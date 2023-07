Oroscopo del Giorno 14 Luglio 2023 Venerdì

TORO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 14 Luglio 2023 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Mercurio e Saturno condividono una connessione squilibrata questa mattina caro Ariete, minacciando di giocare con la tua sicurezza se inizi a pensare troppo. Fortunatamente, il sole e Urano uniscono le forze per la guarigione, specialmente quando cerchi la bellezza e trovi motivi per essere grato. Le buone vibrazioni fluiscono nel pomeriggio quando la Luna manda un bacio a Giove, portando nell’aria un’energia loquace perfetta per connettersi con gli amici o flirtare con chi ti piace. Un’energia artisticamente stimolante ma confusa prenderà piede questa sera quando Venere e Nettuno si allineeranno, rendendolo un buon momento per fuggire dalla realtà.

LEONE ⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentirti sfidato dagli altri mentre Mercurio e Saturno formano una connessione sbilanciata nel cielo caro Leone, ma cerca di non lasciare che i bulli ti rovinino il gioco. Fortunatamente, il sole e Urano uniscono le forze per sostenerti a livello profondo e interiore, anche se dovrai sentirti a tuo agio nello stabilire dei limiti e stare in piedi da solo. Un’energia loquace eleverà la tua sfera sociale nel pomeriggio, grazie a un dolce aspetto tra la luna in Gemelli e Mercurio. Tuttavia, vorrai stare in guardia dai personaggi manipolatori stasera quando Venere e Nettuno si allineeranno.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potrebbe essere difficile nascondere ciò che sta attraversando il tuo cuore, poiché Mercurio e Saturno formano una connessione sbilanciata nel cielo. Anche se rimanere in silenzio potrebbe non sembrare un’opzione, fai del tuo meglio per radicarti e trovare la calma prima di tenere conversazioni importanti o rivelare informazioni sensibili. Prendi in considerazione l’idea di avventurarti al di fuori della tua normale routine quando il sole Cancro e Urano si allineano, poiché ciò potrebbe ispirarti ad abbracciare scelte più sane. Una dolcezza ti troverà nel pomeriggio quando la luna in Gemelli manda un bacio a Giove, elevando la tua fiducia e il desiderio di connessione.

Oroscopo del Giorno 14 Luglio 2023 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: È con il vostro spirito sempre attento e perspicace, che riuscite a intervenire in una questione aperta tra i vostri familiari e a porvi rimedio quest’oggi. È il Sole che è ospitato in un segno compagno nella composizione delle forze zodiacali femminili, il Cancro, ad illuminarvi il cammino in questa giornata di metà estate, con influenze di operosità, di buon senso, di risoluzione felice dei problemi quotidiani. Ottenete una stima che difficilmente potrà venire scalfita, non solo presso i vostri conviventi, ma anche tra le persone che ruotano attorno a voi e frequentano regolarmente la vostra casa.

È Nettuno a stanarvi e a farvi mettere in gioco, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 17 di maggio. Non vi dispiacerà corteggiare qualcuno in modo disinvolto e provando a mettere in luce tutte le vostre qualità di seduzione. Il vostro temperamento un po’ schivo riceve una sferzata di energia e vivacità in questa giornata di mezza estate.

Se avete abbracciato la libera professione, vi favorirà una grande occasione che mette in evidenza il vostro talento. Plutone non vi fa tirare indietro e vi invoglia a raccogliere immediatamente la sfida. Se siete in un lavoro dipendente invece date prova della vostra rapida capacità di esecuzione in ufficio, ambiente dove riuscite oggi a primeggiare.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di non scappare dai tuoi cari poiché Mercurio e Saturno formano una connessione squilibrata questa mattina cara Vergine, minacciando di metterti in uno stato d’animo eccessivamente privato o cupo. Fortunatamente, il sole e Urano uniscono le forze per convincerti a uscire dal tuo guscio, specialmente quando ti connetti con coloro con cui ti senti allineato spiritualmente. Le buone vibrazioni fluiscono nel pomeriggio quando il sole dei Gemelli si allinea con Giove, incoraggiandoti a entrare nel tuo potere in modo professionale. Queste vibrazioni sono anche di buon auspicio per le negoziazioni e la definizione dei limiti, quindi assicurati di dirigere la tua attenzione di conseguenza.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Mercurio e Saturno formano una connessione squilibrata questa mattina caro Capricorno, minacciando di evocare blocchi mentali, segretezza e lotte di potere. Nel frattempo, il sole in Cancro e Urano condividono un dolce scambio in alto, aiutandoti a scrollarti di dosso queste vibrazioni quando dai la priorità al divertimento e all’amore. Lascia che il tuo lato giocoso prenda l’iniziativa, poiché le persone saranno deliziate dalla tua natura amante del divertimento e dal buon umore contagioso. Considera di fare qualcosa di carino per la tua mente, corpo e cuore nel pomeriggio, quando la luna in Gemelli e Giove si connettono, inaugurando opportunità di guarigione quando abbracci benessere e sane abitudini.

Oroscopo del Giorno 14 Luglio 2023 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️ EXCELLENT: Potrebbe essere difficile accettare i tuoi limiti poiché Mercurio e Saturno formano una connessione sbilanciata cari Gemelli, anche se il desiderio di imparare può aiutarti a navigare in queste vibrazioni. Nel frattempo, il sole e Urano uniscono le forze per centrarti, anche se dovrai seguire qualsiasi svolta che l’universo ti invia. Buone vibrazioni fluiranno nel pomeriggio mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno, formando una dolce connessione con Giove che sicuramente ti aiuterà a sentirti accettato dalla tua comunità. Cerca di schiarirti le idee stasera, quando Venere e Nettuno si allineano.

BILANCIA ⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di non farti risucchiare dai tuoi schermi oggi cara Bilancia, poiché Mercurio e Saturno formano una connessione sbilanciata sopra la testa. Queste vibrazioni possono distrarre e disorganizzare, facendoti rimanere indietro sul lavoro se non tieni conto del tempo. Opportunità inaspettate potrebbero realizzarsi quando il sole e Urano uniscono le forze, anche se potrebbe essere necessario pensare fuori dagli schemi. Appoggiati all’amore e alla tua spiritualità nel pomeriggio, quando la luna dei Gemelli manda un bacio a Giove, inaugurando la guarigione e forse un pò di romanticismo. Tuttavia, l’atmosfera potrebbe diventare un pò confusa stasera quando Venere e Nettuno si allineeranno.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Mercurio e Saturno formano una connessione squilibrata questa mattina caro Acquario, minacciando di inaugurare controlli che ti faranno rimuovere gli occhiali color rosa che hai indossato di recente. Cerca di non perdere di vista ciò che è importante, ma non lasciare che le nozioni romantiche sminuiscano ciò che sai essere reale. Un ronzio si alzerà nell’aria mentre il sole del Cancro e Urano si allineano, promettendo di scuotere l’atmosfera al lavoro e a casa. Rotola con qualsiasi evento strano che ti trova, ma cerca di non trascurare le tue liste di cose da fare. Pianifica di praticare la cura di te stesso stasera, quando Venere e Nettuno si allineeranno.

Oroscopo del Giorno 14 Luglio 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Un’energia stravagante ti troverà mentre Mercurio e Saturno si allineano caro Cancro, anche se vorrai mantenere il controllo della realtà e della tua situazione attuale. Idee brillanti e sogni ad occhi aperti si insinueranno sicuramente nella tua mente, ma avrai difficoltà a manifestare queste nozioni se non puoi eseguirle logicamente. Incontri a sorpresa potrebbero farti sollevare il morale mentre il sole e Urano si connettono, rendendolo un ottimo momento per esplorare la tua comunità o stringere amicizie online. Nel frattempo, la luna dei Gemelli manda un bacio a Giove, aiutando a appianare eventuali fratture che sono circolate di recente nella tua sfera sociale.

SCORPIONE ⭐️⭐️ EXCELLENT:Fai attenzione agli oppositori o ai problemi con le figure autoritarie stamattina caro Scorpione, poiché Mercurio e Saturno formano una connessione sbilanciata sopra la testa. Fai del tuo meglio per camminare con calma, ma non permettere a nessuno di toglierti il ​​tuo orgoglio. Un’energia vertiginosa ti troverà quando il sole del Cancro e Urano si allineeranno, attivando i settori della tua carta che governano l’amore, la fortuna e la realizzazione spirituale. Consenti al tuo cuore di esplorare liberamente, anche se ti porta su strade non convenzionali. Riconnettiti con la tua lista di cose da fare quando la luna dei Gemelli manda un bacio a Giove questo pomeriggio, motivandoti a rimanere in pista.

PESCI ⭐️⭐️⭐️EXCELLENT:Potresti sentirti disinteressato verso le tue responsabilità e la lista di cose da fare questa mattina cari Pesci, poiché Mercurio e Saturno formano una connessione sbilanciata sopra la testa. Nel frattempo, il sole in Cancro e Urano uniscono le forze, convincendoti a socializzare, divertirti e ad appoggiarti alla creatività. Le buone vibrazioni continuano a fluire nel pomeriggio quando la luna dei Gemelli manda un bacio a Giove, offrendoti l’opportunità di radicarti mentre nutri il tuo cuore. Assicurati di tenere gli occhi aperti per le piccole benedizioni e i momenti di bellezza, in quanto ciò ti consentirà di sentirti più connesso al tuo intuito e ai tuoi bisogni emotivi.