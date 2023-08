Oroscopo del Giorno 2 Agosto 2023 Mercoledì

PESCI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 2 Agosto 2023 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Fai attenzione agli eventi imprevedibili all’interno della tua comunità questa mattina caro Ariete, mentre la luna dell’Acquario si quadra con Urano. Dovresti anche prepararti per ostacoli imprevisti, concedendoti un pò di tempo in più. Sii consapevole della compagnia che hai vicino quando la Luna affronta Venere retrograda nel pomeriggio, avendo cura di stare alla larga da chiunque possa sfidarti o abbatterti. I nodi del destino diventano attivi questa sera, ispirandoti a raccogliere nuovi progetti. Sentirai un cambiamento stasera quando la Luna entrerà in Pesci, mettendoti in uno spazio riservato e tranquillo.

LEONE ⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentirti diviso tra la tua vita personale e quella professionale questa mattina caro Leone, mentre il sole dell’Acquario si quadra con l’imprevedibile Urano. Cerca di non lasciare che i problemi sul lavoro influenzino la tua vita amorosa e viceversa, facendo del tuo meglio per mantenere una vita armoniosa. Se sei in ritardo per un pò con la cura di te stesso, considera di prenderti del tempo per coccolarti quando la Luna affronta Venere retrograda nel corso della giornata, o potresti iniziare a stressarti troppo. Sentirai un cambiamento stanotte quando la luna entra in Pesci, producendo un’energia trasformativa che può aiutarti a liberare il bagaglio non necessario.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Sarai ansioso di completare la tua lista di cose da fare questa mattina, anche se dovresti evitare di muoverti frettolosamente mentre la luna dell’Acquario si quadra con Urano questa mattina. Questo scambio celestiale potrebbe farti commettere errori involontari, producendo più lavoro. Appoggiati al tuo lato spirituale quando Venere retrograda diventa attiva nel corso della giornata, tenendo gli occhi aperti per segni e sincronicità. La meditazione ti servirà anche in questo momento, soprattutto se la tua mente si sente particolarmente occupata. Sentirai un cambiamento stanotte quando la luna entrerà in Pesci, attirandoti verso le comodità di casa.

Oroscopo del Giorno 2 Agosto 2023 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Non sorprenderti se ti imbatterai in un confronto professionale oggi caro Toro, mentre la luna dell’Acquario si quadra con l’imprevedibile Urano. Le persone che si sentono minacciate dal tuo successo potrebbero iniziare a comportarsi male, ma cerca di non abboccare quando gli altri sono irragionevoli. Tocca la base con le tue emozioni quando la Luna affronta Venere retrograda nel corso della giornata. I nodi del destino si attivano con il calare della sera, aiutandoti a creare sani dialoghi interni, anche se dovrai liberarti consapevolmente dai dubbi su te stesso. Sentirai un cambiamento quando la luna entrerà in Pesci, mettendoti in uno spazio mentale comune.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Potrebbe essere difficile apprezzare gli aspetti più banali della vita mentre la luna dell’Acquario stamattina si quadra con Urano, cara Vergine, scatenando il fantastico sognatore ad occhi aperti dentro di te. Anche se preferiresti lavorare su progetti di passione, obiettivi spirituali o trovare l’illuminazione, cerca di non abbandonare la tue lista di cose da fare. Non sentirti in colpa se dovrai fare un passo indietro nel pomeriggio quando la Luna affronta Venere retrograda, soprattutto se hai ferite interne che devono essere riparate. Sentirai un cambiamento stasera quando la Luna migrerà in Pesci, ripristinando il tuo senso di armonia mentre apri il tuo cuore all’amore.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna dell’Acquario oggi si quadra con Urano caro Capricorno, portando in tavola un’energia spinosa. Cerca di ricordare che la vera fiducia deve essere trovata all’interno ed evita di cercare l’approvazione degli amici se non puoi essere fedele a te stesso durante il processo. Le tensioni potrebbero aumentare nel corso della giornata, quando la Luna affronterà Venere retrograda, minacciando di innescare lotte di potere all’interno di relazioni professionali e intime. I nodi del destino si attivano la sera, agendo come una boccata d’aria fresca quando ti prendi del tempo per radicarti e trovare gratitudine. Sentirai un cambiamento stasera quando la luna entrerà in Pesci, mettendoti di umore pensieroso.

Oroscopo del Giorno 2 Agosto 2023 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’universo ti benedirà nelle primissime ore del giorno Gemelli, inaugurando sogni d’oro mentre la luna dell’Acquario e Giove si allineano. Sfortunatamente, l’atmosfera potrebbe sembrare meno armoniosa quando ti svegli, specialmente se il caos imprevisto ti arriva addosso, ma cerca di rimanere calmo in mezzo al disordine. Mantieni il tuo messaggio positivo quando la Luna affronta Venere retrograda nel pomeriggio, comprendendo che le tue parole potrebbero viaggiare lontano in questo momento. Sentirai un cambiamento stasera quando la luna entrerà in Pesci, mettendoti in uno spazio di testa composto e ambizioso per il resto della settimana lavorativa.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Fai attenzione alle lotte di potere all’interno delle tue relazioni più intime questa mattina cara Bilancia, mentre la luna dell’Acquario si quadra con Urano. Cerca di essere sensibile a ciò che gli altri potrebbero attraversare, specialmente quando si tratta di compagni intimi. I vecchi frenetici potrebbero riemergere nel corso della giornata, quando la Luna affronterà Venere retrograda, anche se dovresti stare in guardia per ulteriori motivi. I nodi del destino si attivano questa sera, ispirandoti a lasciarti innamorare mentre rilasci tutti gli schemi che hanno portato ad alleanze poco armoniose. Sentirai un cambiamento quando la luna entrerà in Pesci, portando un’energia purificatrice e potenziante.

ACQUARIO ⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno oggi carissimo Acquario, formando una dura connessione con Urano questa mattina. Tieni d’occhio il tuo umore durante la tua routine mattutina e abbi cura di trattare gli altri con la stessa compassione che speri di ricevere. Fai attenzione ai disaccordi romantici nel pomeriggio, quando la Luna si confronta con Venere retrograda, e considera di fare un passo indietro per recuperare un senso di armonia. Sentirai un cambiamento stasera quando la Luna entrerà in Pesci, mettendoti in uno stato d’animo radicato e grato che è perfetto per ricalibrare il tuo cuore.

Oroscopo del Giorno 2 Agosto 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Non lasciare che gli altri ti spingano in giro questa mattina, mentre la luna dell’Acquario si quadra con il ribelle Urano. Questo clima cosmico potrebbe far emergere comportamenti sgradevoli all’interno della tua comunità, rendendo importante che tu sia forte nella tua determinazione. Le tensioni e i comportamenti ostinati possono continuare a crescere quando la Luna affronta Venere retrograda nel pomeriggio, ma cerca di non insistere quando ci sono opportunità di compromesso. Fortunatamente, l’atmosfera si eleverà stasera quando la Luna entrerà in Pesci, attivando il settore spirituale della tua carta e aiutandoti a trovare pace e tranquillità dall’interno.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le stelle potrebbero sconvolgere il tuo cuore stamattina caro Scorpione, mentre la luna dell’Acquario si quadra con Urano. Onora le tue emozioni senza screditare chi ti circonda. Se ritieni che il conflitto o i problemi siano stati difficili da risolvere, considera di fare un passo indietro nel corso della giornata in cui la Luna affronta Venere retrograda, ricordandoti l’importanza di mantenere confini sani. Sentirai un cambiamento stasera quando la Luna migrerà in Pesci, potenziando la tua mente creativa nei prossimi due giorni. Queste vibrazioni si abbinano bene anche all’amicizia e al divertimento, quindi assicurati di chiamare la tua migliore amica.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Il fluido Nettuno, vostro nume tutelare, occupa sempre il vostro segno e vi consente di svolgere qualsiasi progetto con intima soddisfazione. Sarete appagati per tutto ciò che toccherete! L’abilità e il fiuto con cui condurrete ogni vostra iniziativa vi renderanno apprezzati in casa e fuori, specie se siete nati nella terza decade. E dunque posizioni astrali magnifiche confermano che il mese finale dell’estate è entrato per voi sotto i migliori auspici.

Giove occupa il segno per voi fortunatissimo del Toro e vi apre all’amore vero, all’espansione sentimentale pura, alla fusione emotiva che può sfiorare la perfezione, specie se siete nati nella seconda decade. Anche Saturno, pianeta della razionalità, vi è amico, trovandosi in aspetto di congiunzione benefica specie se nati nella prima decade. Intuite magicamente quel che la persona vostra compagna pensa, sente e prevenite ogni suo desiderio. C’è da approfittare per voi di questo momento così intenso, anzi magico.