sera quando Giove diventa attivo, producendo un’energia purificatrice perfetta per lasciarsi andare ed evolvere. Fai solo attenzione all’irritazione di fondo quando Marte diventa frustrato stasera.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Il tuo senso finanziario beneficerà di una spinta cosmica oggi caro Acquario, grazie a un’unione cosmica tra la luna dei Pesci e Saturno. Sfortunatamente, lo stress potrebbe entrare in gioco se condividi le finanze con un partner romantico o d’affari a causa della dura opposizione di Mercurio. Se ti trovi in ​​disaccordo su questioni di denaro, considera di presentare il tuo punto di vista in modo organizzato. Le buone vibrazioni fluiscono stasera quando la Luna manda un bacio a Giove, promettendo di riempire il tuo spazio con un’atmosfera edificante ma radicata. Prendi in considerazione l’idea di fare una bella doccia rigenerante stasera, quando Marte si agita in alto.

Oroscopo del Giorno 3 Agosto 2023 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Ricorda che è importante stabilire dei limiti con la tua intuizione caro Cancro, mentre la luna dei Pesci si avvicina a Saturno. Queste vibrazioni sono perfette per imparare a mettere a punto l’energia che non ti appartiene, così puoi tenere d’occhio la tua spiritualità e la connessione con l’universo. Tieni gli occhi aperti per i segnali dall’aldilà quando la Luna affronta Mercurio, ma ricorda di prendere ogni sincronicità con le pinze. Buone vibrazioni fluiscono questa sera quando Giove diventa attivo, spingendoti a cercare il conforto che solo gli spiriti affini ai tuoi e un senso di comunità possono fornire.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dai struttura alle tue visioni creative questa mattina caro Scorpione, mentre la luna dei Pesci si avvicina a Saturno. Anche se non hai il tempo di mettere in pratica completamente le tue nozioni artistiche, semplicemente prendere appunti può fornire la responsabilità necessaria per portarle a termine in un secondo momento. Fai attenzione al dramma e alle notizie quando la Luna affronta Mercurio, concentrandoti invece sui tuoi amici del mondo reale e sugli interessi personali che ti sollevano il morale. Buone vibrazioni fluiranno quando Giove diventerà attivo questa sera, portando amore e armonia nel settore della tua carta che governa il romanticismo.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna si avvicina a Saturno questa mattina cari Pesci, ricordandoti l’importanza dei confini personali. Anche le strutture che ti sei prefissato verranno messe a fuoco, rendendo importante riconoscere dove potresti usare più disciplina. Fai attenzione alla disarmonia nel tuo cuore e nella tua mente quando la Luna affronta Mercurio, avendo cura di dare la priorità all’equilibrio se il conflitto ti trova. Fortunatamente, l’energia aumenterà questa sera quando Giove diventerà attivo, promettendo di amplificare la tua voce. Tuttavia, potrebbe essere saggio fare qualche ricerca aggiuntiva quando si tratta di argomenti di cui non sei completamente esperto.