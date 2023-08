Oroscopo del Giorno 26 Luglio 2023 Mercoledì

SCORPIONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 26 Luglio 2023 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna dello Scorpione si connette con Marte questa mattina carissimo Ariete, chiedendoti di adottare un approccio organizzato alla giornata. Entreranno in gioco anche i temi del benessere, poiché le stelle ti ricordano che è difficile prendersi cura degli altri se non ti prendi cura di te stesso. Le opportunità di investimento potrebbero caderti addosso quando la Luna affronta Giove e, sebbene la fortuna sarà dalla tua parte, cerca di non correre rischi non calcolati. L’atmosfera potrebbe sembrare sfocata quando Mercurio forma una connessione sbilanciata con Nettuno questa sera, rendendolo un buon momento per stare tranquilli.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Concediti il ​​permesso di ricaricarti a casa questa mattina caro Leone, mentre la luna dello Scorpione manda un bacio a Marte. Anche se la tua giornata è piena di lavoro, commissioni e liste di cose da fare, un momento per connetterti con ciò che ti circonda ti accompagnerà ogni ora. I confini possono essere testati appena prima che la Luna affronti Giove e vorrai essere consapevole delle persone con cui condividi dettagli intimi. Vibrazioni nebbiose permeeranno l’aria quando Mercurio e Nettuno si allineeranno questa sera, rendendolo un buon momento per rilassarsi sotto una doccia purificante.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Stamattina farai del tuo meglio da dietro le quinte, mentre l’inafferrabile luna dello Scorpione si connette con l’appassionato Marte. La mancanza di distrazioni ti aiuterà a mantenerti concentrato, specialmente quando la Luna affronta Giove, il tuo sovrano planetario. Se ti trovi di fronte a colleghi che hanno bisogno di aiuto, cerca di non rimanere troppo indietro rispetto alla tua agenda. Un’energia distesa riempirà la tua casa questa sera quando Mercurio e Nettuno si allineeranno, rendendolo un buon momento per connettersi con la tua spiritualità attraverso la meditazione. Anche gli sbocchi artistici saranno terapeutici questa sera quando Giove diventerà attivo.

Oroscopo del Giorno 26 Luglio 2023 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna dello Scorpione manda un bacio a Marte questa mattina carissimo Toro, chiedendoti di credere in te stesso, seguire il tuo cuore e perseguire i tuoi desideri. L’audacia lavorerà a tuo favore in questo momento, rendendo importante che tu adotti un approccio deciso in tutto ciò che fai. Un’esplosione di energia ti troverà poco prima che arrivi il pomeriggio, mentre la Luna affronta Giove, promettendo di espandere i tuoi orizzonti in materia di amore. Fai attenzione alle vibrazioni nebbiose quando Mercurio forma una connessione sbilanciata con Nettuno, ma cerca di non isolarti davanti a uno schermo quando invece potresti concentrarti sulla cura di te stesso.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Il tuo ingegno e il tuo istinto lavoreranno insieme questa mattina cara Vergine, grazie a un dolce scambio tra la luna dello Scorpione e Marte. Queste vibrazioni si abbinano bene anche con le idee creative e la socializzazione, quindi assicurati di dirigere la tua attenzione di conseguenza. Osserva i segni e le sincronizzazioni mentre il pomeriggio arriva e la Luna affronta Giove, attivando il settore spirituale della tua carta. Prendi in considerazione l’idea di ritagliarti del tempo per la solitudine questa sera quando Mercurio e Nettuno si allineano, minacciando di portare sul tavolo un’energia ingannevole o confusa. Prendi in considerazione l’idea di fare un bagno di sale purificante o di fare una pulizia della casa stasera.

CAPRICORNO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti incontrare spiriti affini mentre la luna dello Scorpione si allinea con Marte questa mattina caro Capricorno, quindi assicurati di raggiungere la tua comunità. Queste vibrazioni sono anche pronte ad elevare la tua saggezza e la tua intuizione, specialmente quando ti appoggi alla tua spiritualità. Potresti sentirti un pò competitivo quando la Luna affronta Giove a metà mattinata. Fai attenzione agli inganni e ai problemi di comunicazione quando Mercurio e Nettuno formano una connessione squilibrata questa sera. Assicurati di rilassarti a casa stasera quando Giove si agita nella tua quarta casa solare.

Oroscopo del Giorno 26 Luglio 2023 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna dello Scorpione si allinea con l’appassionato Marte questa mattina cari Gemelli, spingendoti ad abbracciare il benessere emotivo, mentale e fisico senza scusarti. In questo momento sarà richiesto un approccio olistico per nutrire te stesso, quindi assicurati di selezionare ogni casella dalla tua lista di cose da fare per la cura di te stesso. La solitudine sembrerà particolarmente terapeutica quando la Luna affronterà Giove, anche se dovresti essere consapevole di rimanere concentrato sul lavoro. Un’energia assonnata prenderà piede questa sera quando Mercurio e Nettuno si allineano, minacciando di innescare blocchi mentali, errori professionali e problemi di comunicazione personali se non vengono applicati limiti sani.

BILANCIA ⭐️ EXCELLENT:Ti sentirai più a tuo agio volando sotto il radar questa mattina carissima Bilancia, mentre l’inafferrabile luna dello Scorpione si connette con Marte. Queste vibrazioni si abbinano meglio alla solitudine e ai grandi spazi aperti, quindi cerca di pianificare la tua agenda di conseguenza, anche se hai tempo solo per pochi minuti sotto il sole. Le trattative d’affari potrebbero entrare in gioco poco prima che il pomeriggio si stabilizzi e la Luna affronti Giove, rendendo importante che tu non ti accontenti di meno di quanto vali. Cerca di non farti distrarre dai tuoi schermi quando Mercurio e Nettuno si allineano questa sera, soprattutto se c’è molto da fare.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il clima cosmico di oggi ci ricorderà che a volte dobbiamo creare le nostre opportunità, anche se in questo momento avrai un vantaggio competitivo quando si tratta di questioni professionali. Un’energia emotiva potrebbe coglierti alla sprovvista appena prima che arrivi il pomeriggio e la Luna affronti Giove, anche se concentrarti sul positivo espanderà il tuo cuore e la tua anima. Fai attenzione alle strane vibrazioni questa sera quando Mercurio e Nettuno si allineano e cerca di non farti travolgere da potenziali compagni che non si sono ancora guadagnati la tua fiducia.

Oroscopo del Giorno 26 Luglio 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Dovresti sentirti creativo e sicuro dei tuoi talenti questa mattina, mentre la luna dello Scorpione manda un bacio all’appassionato Marte. Segui tutte le idee brillanti o eccitanti che atterrano nella tua mente, confidando che l’universo stia supportando l’artista interiore che è in te. Le grandi folle possono sentirsi travolgenti poco prima che la Luna affronti Giove, anche se un incontro intimo con amici fidati ti solleverà il morale. Fai attenzione alle vibrazioni nebbiose quando Mercurio si connette con Nettuno questa sera, avendo cura di rimanere concentrato nel presente e considera di abbracciare una sessione di meditazione prolungata.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Giornata che mostra una bella ripresa, dopo un momento di apatia, con la Luna nel vostro segno. Tuttavia sia Mercurio che il Sole, dal Leone, possono intralciare i progetti che avete messo sul vostro cammino. È necessario riguardare con cura la vostra tabella di marcia e darvi nuove priorità. In famiglia c’è bisogno di una vostra più assidua presenza, specie se appartenete alla prima e alla seconda decade scorpionica.

Il vostro carattere fluido, conciliante e capace di inserirsi creativamente negli imprevisti, vi farà trovare le occasioni giuste per vivere una serata magnifica in compagnia della vostra dolce metà. Avvertite, però un po’ di stanchezza e confusione, che non vi permettono di organizzarvi come vorreste la serata col vostro o la vostra partner. Chi di voi invece ha il cuore libero, si lancia in avventure che hanno il sapore della sfida, portando con sé sempre un paracadute protettivo che lo salvi da cadute libere e improvvise. Questa ipotesi previsionale è più centrata se festeggiate il vostro compleanno dal 29 ottobre al 9 novembre.

Abbiate pazienza e non vi lamentate! Lavorate anche in questo tempo d’estate? Qualche incombenza in più in ambito professionale, vi provoca oggi quelle classiche seccature che vorreste tanto evitare.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le stelle cospireranno per benedirti questa mattina carissimi Pesci, grazie a un dolce scambio tra la luna dello Scorpione e l’appassionato Marte. Queste vibrazioni porteranno misticismo, creatività e romanticismo, quindi assicurati di dirigere la tua attenzione di conseguenza. Tieni gli occhi aperti per notizie entusiasmanti e segnali dall’universo appena prima che il pomeriggio si insinui mentre la Luna e Giove si affrontano nei nostri cieli. Rimanere concentrati può essere un compito difficile quando Mercurio e Nettuno si allineano questa sera, anche se abbracciare le tue attività di benessere preferite o isolarti dalle faccende domestiche può aiutarti a sfuggire a qualsiasi vibrazione traballante che altrimenti potrebbe trovarti.