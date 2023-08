Oroscopo del Giorno 28 Luglio 2023 Venerdì

ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 28 Luglio 2023 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Uno scambio infuocato tra la luna del Sagittario e il sole del Leone si manifesta nelle primissime ore carissimo Ariete, rinvigorendoti proprio prima che la settimana lavorativa giunga al termine. Fai solo attenzione a mantenere il ritmo, specialmente quando la Luna e Marte si affrontano questo pomeriggio. Sentirai un cambiamento a metà pomeriggio quando Mercurio migrerà in Vergine, aiutandoti a ritrovare un senso di ordine ed efficienza. Stai in guardia quando la Luna si allinea con Giove questa sera, specialmente se è coinvolto il denaro.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dovresti sentirti vibrante ed estroverso quando ti svegli questa mattina caro Leone, mentre la luna del Sagittario si connette con il sole e Saturno. Tuttavia, la gelosia o le tendenze territoriali possono emergere in te stesso e negli altri, il che rende importante evitare lotte di potere. Non lasciare che nessuno ti faccia sentire giù mentre il pomeriggio arriva e Marte diventa agitato, ricordandoti di mantenere un atteggiamento positivo e un forte senso di autostima. Sentirai un cambiamento a metà pomeriggio quando Mercurio migrerà in Vergine, chiedendoti di imparare attraverso i tuoi sensi durante le prossime settimane.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno, allineandosi con il sole in Leone e Saturno questa mattina presto. Questo clima cosmico può farti sentire disconnesso emotivamente, sebbene le stelle concedano il permesso di fuggire temporaneamente nelle tue speranze e nei tuoi sogni. Fai attenzione ai blocchi quando Marte si agita questo pomeriggio, soprattutto per quanto riguarda le ambizioni professionali e i progetti creativi. Sentirai un cambiamento quando Mercurio si fa strada nella Vergine, aiutandoti a recuperare organizzazione ed efficienza nel tuo percorso verso il successo. Queste vibrazioni sono ottime anche per stringere nuove alleanze professionali, quindi assicurati di rimanere amichevole.

Oroscopo del Giorno 28 Luglio 2023 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna del Sagittario si connette con il sole e Saturno questa mattina presto caro Toro, chiedendoti di dirigere la tua attenzione verso le relazioni che contano di più. Anche se fuggire nei tuoi schermi può sembrare più allettante che affrontare ciò che hai nel cuore, evita la tentazione di scappare dalla verità. Fai attenzione alla disorganizzazione, ai lividi dell’ego e ai livelli di energia bassi quando Marte si agita questo pomeriggio, e prenditi cura del tuo corpo e allevia lo stress ogni volta che ribolle in superficie. Sentirai un cambiamento quando Mercurio entrerà in Vergine nel corso della giornata, mettendoti in uno spazio mentale creativo.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna del Sagittario si connette con il sole del Leone e Saturno questa mattina presto cara Vergine, portando sul tavolo un’energia pesante ma curativa che potrebbe richiedere una piccola pausa dai propri cari in nome della solitudine. Le tue emozioni diventano un pò imprevedibili quando Marte si agita questo pomeriggio, ma cerca di non scagliarti contro gli altri se i tuoi nervi si sentono fritti. Sentirai un cambiamento nel corso della giornata, quando Mercurio migrerà nel tuo segno, affinando il tuo ingegno nelle prossime settimane, segnando la scusa perfetta per intraprendere un nuovo hobby o una nuova forma di ricerca.

CAPRICORNO ⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua mente potrebbe rimbalzare un pò nelle primissime ore della giornata, mentre la luna del Sagittario si connette con il sole del Leone e Saturno. Queste vibrazioni ti ricorderanno che il sacrificio è necessario per creare il cambiamento, anche se la paura dell’ignoto potrebbe farti trattenere. Fortunatamente, mentre Marte e Mercurio diventano attivi nella Vergine e nel settore della tua carta che governa la spiritualità, l’universo sarà ansioso di elevarti, guidarti e ispirarti. Appoggiati alla tua spiritualità nelle prossime settimane, permettendo al viaggio di Mercurio attraverso la tua nona casa solare di aumentare la tua intuizione.

Oroscopo del Giorno 28 Luglio 2023 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Sagittario si connette con il sole del Leone e Saturno questa mattina cari Gemelli, portando organizzazione ai tuoi pensieri e aiutandoti a trovare l’equilibrio. Sfortunatamente, la tensione potrebbe trovarti quando la Luna si scontra con Marte questo pomeriggio, il che potrebbe innescare conflitti all’interno della tua famiglia e nelle relazionie. Sentirai uno spostamento una volta che Mercurio migrerà nella ragionevole Vergine nel corso della giornata, reindirizzando la tua attenzione verso i doveri domestici e le comodità di casa. Anche l’inserimento di pensieri intuitivi nel diario può tornare utile nelle prossime settimane mentre le stelle si allineano per guidarti mentre affini le tue capacità empatiche e telepatiche.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Concentrati non solo su ciò che puoi fare per la tua comunità, ma anche su ciò che la tua comunità può fare per te mentre la luna del Sagittario si connette con il sole del Leone e Saturno questa mattina. Anche se potresti sentirti spinto a stare sulla tua piattaforma, ricordati di sostenere le parole con azioni significative, soprattutto se speri di dare il buon esempio. Sentirai uno spostamento nel corso della giornata quando Mercurio migrerà in Vergine, mettendoti in uno stato d’animo tranquillo e riservato per le prossime settimane mentre le stelle ti spingono a identificarti e liberarti da schemi malsani.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Benessere psicofisico e la fortuna di circondarvi di persone simpatiche e allegre oggi non vi mancheranno. Una configurazione favorevole vi illumina il focolare domestico di agi e di prosperità. Un’atmosfera di armonia, inoltre governa la vostra casa e vi consente di vivere gli affetti con una speciale tenerezza. Siete gratificati oggi da una interessante combinazione, molto positiva, che si verifica tra Nettuno e Plutone, stazionanti ai vostri fianchi, tra Pesci e Capricorno, segni vostri buoni vicini.

È il momento di progetti di vita che potete stabilire con calma con la vostra dolce metà: matrimoni, acquisti di nuove dimore di abitazione e, addirittura, il pensiero di mettere al mondo un figlio. Saturno Pesci vi sostiene specie se siete nati nella prima decade. È un giorno molto positivo per vivere i sentimenti che saranno ricambiati e alimenteranno una profonda, intima soddisfazione in voi. Successi riguardano pure i single specie se nati in gennaio.

Non seguite polemiche sterili che si sono create oggi nell’ambiente di lavoro. Luna e Urano possono non rendervi lucidi e capaci di soprassedere quando è il caso.

Sarà un lucido e lungimirante Saturno dal segno dei Pesci a fornirvi gli strumenti di saggezza per procedere oggi, specie se appartenete alla prima decade. Vi muovete, come al solito, con i piedi di piombo di fronte all’ipotesi di un investimento che vi viene prospettato. Stavolta, però siete intenzionati ad andare in fondo al progetto e non mollare la presa.

Oroscopo del Giorno 28 Luglio 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Un’atmosfera stravagante ti saluterà questa mattina caro Cancro, mentre la luna del Sagittario si connette con il sole e Saturno. Queste vibrazioni si abbinano bene con il perseguire i tuoi sogni rimanendo con i piedi per terra, rendendo importante che tu creda in te stesso senza perderti nella fantasia. Fai attenzione alla disorganizzazione e ai problemi di comunicazione quando la Luna si scontra con Marte questo pomeriggio e sii consapevole di tenere d’occhio il tuo umore e il modo in cui influisce su coloro che ti circondano. Sentirai un cambiamento quando Mercurio entrerà in Vergine, stuzzicando la tua curiosità e il desiderio di imparare nelle prossime settimane.

SCORPIONE ⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentirti come se fossi costretto a scegliere tra il tuo io artistico e quello professionale questa mattina caro Scorpione, mentre la luna del Sagittario si connette con il sole e Saturno. Sebbene sia importante abbracciare la creatività, cerca di non mettere a repentaglio le solide basi occupazionali che hai costruito. Fai attenzione alle persone con cui socializzi quando Marte si agita questo pomeriggio, minacciando di lanciare qualche intoppo sulla tua strada. Sentirai un cambiamento quando il chiacchierone Mercurio debutterà in Vergine, portandoti nuove connessioni nelle prossime settimane, anche se potresti dover mostrare devozione al tuo lavoro per trovare alleanze che potrebbero favorire la tua carriera.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di non esaurirti combattendo contro ostacoli o blocchi stradali che non si muoveranno Pesci, mentre la luna del Sagittario si connette con il sole e Saturno questa mattina. Continuerai a percepire resistenza quando Marte si agiterà questo pomeriggio, specialmente nelle questioni del cuore e dell’equilibrio personale. Se è passato un pò di tempo dall’ultima volta che hai rallentato per trovare il tuo centro, ora potrebbe essere un buon momento per programmare la tua prossima giornata di cura di te stesso. Sentirai un cambiamento quando Mercurio scivola nella pragmatica Vergine, portando un’energia civettuola sul tavolo che è perfetta per nutrire l’amore nelle prossime settimane.