Oroscopo del Giorno 25 Luglio 2023 Martedì

SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 25 Luglio 2023 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna della Bilancia si connette con Venere retrograda questa mattina carissimo Ariete, benedicendoti con una piccola spinta all’ego e il permesso di perseguire il divertimento. Sfortunatamente, le tensioni potrebbero aumentare mentre la Luna forma un duro quadrato a T con i Nodi del Destino e Plutone, il che potrebbe portare a improvvisi blocchi stradali o battute d’arresto. Sentirai un cambiamento a metà mattina quando la luna entra in Scorpione, producendo un’energia purificatrice quando entri nel tuo potere personale mentre richiudi i dubbi su te stesso. Prendi in considerazione l’idea di ritagliarti un pò di tempo da solo stasera quando Saturno diventa attivo, spingendoti ad alzare la guardia in modo da poter abbracciare la riflessione personale.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Avrai molto da dire mentre la luna della Bilancia si connette con Venere retrograda questa mattina caro Leone, e le persone saranno ansiose di ascoltarti. Potrebbe anche arrivare un nuovo ammiratore, anche se un duro quadrato a T tra la luna, Plutone e i Nodi del destino suggerisce che la tua attenzione sarebbe meglio spesa nelle liste di cose da fare e nella routine quotidiana. Le comodità di casa ti attireranno a metà pomeriggio quando la luna entra in Scorpione, spingendoti a connetterti con le tue emozioni in uno spazio sicuro. Le buone vibrazioni fluiscono stasera quando Saturno diventa attivo in alto, rafforzando le tue relazioni più intime.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: In questa nuova giornata di luglio quello che può apparire un rischio è senz’altro la tendenza a alzare troppo la posta da parte vostra, chiedere alla sorte di più di quel che può effettivamente offrire, in special modo se festeggiate il vostro compleanno nella prima e terza decade. I pianeti vostri geni protettori sono Venere, la Luna, il Sole e Mercurio e vi promettono colpi di scena in diversi ambiti della vostra vita: dal settore più prettamente personale a quello sociale, dalla crescita spirituale e morale, alla dimensione materialistica ed economica. Questi quattro pianeti, in generale e in sintesi, vi danno in mano le carte vincenti per affermarvi ed emergere.

Chi di voi ha un rapporto di lunga durata, sperimenta un ritorno di fiamma abbastanza sorprendente, che ravviva e fa rifiorire per incanto la relazione. Una ventata di autentica passionalità vi travolge e, specie se avete da poco iniziato un rapporto sentimentale. Questo eros è il carburante che fa aumentare progressivamente l’intesa anche ad altri livelli.

Vi arrivano conferme dall’ambiente dove avete seminato molto bene. Avete abbracciato la libera professione? Otterrete di più di quel che vi aspettavate e siete molto soddisfatti del vostro operato. In special modo se nati nella seconda decade.

Oroscopo del Giorno 25 Luglio 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Dì cose carine a te stesso mentre svolgi i tuoi rituali quotidiani caro Toro, mentre la luna della Bilancia manda un bacio a Venere retrograda. Potresti anche sentirti ispirato ad aiutare e nutrire gli altri, anche se un duro quadrato a T nel cielo ti mette in guardia contro lo stiramento o il mettere da parte i tuoi sogni. Sentirai un cambiamento quando la luna entra in Scorpione, benedicendoti con un senso di armonia, specialmente all’interno di relazioni intime e partnership commerciali. Fai attenzione alla tensione a casa nel pomeriggio, anche se più vibrazioni comuni fluiranno quando Saturno diventerà attivo.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Prenditi un momento per abbracciare la quiete e il silenzio quando ti svegli carissima Vergine, mentre la luna della Bilancia manda un bacio a Venere retrograda. Trovare la calma per prima cosa può aiutarti a prepararti a vibrazioni più rock quando la Luna entra in un quadrato a T con Plutone e i nodi del destino, minacciando di interrompere la tua giornata con lotte di potere o sfide personali. Fortunatamente, avrai la possibilità di rilasciare ciò che non ti serve una volta che la luna entra in Scorpione a metà mattinata, offrendoti la possibilità di analizzare la tua mente in modo produttivo. Avrai la possibilità di rafforzare i tuoi legami romantici e finanziari stasera, quando Saturno diventerà attivo in alto.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le trattative commerciali e personali dovrebbero andare a tuo favore questa mattina, mentre la luna della Bilancia si connette con Venere retrograda. Fai attenzione alla tensione e agli ostacoli quando si forma un duro quadrato a T nel cielo, avendo cura di rimanere in tuo potere pur rimanendo composto. Sentirai uno spostamento a metà mattina quando la luna entra in Scorpione, attivando il tuo lato altruistico e sociale. Se sei rimasto indietro rispetto alle notizie o ai convenevoli sociali, usa queste vibrazioni per recuperare. Fai attenzione alle tendenze ossessive quando il sole e la luna si scontrano nel tardo pomeriggio, anche se i tuoi pensieri saranno più facili da controllare una volta che Saturno diventerà attivo stasera.

Oroscopo del Giorno 25 Luglio 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Prenditi un momento con i tuoi pensieri questa mattina cari Gemelli, mentre la luna della Bilancia e Venere retrograda cospirano per portare creatività e armonia. Sfortunatamente, queste vibrazioni sognanti possono inasprirsi quando Luna entra in un duro quadrato a T con Plutone e i nodi del destino, mettendo in discussione alcune relazioni mentre minaccia di giocare con la tua sicurezza. Fortunatamente, avrai la possibilità di recuperare l’ordine personale quando la luna entra in Scorpione, anche se potresti voler concentrarti su compiti specifici per rimanere occupato. Controlla le tue ambizioni professionali stasera quando Saturno diventa attivo nella tua decima casa solare.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno questa mattina carissima Bilancia, formando una dolce alleanza con Venere retrograda al tuo risveglio. La tua popolarità aumenterà sotto queste vibrazioni da sogno, specialmente per quanto riguarda le sfere sociali e le cerchie online. Sentirai un cambiamento a metà mattina quando la luna entra in Scorpione, chiedendoti di connetterti con i tuoi sensi e i regni materiali. Il sole e la luna si quadrano questo pomeriggio, rendendolo un buon momento per disconnettersi dai tuoi schermi. Buone vibrazioni fluiscono questa sera quando Saturno diventa attivo, chiedendoti di riconnetterti con la tua organizzazione personale e la sana routine.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna della Bilancia manda un bacio a Venere retrograda questa mattina caro Acquario, aprendoti a tanto amore e messaggi dall’aldilà. Sfortunatamente, l’insicurezza o il pessimismo potrebbero far vacillare la tua intuizione a causa di un duro quadrato a T nei nostri cieli, quindi assicurati di credere in te stesso e nell’universo. Sentirai un cambiamento quando la luna entra nello Scorpione a metà mattina, potenziando la tua spinta al successo. Ricorda solo di applicare il buon senso ai tuoi sogni, specialmente quando il sole e la luna si scontrano nel tardo pomeriggio. Le buone vibrazioni fluiscono stasera quando Saturno è attivo, spingendoti ad abbracciare il lusso.

Oroscopo del Giorno 25 Luglio 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua casa dovrebbe essere abbastanza accogliente e solidale questa mattina, grazie a un’alleanza cosmica tra la luna della Bilancia e Venere retrograda. Sfortunatamente, potresti sentire le tensioni crescere mentre la Luna entra in un duro quadrato a T con la Luna e i nodi del destino, ma cerca di non spegnerti emotivamente. Fortunatamente, ti sentirai più allegro a metà mattina quando la luna entra in Scorpione, attivando il settore della tua carta che governa la giocosità e la fiducia. Controlla te stesso e ciò che ti circonda quando il sole e la luna creano attrito nel corso della giornata, anche se stasera dovresti sentirti molto più composto emotivamente e spiritualmente.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna della Bilancia si allinea con Venere retrograda questa mattina carissimo Scorpione, spingendoti a stabilire limiti sani in modo che tu possa concentrarti sulla salute mentale ed emotiva. Potrebbe essere difficile frenare i comportamenti scattanti quando la Luna entra in un duro quadrato a T con Plutone e i nodi del destino, quindi non sentirti in colpa per essere in modalità eremita. Fortunatamente, ti sentirai più socievole e desideroso di attenzione una volta che la luna entrerà nel tuo segno a metà mattinata, elevando i tuoi livelli di energia e l’atmosfera generale. Buone vibrazioni fluiscono stasera quando la Luna manda un bacio a Saturno, portando avanti l’ispirazione e la determinazione per realizzare tali visioni.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Dovresti sentirti determinato a costruire abitudini migliori questa mattina cari Pesci, poiché la luna della Bilancia si connette con Venere retrograda. Se sei caduto dalla routine nei tuoi programmi di sonno e di esercizio, questo clima cosmico può aiutarti a rimetterti in carreggiata. Fai attenzione alla negatività all’interno della tua sfera sociale mentre un duro quadrato a T si alza in alto ed evita la tentazione di discutere con persone testarde. Fortunatamente, ti sentirai più leggero e più in pace una volta che la Luna entrerà in Scorpione a metà mattina, attivando il settore della tua carta che governa la spiritualità. Prendi in considerazione l’idea di stabilire un programma coerente per la meditazione e altre pratiche filosofiche stasera, quando Saturno diventa attivo.