Oroscopo del Giorno 20 Luglio 2023 Giovedì

Oroscopo del Giorno 20 Luglio 2023 Giovedì

BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 20 Luglio 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Leone si rallegra con la dolce Venere questa mattina caro Ariete, mettendoti in uno stato d’animo giocoso perfetto per le tue relazioni. Nuove opportunità potrebbero arrivare quando i nodi del destino diventano attivi, anche se il tuo equilibrio potrebbe subire un colpo temporaneo se decidi di assumerti più lavoro o obiettivi da raggiungere. Sentirai un cambiamento a metà mattina quando la Luna migrerà in Vergine, fornendoti l’organizzazione necessaria per prosperare in ufficio. Tuttavia, ti consigliamo di stare attento agli ostacoli nascosti quando Marte affronta Saturno, avendo cura di ricontrollare i tuoi progetti.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Ascolta il tuo cuore mentre la luna e Venere uniscono le forze nel tuo segno dolce Leone, fornendoti intuizione accresciuta e molta grazia. Nel frattempo, il Nodo Nord diventa attivo nella tua casa della spiritualità, introducendoti nel futuro con segni e sincronicità. Sentirai un cambiamento a metà mattina quando la Luna entra in Vergine, mettendoti in uno spazio di testa radicato ed efficiente. Usa questa energia per essere coinvolto in qualsiasi attività che deve essere gestita prima della fine della settimana lavorativa e considera di capire le esigenze del tuo corpo. Fai attenzione alle vibrazioni stagnanti quando la luna e Marte si oppongono a Saturno stasera e cerca di non lasciare che la testardaggine ostacoli l’armonia.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Sarai un beniamino dell’universo mentre la luna del Leone e Venere si allineano caro Sagittario, sovraccaricando il settore della tua carta che governa la fortuna e la spiritualità. Muoviti con un cuore aperto e generoso in questo momento, poiché l’universo ricompenserà con impazienza la gentilezza e le buone azioni. Tuttavia, la tua compostezza cambierà a metà mattinata quando la Luna migrerà in Vergine, mettendoti in uno spazio di testa più guardingo e orientato al lavoro. Queste vibrazioni sono perfette per creare confini ragionevoli, specialmente se gli altri hanno approfittato della tua benevolenza. Nel frattempo, Marte e Saturno si affrontano nei nostri cieli minacciando di innescare sbalzi d’umore se non ti preoccupi di ricaricarti.

Oroscopo del Giorno 20 Luglio 2023 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna del Leone si avvicina al tuo sovrano planetario Venere questa mattina, portando un senso di pienezza e pace nel tuo cuore. La tua casa sembrerà particolarmente calda e confortevole, anche se queste vibrazioni sognanti potrebbero rendere difficile strisciare fuori dalle coperte. Fortunatamente, troverai la motivazione per muoverti una volta che la Luna migrerà nell’efficiente Vergine, mettendoti dell’umore giusto per socializzare e perseguire interessi speciali. Questa posizione luminosa può anche portare organizzazione alle tue attività artistiche, spingendoti a tornare a qualsiasi progetto di passione che finora ha raccolto polvere.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dovresti svegliarti con un profondo senso di pace carissima Vergine, mentre la luna in Leone e Venere uniscono le forze nella tua dodicesima casa solare. Sebbene possa esserci un dolore personale che deve ancora essere affrontato, questo clima cosmico ti chiede di abbracciare il calore e l’amore, dando al tuo cuore la possibilità di sentirsi supportato. Le opportunità di trasformazione si realizzeranno quando i nodi del destino diventeranno attivi, quindi cerca di essere aperto al cambiamento. Il tuo spirito si solleverà a metà mattina quando la luna entrerà nel tuo segno, dandoti il ​​permesso di prendere l’iniziativa e dando priorità alle tue esigenze di cambiamento.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Sebbene tu sia uno dei membri più riservati dello zodiaco, l’intimità non sarà così spaventosa questa mattina, grazie a una dolce connessione tra la luna in Leone e Venere. Queste vibrazioni sono perfette per gli scambi intimi e per abbassare la guardia, soprattutto quando si tratta di familiari o amici. Un’energia di buon auspicio ti circonderà a metà mattina quando la Luna entrerà in Vergine, attivando il settore della tua carta che governa la spiritualità e la fortuna. Sfortunatamente, una dura opposizione tra Marte e Saturno potrebbe farti indovinare il tuo istinto, ma cerca di non lasciare che una disposizione eccessivamente pratica blocchi la tua intuizione.

Oroscopo del Giorno 20 Luglio 2023 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le tue parole porteranno un certo livello di poesia questa mattina carissimi Gemelli, grazie a un’unione cosmica tra la luna del Leone e la dolce Venere. Le persone saranno ansiose di entrare in contatto con te e potrebbero esserci dei flirt con il passare delle ore. Sentirai un cambiamento quando la Luna migrerà in Vergine e nella tua quarta casa solare, spostando le tue priorità sugli affari interni e sui legami familiari. Se nel tuo spazio si sono accumulate delle faccende, questo posizionamento luminoso può aiutarti a trovare la motivazione per riordinarle. Fai attenzione ai blocchi emotivi dentro di te e negli altri stasera, quando la luna e Marte si affronteranno con lo stoico Saturno.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Vitalità, entusiasmo, slanci, cominciano ad alzarsi per voi e specie se siete nati nella terza decade. Si alleggerisce un po’ il clima da alcuni contrattempi e tensioni occorsi nei giorni passati, e, a maggior ragione, con Mercurio in angolo positivo dal segno amico del Leone e la Luna, luminare femminile e notturno nella buona vicina Vergine.

La possibilità di scorrazzare di qua e di là, di svolazzare di fiore in fiore è, per voi, in questo nuovo giorno d’estate, elevatissima: tanto che c’è la tentazione di cedere a un blando narcisismo. Se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 17 di ottobre, tuttavia, potrete scoprire che, dall’abbraccio divertito e complice, potreste passare, senza neanche accorgervene, al contatto più profondo, un contatto che metta in gioco i sentimenti e stimoli la parte emotiva di voi stessi. Il pianeta vostro nume tutelare, Venere, continua a sorridervi dal segno buon amico del Leone, specie se siete nati nella terza decade.

L’ottima posizione di Mercurio, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 16 al 22 di ottobre, vi dona capacità e competenze di primordine, tali da farvi considerare veri e propri fuoriclasse. Specie se svolgete una professione che è in relazione agli strumenti di comunicazione di massa (radio, tv, internet).

Un bel guadagno che vi è giunto dalla vostra attività vi porta a dover decidere come impiegare come questa nuova somma. Le scelte, si sa, vi mandano in crisi. Ma voi sapete già come investire questi quattrini!

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’amore sarà dalla tua parte mentre la luna in Leone e Venere si rilassano. Assicurati di dare la priorità all’armonia e alle relazioni sopra ogni altra cosa, comprendendo che è importante trovare la tua grazia anche quando la vita sembra occupata con altro. Puoi aspettarti che l’energia riprenda a metà mattina quando la Luna entra in Vergine, ricordandoti i tuoi impegni e la lista di cose da fare. Questa posizione luminosa può anche motivarti ad abbracciare la trasformazione personale. Tuttavia, un’opposizione tra Marte e Saturno suggerisce che dovresti fare piccoli passi verso un nuovo io, creando cambiamenti a un ritmo sostenibile.

Oroscopo del Giorno 20 Luglio 2023 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La bellezza non sarà difficile da trovare mentre la luna del Leone si avvicina a Venere questa mattina caro Cancro, rivestendo il tuo mondo di una dolcezza che ti farà apprezzare ogni momento. Prendi in considerazione l’idea di rischiare per raggiungere il successo quando i nodi del destino si attivano, promettendo di aprire nuove porte. Sentirai un cambiamento a metà mattina quando la Luna migra in Vergine, mettendoti in uno spazio di testa più pratico e guidato dalle informazioni. Se hai bisogno di leggere libri o argomenti che avevi intenzione di ricercare, usa questa energia per dirigere la tua attenzione di conseguenza. Assicurati solo di rimanere radicato nei testi che cerchi mentre Marte e Saturno si affrontano in alto.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le persone ammireranno la tua natura professionale ma compassionevole questa mattina carissimo Scorpione, grazie a un’unione cosmica tra la luna in Leone e Venere. Queste vibrazioni possono anche aiutarti a manifestare nuovi livelli di successo, specialmente quando segui il tuo cuore e il tuo intuito. Sentirai un cambiamento a metà mattina quando la Luna farà il suo debutto in Vergine, promuovendo temi sul lavoro di squadra e spingendoti a raggiungere la tua comunità. Se è passato un pò di tempo dall’ultima volta che hai incontrato i tuoi amici o colleghi per una cena dopo il lavoro, ora potrebbe essere una buona giornata per farlo. Non offenderti se non si presenteranno tutti!

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Dai al tuo corpo un pò di amore in più quando ti svegli cari Pesci, mentre la luna del Leone unisce le forze con l’armoniosa Venere. Questo scambio celestiale porterà ulteriore grazia alla tua routine mattutina, aiutandoti a entrare in ufficio con facilità. La tua attenzione potrebbe spostarsi su questioni del cuore quando la Luna migra in Vergine, spingendoti a dare la priorità alle relazioni in cui ti senti più necessario e apprezzato. Ricorda solo di non sconvolgere il tuo equilibrio soddisfacendo i bisogni di qualcun altro, mentre Marte e Saturno si affrontano in alto, minacciando di interrompere le tranquille vibrazioni con cui è iniziata la giornata.