Orologi da Uomo Estate 2023: i nuovi modelli più ricercati del mondo del lusso

Orologi da uomo Estate 2023:c’è quello dedicato all’estetica mediterranea e quello ispirato alla forza delle correnti marine giapponesi, quello che celebra la musica e quello che, invece, stupisce per le sue performance. Ecco i 5 modelli da non perdere!

1. Aluminium Capri Edition

Bulgari rende omaggio all’isola di Capri con una nuova serie limited edition di 1000 pezzi disponibile nella versione con ora e datario o con cronografo. Quadrante sfumato blu con lancette e indici luminescenti e fondello personalizzato con l’immagine incisa dei Faraglioni di Capri aggiunge un tocco di esclusività a questo nuovo gioiello.

2. Overseas, Vacheron Constantin

Questo modello, con quadrante laccato traslucido blu, finitura satinata soleil e minuteria esterna con finitura effetto vellutato ha una particolarità: attraverso il fondello squelette si può ammirare la massa oscillante in oro 22 carati decorata con una Rosa dei Venti, tributo allo spirito del viaggio. Ogni segnatempo, inoltre, viene fornito con tre bracciali/cinturini: uno integrato in metallo, come quello della cassa, uno in caucciù e uno in pelle.