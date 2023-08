Dino’s Pizza Riccione: in Riviera arriva la pizza fatta dal robot

In Via Verdi, a due passi da Viale Dante sbarca quest’estate una vera novità pronta a sbalordire turisti e non solo! E’ arrivata Dino’s Pizza Riccione, una pizza fatta direttamente dalla macchina. O meglio fatta dai robot.

Pizza Margherita a 4,50€ pronta in pochi minuti, ma anche Diavola e altri gusti disponibili. Tante macchine all’interno di una stanza lavorano senza sosta in contemporanea. Robot in grado di creare in tempi record la miglior pizza per il cliente finale.

L’imprenditore Dino Mastropierro ha portato in città la propria proposta culinaria e la sua personalissima sfida imprenditoriale.