Oroscopo del Giorno 24 Luglio 2023 Lunedì

CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 24 Luglio 2023 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna della Vergine si connette con Urano questa mattina, spingendoti a connetterti con ciò che ti circonda liberandoti dalla tipica routine. Queste vibrazioni si abbinano bene a escursioni, picnic ed esplorazioni, quindi assicurati di concentrare la tua energia. Fai attenzione alle vibrazioni nebbiose questa sera quando la Luna affronta Nettuno e considera di prenderti qualche momento per la solitudine. Nel frattempo, Venere entra nel suo moto retrogrado, chiedendoti di rivisitare tutte le passioni che sono cadute nel dimenticatoio. Fortunatamente, la creatività sarà facile da trovare quando il sole entrerà nel Leone, accentuando le qualità che ti rendono unico.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Sviluppi scioccanti potrebbero manifestarsi nel tuo campo oggi caro Leone, mentre la luna della Vergine si connette con Urano. Non sorprenderti se le basi verranno scosse, sfruttando il caos che ne deriva come un’opportunità per mostrare la tua affidabilità. Venere inizia il suo viaggio retrogrado questa sera, il che potrebbe farti rivalutare la tua immagine nelle prossime settimane. Ti rianimerai stanotte quando il sole entrerà nel tuo segno, mettendoti in favore dell’universo all’inizio della stagione. Prendi in considerazione l’idea di organizzare le tue finanze quando Plutone diventa attivo, promettendoti di ricompensarti quando pratichi il buon senso monetario. Sentirai un cambiamento quando la luna entrerà in Bilancia, mettendoti in uno spazio mentale pacifico e riflessivo.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il tuo lato inventivo risplenderà oggi, grazie a un dolce scambio tra la luna della Vergine e Urano. Abbraccia tecniche non convenzionali in questo clima cosmico, in quanto ciò ti aiuterà a ottenere il rispetto dei tuoi coetanei. Venere inizia il suo viaggio retrogrado attraverso il Leone questa sera, chiedendoti di riconnetterti alla tua spiritualità e a una costante routine di cura di te stesso. Sentirai un cambiamento quando il sole migra nel segno del Leone, elevando la tua connessione con l’universo e l’ottimismo generale. Le buone vibrazioni continuano a fluire quando la Luna si sposta in Bilancia, mettendoti in uno stato d’animo comune.

Oroscopo del Giorno 24 Luglio 2023 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Il genio creativo che vive dentro di te si sveglierà dal suo sonno questa mattina caro Toro. Potrebbero entrare in gioco anche ritrovi improvvisati, quindi assicurati di rispondere se il tuo amico ti chiama. Potresti sentirti un pò emozionato questa sera quando Venere entra nel suo moto retrogrado, rendendolo un buon momento per stare comodamente a casa. Sentirai un cambiamento quando il sole entra in Leone, ispirandoti ad elevare il tuo spazio nelle prossime settimane. Cerca di fare qualcosa di carino per il tuo corpo prima di andare a letto quando la Luna entra in Bilancia e nel settore della tua carta che governa la salute.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno oggi cara Vergine, formando una connessione di supporto con il rivoluzionario Urano. Queste vibrazioni ti metteranno in uno stato d’animo non convenzionale, incoraggiandoti ad abbracciare pienamente ciò che ti rende indipendente e unico. Potresti essere costretto a fare i conti con un mal di cuore irrisolto mentre Venere dà il via al suo movimento retrogrado questa sera. Tuttavia, questo clima planetario offre anche opportunità di guarigione. Sentirai un cambiamento quando il sole entra in Leone, aiutandoti a sentirti più a tuo agio con la solitudine mentre illumina nuovi angoli della tua mente. Un’energia radicata e armoniosa ti farà addormentare mentre la Luna migra nella dolce Bilancia.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Lampi di intuizione potrebbero strisciare nella tua mente questa mattina caro Capricorno, mentre la luna della Vergine si allinea con Urano. Questo scambio celeste è pronto a potenziare la tua intuizione e connessione con l’universo, il che significa che i momenti di brillantezza possono avere origini divine. Anche le scoperte improvvise sono pronte a elevare la tua fiducia, quindi assicurati di celebrare adeguatamente ogni vittoria. Fai attenzione al dramma relazionale mentre Venere entra nel suo moto retrogrado questa sera, chiedendoti di rivalutare le tue dinamiche con l’intenzione di renderle più sane. Sentirai un cambiamento quando il sole entra in Leone, aiutandoti a sentirti più a tuo agio con l’intimità e il cambiamento.

Oroscopo del Giorno 24 Luglio 2023 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna della Vergine si connette con Urano questa mattina aprendo la strada alla scoperta di sé e alle scoperte emotive. Non aver paura di nuotare nelle profondità della tua anima, fallo con una disposizione rivoluzionaria e giocosa. Vecchi interessi amorosi potrebbero riaffiorare nelle prossime settimane mentre Venere entra nel suo moto retrogrado questa sera. Avrai anche la possibilità di appianare vecchie ferite mentre ti avvicini alle questioni del cuore con un costante senso razionale. La tua curiosità aumenterà quando il sole entrerà in Leone, elevando il tuo ingegno, il tuo carisma e il desiderio di socializzare. La Luna entra in Bilancia stasera tardi, potenziando la tua creatività.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti raggiungere una sorta di punto di rottura mentre la luna della Vergine si connette con Urano questa mattina cara Bilancia, offrendoti di rivoluzionare il modo in cui pensi e senti. Se hai portato con te cattive abitudini o vibrazioni di cui preferiresti sbarazzarti, ora è il momento perfetto per tagliare finalmente i ponti. La tua vita sociale potrebbe rallentare mentre Venere entra nel suo moto retrogrado questa sera, anche se potresti ritrovarti a riconnetterti con conoscenti del passato. Nel frattempo, il sole fa il suo debutto in Leone, implorandoti di sostenere la tua comunità nelle prossime settimane. La Luna entra nel tuo segno stasera, aumentando la tua intuizione.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Desidererai un’autentica intimità mentre la luna della Vergine si allinea con Urano questa mattina caro Acquario, ispirandoti a grattare sotto la superficie. Fortunatamente, le persone saranno ansiose di liberarsi dalla tradizione, aiutandoti a vedere i tuoi cari sotto una nuova luce. La tua vita amorosa potrebbe essere messa alla prova nelle prossime settimane mentre Venere entra nel suo viaggio retrogrado questa sera. Fortunatamente, sarai in grado di affrontare i problemi da un luogo caldo mentre il sole entra in Leone e nella tua settima casa solare. Ti sentirai attratto dalle pratiche spirituali quando la luna entra in Bilancia, intensificando la tua connessione con il divino.

Oroscopo del Giorno 24 Luglio 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Un pò affaticati dal caldo estivo, dalle seccature quotidiane e dagli impegni che ancora state portando a termine, meno male che vi trovate in una nuova settimana che vi propone momenti di maggior relax, specie se vi prendete, come state pensando, una meritata evasione al mare, in campagna o nella frescura della montagna.

Se siete per così dire in fase di trattative di coppia, in serata l’incontro con la persona che ora state frequentando, vi fa innalzare gli entusiasmi e vi proietta ancor più verso una dimensione di appagamento emotivo. La Luna, in benefico aspetto dalla Vergine, vi riempie il cuore di soddisfazioni sentimentali specie se siete nati in luglio.

A fine giornata lavorativa constatate che siete riusciti a combinare molto di più di quel avevate previsto. Faticherete però un pochino a portare a termine tutti i vostri impegni di lavoro questo nuovo giorno di luglio.

Siete un segno prudente in termini di economia, questa giornata, però complici i valori Leone, potreste essere tentati dal lusso. Se non ve lo potete permettere mettete un salutare stop!

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dovresti sentirti amato dalla tua comunità questa mattina carissimo Scorpione, mentre la luna della Vergine si connette con Urano. Queste vibrazioni sono perfette anche per un appuntamento improvvisato o una riunione di amici, quindi non trattenerti se ti senti ispirato a uscire di casa. Le insicurezze di carriera potrebbero affiorare in superficie nelle prossime settimane mentre Venere retrograda prende il via questa sera. Sebbene possano esserci momenti in cui la tua fiducia vacilla, l’ingresso del sole in Leone può aiutarti a mantenere la dignità e la determinazione in materia di successo. Pianifica di rilassarti con la solitudine e la cura di te stesso prima di andare a letto mentre la Luna migra in Bilancia.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Tutti i segni indicano un inizio entusiasmante della giornata poiché la luna della Vergine si connette con l’imprevedibile Urano. Usa questa energia come scusa per essere selvaggio e strano quanto vuoi, portando con te i tuoi compagni più cari. Le stelle ti chiederanno di rivalutare le tue abitudini mentre Venere entra nel suo moto retrogrado questa sera, soprattutto se hai adottato comportamenti malsani di recente. Fortunatamente, ti sentirai motivato a vivere bene quando il sole entrerà nel Leone, anche se dovrai avere pazienza per qualsiasi cambiamento tu decida di fare. La Luna migra in Bilancia stasera, mettendoti dell’umore giusto per una connessione intima.