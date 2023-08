Strada elettrificata Svezia, dal 2025 le auto si ricaricano in movimento!

Come funzionerà la ricarica? La tecnologia funziona come la ricarica wireless Qi dei telefoni cellulari. Un cuscinetto o una piastra viene incassata sotto la strada e i veicoli elettrici dotati di una bobina ricevente possono essere ricaricati quando vi passano sopra.

Un futuro senza colonnine ma con le autostrade che ricaricano auto e camion mentre vengono percorse. Sembra fantascienza ma potrebbe diventare presto realtà. Il progetto, firmato Trafikverket , nasce in Svezia. L’autostrada scelta per la trasformazione è la E20, la strada europea che collega i poli logistici tra Hallsberg e Örebro, al centro di Stoccolma, Göteborg e Malmö.