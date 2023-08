Oroscopo del Giorno 27 Luglio 2023 Giovedì

Oroscopo del Giorno 27 Luglio 2023 Giovedì

ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 27 Luglio 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: In questa ultima parte del mese di luglio siete più freschi di mente del solito e nello stato d’animo migliore per evadere, per godere dell’atmosfera estiva, del sole e del mare, con tutto il vostro entusiasmo. Solo chi di voi nasce tra il 17 e il 20 di aprile, dovrà fare attenzione agli eccessi gastronomico – edonistici, poiché avrà, ancora per oggi, un Plutone imbronciato dal segno tecnicamente ostile del Capricorno. Il Sole Leone in posizione fortunata vi rende lo spirito lieve e vi apre beneficamente alla socialità.

Venere è al vostro fianco dal segno del Leone. Chi di voi è ancora single, si scopre incuriosito da una persona nuova, conosciuta a una festa e di cui non sospettava potesse raccogliere il suo vivo interesse. Si annuncia per voi una giornata serena per gli affetti, specie se avete al vostro attivo una relazione stabile. La programmazione di progetti come un viaggio o una vacanza vi tiene impegnati e vi fa condividere felicemente la febbre dell’organizzazione insieme alla persona che vi è compagna di vita adesso.

Siete agli sgoccioli nella vostra attività, prima di andare definitivamente in ferie? Pazientate ancora un pochetto. Urano ben messo vi dona la forza per andare avanti.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Se c’è qualche bagaglio che il tuo cuore ha portato in giro ora è il momento di parlare. Esatto dolce Leone, le stelle ti chiederanno di sistemare i tuoi sentimenti e le tue relazioni mentre Mercurio e Venere retrogradi uniscono le forze in alto. La luna dello Scorpione manda un bacio a Nettuno questo pomeriggio, portando in tavola un’energia dolce e vulnerabile, perfetta per divulgare segreti con qualcuno di speciale. Sentirai un cambiamento questa sera quando la luna entrerà nel Sagittario, potenziando la tua creatività e fiducia nei prossimi due giorni. Presta attenzione ai tuoi pensieri e alle tue idee stasera, quando Mercurio si allinea con i nodi del destino.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Mercurio e Venere retrogrado uniscono le forze questa mattina, mettendoti in una mentalità compassionevole e generosa. Nel frattempo, la luna continua il suo viaggio attraverso lo Scorpione, formando una connessione di supporto con Nettuno questo pomeriggio che ti ispirerà a nutrire allo stesso modo la famiglia e gli amici. Queste vibrazioni si abbinano bene ai pasti cucinati in casa da condividere con i propri cari, quindi assicurati di dirigere la tua attenzione di conseguenza. Fortunatamente, avrai la possibilità di concentrarti solo su te stesso quando la Luna entrerà nel tuo segno questa sera, segnando l’occasione perfetta per lavorare su un progetto personale.

Oroscopo del Giorno 27 Luglio 2023 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Prenditi del tempo per organizzare il tuo spazio oggi caro Toro, poiché Venere retrograda e Mercurio uniscono le forze nel settore della tua carta che governa la felicità domestica. Possono anche entrare in gioco conversazioni significative, aiutandoti a stringere legami più forti con i tuoi coinquilini. L’amore fluirà liberamente attraverso la tua comunità questo pomeriggio quando la luna dello Scorpione si allineerà con Nettuno, segnando l’occasione perfetta per strofinare i gomiti, connettersi con gli amici e investire nella tua rete. Sentirai un cambiamento questa sera quando la Luna migrerà in Sagittario, suscitando temi sull’impegno e sugli investimenti aziendali nei prossimi due giorni e mezzo.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Sarai immerso nei tuoi pensieri quando ti sveglierai questa mattina carissima Vergine, mentre Mercurio e Venere retrograda uniscono le forze nel settore della tua carta che governa l’introspezione. Non rifuggire da ciò che il tuo cuore ha da dire, anche se devi rivisitare vecchi ricordi. L’amore aleggia nell’aria questo pomeriggio quando la luna dello Scorpione si connette con Nettuno, segnando la scusa perfetta per flirtare. Sentirai un cambiamento quando arriva la sera e la luna entra nel Sagittario, mettendoti dell’umore giusto per ricaricarti e creare da casa.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Prenditi un momento per ripensare al tuo percorso caro Capricorno, mentre Venere retrograda e Mercurio uniscono le forze in alto. Queste vibrazioni sono perfette per apportare modifiche ai tuoi piani, comprendendo che tutti gli impegni hanno un pò di margine di cambiamento. Vibrazioni sognanti ti seguiranno quando la luna dello Scorpione manda un bacio a Nettuno questo pomeriggio, portando uno stato d’animo loquace al tavolo che può aiutarti ad espandere la tua rete. Prendi in considerazione l’idea di assumere ruoli di leadership quando Plutone diventa attivo, in quanto ciò può aiutarti a guadagnare notorietà. Assicurati solo di ritirarti questa sera quando la Luna entra in Sagittario, mettendoti in uno stato d’animo privato.

Oroscopo del Giorno 27 Luglio 2023 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Venere retrograda e Mercurio uniscono le forze nel settore della tua carta che governa la comunicazione, offrendoti l’opportunità di affrontare qualsiasi problema. Queste vibrazioni sono ideali anche per riconnettersi con vecchi amici, quindi assicurati di inviare alcuni messaggi premurosi. Buone vibrazioni fluiscono questo pomeriggio quando la luna dello Scorpione si allinea con Nettuno, aiutandoti a trovare organizzazione e strategia anche nei sogni più complessi. Sentirai un cambiamento questo pomeriggio quando la Luna migrerà in Sagittario, ravvivando le cose nella tua vita amorosa nei prossimi due giorni.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Mercurio e Venere retrogrado uniscono le forze nel settore della tua carta che governa la comunità questa mattina cara Bilancia, spingendoti a connetterti con vecchi amici, colleghi e forse uno o due interessi amorosi. La via dei ricordi porterà anche il tuo cuore in alcuni viaggi meravigliosi, ma ricorda di apprezzare il momento presente. Consenti al tuo cuore di potenziarsi quando Plutone è attivo oggi, abbracciando l’arte di andare avanti. Sentirai un cambiamento quando la Luna migrerà in Sagittario questa sera, mettendoti in uno stato d’animo filosofico e curioso, segnando l’occasione perfetta per fare qualche ricerca personale.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tentazione di riconnettersi con un ex potrebbe diventare reale oggi caro Acquario, poiché Mercurio e Venere retrogrado uniscono le forze nella tua settima casa solare. Sebbene all’inizio il viale della memoria possa essere divertente, cerca di non perderti in qualcuno che non sembra essere cresciuto da quando ti sei allontanato. Un’atmosfera surreale prenderà piede quando la luna dello Scorpione manderà un bacio a Nettuno, intensificando i tuoi sensi e ricordandoti la bellezza che ti circonda. Sentirai un cambiamento questa sera quando la Luna migrerà in Sagittario, mettendoti in vena di esplorazione, avventura e comunità.

Oroscopo del Giorno 27 Luglio 2023 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Concediti qualcosa di carino oggi caro Cancro, mentre Mercurio e Venere retrogrado uniscono le forze nella tua seconda casa solare. Nel frattempo, la luna dello Scorpione si allinea con Nettuno questo pomeriggio, aumentando la tua intuizione e connessione con il divino. Segui tutti i capricci creativi che ti trovano in questo momento, comprendendo che l’ispirazione è un dono dall’aldilà. Cerca solo di non indovinare le tue abilità nel corso della giornata, quando la Luna entra in alcune acque cosmiche rocciose. Sentirai un cambiamento questa sera quando la luna migrerà in Sagittario, spingendoti a riconnetterti con i tuoi obiettivi di salute e le routine di benessere nei prossimi due giorni.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno oggi carissimo Scorpione, anche se una dura connessione con Urano potrebbe portare a improvvisi risvegli o sonno agitato nelle prime ore. Fortunatamente, avrai la possibilità di recuperare la concentrazione quando Mercurio e Venere retrogrado uniscono le forze, promuovendo compostezza, intelligenza acuta e grazia. Visioni artistiche potrebbero trovarti questo pomeriggio quando Nettuno diventa attivo, aprendo la strada alla tua prossima grande creazione. Le tue parole ti daranno potere nel corso della giornata quando la Luna si allineerà con Plutone, quindi assicurati di usare la tua voce, anche se farlo richiede un tono diretto o serio.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Potrebbe essere il momento di ritirarsi un pò poiché Venere retrograda e Mercurio uniscono le forze nella tua sesta casa solare. Se ti senti disorganizzato, fuori equilibrio o eccessivamente stressato, questo clima cosmico ti spinge a rallentare prima che il tuo corpo ti costringa a farlo. Fortunatamente, una dolce connessione tra la luna dello Scorpione e Nettuno eleverà la tua mente, il tuo corpo e la tua anima, specialmente quando ti appoggi alle tue pratiche spirituali preferite. Sentirai un cambiamento questa sera quando la luna entrerà nel focoso Sagittario, permettendo alla tua stella di brillare all’interno di questioni professionali per il resto della settimana lavorativa.