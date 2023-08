Oroscopo del Giorno 21 Luglio 2023 Venerdì

CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 21 Luglio 2023 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le opportunità di prosperare potrebbero arrivare oggi caro Ariete, mentre la luna della Vergine manda un bacio a Giove. I semi che pianti oggi possono anche crescere in qualcosa di sostanziale, quindi assicurati di investire molto nei tuoi sogni. Potresti trovarti di fronte a sfide questa sera, provocando tensioni in molteplici aspetti della tua vita. Fortunatamente, uscire ti permetterà di sentirti e apparire più forte di prima, quindi cerca di non rifuggire dagli ostacoli che ti trovano.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Buone vibrazioni fluiranno nella tua vita finanziaria e professionale caro Leone, grazie a un dolce scambio tra la luna della Vergine e Giove. Ottieni il massimo da queste vibrazioni muovendoti con coraggio verso il successo, permettendo alla fiducia di irradiarsi attraverso le azioni che intraprendi. Un’energia profondamente introspettiva prenderà piede questa sera, spingendoti a riconoscere gli schemi che devono essere spezzati, dandoti la resistenza mentale e la forza fisica per farlo. Nel frattempo, Mercurio e Giove condividono un dolce scambio, rendendolo un buon momento per riconnettersi con il proprio io spirituale.

SAGITTARIO ⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna della Vergine manda un bacio al tuo sovrano planetario, ispirandoti a lavorare sodo per le tue più alte ambizioni. Con Giove attivo nel settore della tua carta che governa l’efficienza e i comportamenti, ora è un buon momento per cominciare con piccole abitudini che sai si sommeranno a grandi cambiamenti. L’atmosfera potrebbe sembrare un pò instabile questa sera e il dramma sociale potrebbe farti ripensare a certe relazioni. Non aver paura di sostituire le dinamiche negative con quelle positive, anche se dovresti esserne certo prima di prendere ogni decisione.

Oroscopo del Giorno 21 Luglio 2023 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Attirerai facilmente l’attenzione oggi caro Toro, grazie a un dolce scambio tra la luna della Vergine e l’espansivo Giove. Questo clima cosmico ti invita a essere te stesso senza scusarti, poiché le persone apprezzeranno le qualità che ti definiscono. La tua mente sarà un luogo occupato questa sera e potrebbe essere meglio se ti ritagli del tempo per la solitudine, poiché stare con gli altri potrebbe sembrare eccessivamente stimolante. Nel frattempo, Mercurio e Giove condividono un dolce scambio, aiutandoti a riordinare la tua mente in modo che tu possa evolvere il dolore passato o le emozioni immature.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno oggi carissima Vergine, introducendo vibrazioni di buon auspicio mentre forma un dolce scambio con Giove. Non aver paura di correre rischi in questo momento, comprendendo che la fortuna spesso aiuta gli audaci. Considera come la tua vita sociale potrebbe avere un impatto sulle tue finanze questa sera, specialmente se hai speso oltre il tuo budget per stare al passo con le tendenze o con la vita notturna. Fortunatamente, liberarsi da abitudini poco sagge sarà facile se decidi di farlo, grazie all’aiuto di Mercurio e Giove.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: È vero, siete sommersi dagli impegni, ma come amico fidato avete adesso un poliedrico Urano, che vi spiana la strada dotandovi di arguzia e di una specifica adattabilità a tutte le situazioni. Sentirete i benefici influssi uraniani in misura più netta e incisiva, se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 15 di gennaio. Ricevete, inoltre i benefici di Marte in Vergine, posizione di grande forza illuminante, che vi aiuta a risolvere difficoltà piccole e grandi.

Momenti particolarmente felici nelle coppie di lungo corso della terza decade con insieme Urano, Plutone e Nettuno ben messi. La capacità di risoluzione rapida delle situazioni in cui siete veri maestri, si mette a disposizione di un problema che riguarda il vostro compagno o la vostra compagna. Giove, nel segno operoso e deciso del Toro, vi dona le qualità e il piglio necessario per agire, trovando le soluzioni più opportune, intelligenti e meno costose.

Lungimiranti, non fate passi troppo definitivi, nella carriera. Vi confrontate quindi con i cambiamenti che vi coinvolgeranno sul piano professionale in questa giornata. Urano vi potrà rendere insofferenti a qualsiasi forma di dipendenza, specie se siete nati nella terza decade.

Oroscopo del Giorno 21 Luglio 2023 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Oggi sarai in una posizione unica per consolarti Gemelli, grazie a un dolce scambio tra la luna della Vergine e Giove. Questo clima cosmico ti chiederà di riordinare il tuo cuore e la tua mente, poiché farlo può aiutarti a ritrovare un senso di ottimismo e pace personale. L’atmosfera verrà caricata questa sera e potrebbero entrare in gioco temi legati al denaro e allo status sociale. Cerca di non concentrarti su come i beni materiali ti fanno sentire o apparire, optando invece per apprezzare la sicurezza che hai costruito per te stesso.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Non aver paura di condividere dettagli intimi con qualcuno di cui ti fidi cara Bilancia, mentre la luna della Vergine manda un bacio al luccicante Giove. Confidare le tue paure, speranze e aspirazioni a una persona cara ti aiuterà a lasciar andare questi pesi, permettendoti di sentirti più leggero. Le tensioni arriveranno al culmine questa sera, indicando come piccole abitudini o disaccordi possano trasformarsi in problemi più grandi. Fortunatamente, Mercurio e Giove uniscono le forze per dare sostegno, anche se potresti aver bisogno di uscire per abbracciare la comunità e l’amore.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Condividere ciò che c’è nel tuo cuore non sarà così spaventoso oggi caro Acquario, grazie a un flusso di supporto tra la luna della Vergine e Giove. Gli scambi emotivi sembreranno positivi e naturali, anche se potrebbe essere necessario avviare conversazioni profonde. Prendi in considerazione l’idea di ritirarti più tardi, rivedendo le tue abitudini. Fortunatamente, riconoscere come speri di crescere renderà questo processo più semplice, anche se dovrai essere proattivo per interrompere i cicli negativi. Fortunatamente, Mercurio e Giove si allineano per dare una mano, aiutandoti a manifestare un dialogo interno di supporto.

Oroscopo del Giorno 21 Luglio 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Non aver paura di usare la tua voce mentre la luna della Vergine si connette con Giove, permettendo alle tue parole di viaggiare lontano mentre elevano coloro che le ascoltano. Sebbene i tuoi cari possano essere ansiosi di sottolineare tensioni o delusioni emotive, riconoscere come puoi essere un partner migliore rafforzerà queste dinamiche andando avanti. Fortunatamente, sarai in una posizione unica per capire dove devono essere apportati i cambiamenti senza sentirti insicuro, grazie all’aiuto di Mercurio e Giove.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il tuo fascino naturale e il tuo carisma brilleranno oggi carissimo Scorpione, grazie a un dolce scambio tra la luna della Vergine e Giove. Consenti al tuo lato estroverso di prendere l’iniziativa, poiché è possibile stabilire connessioni importanti quando ti esponi. I problemi che si sono accumulati sotto la superficie potrebbero venire al culmine questa sera, anche se dovresti uscire da questo aspetto sentendoti più forte e spiritualmente elevato. Fortunatamente, Mercurio e Giove uniscono le forze per dare una mano, aiutandoti a sentirti supportato mentre ti liberi dalle cattive abitudini.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Assicurati di avvicinarti alla giornata con un atteggiamento ottimista cari Pesci, mentre la luna della Vergine manda un bacio a Giove di buon auspicio. Il tuo buon umore sarà contagioso, soprattutto quando impartirai parole gentili e cortesi convenevoli. Sfortunatamente, l’atmosfera potrebbe sembrare un pò rocciosa questa sera, costringendoti ad affrontare le insicurezze che hai covato. Anche se dure verità possono emergere in superficie, sarai in una posizione unica per liberarti da schemi di pensiero negativi se prendi la decisione proattiva di credere e sostenerti.