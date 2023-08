Ferrari SF90XX Stradale e Spider: l’evoluzione a partire da 770.000 Euro!

Presentate le nuove SF90 XX Stradale ed SF90 XX Spider prodotte in edizione limitata: 1.030 cavalli di potenza e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi.

Estreme, bellissime e ancora più potenti, le nuove supercar ibride plug-in raggiungono performance incredibili e i numeri parlano chiaro: con 1.030 cavalli complessivi e soluzioni aerodinamiche di rottura, come l’ala posteriore fissa che fa il suo ritorno su una Ferrari stradale dai tempi della F50 e che le consente di raggiungere il valore di 530 kg di carico aerodinamico a 250 km/h.

Anche in questo caso, la Ferrari non rinnega il motore termico, anzi rilancia, perché il V8 sovralimentato beneficia dei condotti del sistema a tubo caldo ottimizzati, e la linea di collegamento al polmone di aspirazione è stata avvicinata al parafiamma: tradotto, il sound penetra in maniera ancora più vigorosa e coinvolgente nell’abitacolo.

I due gioielli vantano di una novità assoluta per il brand: l’extra boost, che consente di avere per un certo lasso di tempo una potenza extra e garantisce un tempo inferiore di 0,25 secondi in un giro nella pista di Fiorano.