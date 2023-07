Rimini è la meta turistica preferita dagli italiani. Ora lo conferma anche Booking!

Rimini è la meta turistica preferita dagli italiani

Il famoso portale di prenotazioni Booking.com ha reso noti i risultati delle ricerche effettuate dagli utenti per pianificare le proprie vacanze. I dati raccolti svelano Rimini come la meta turistica preferita dagli italiani, al quinto posto Riccione.

Il BelPaese si è rivelato una scelta di grande interesse per i viaggiatori di tutto il mondo. Tre regioni italiane si sono posizionate tra le 10 più cercate a livello globale. Stiamo parlando del Veneto, la Toscana e la Campania, che ognuna per le sue peculiarità, hanno entusiasmato i viaggiatori con la loro bellezza paesaggistica, la ricchezza culturale e le delizie culinarie.

Parlando di città invece, Roma e Milano hanno raggiunto la prestigiosa classifica delle Top 10 delle città più ricercate globalmente, rispettivamente al quarto e decimo posto in classifica. Roma si conferma come meta di viaggio preferita, sia per le vacanze all’estero che per i soggiorni in Italia.

Rimini e Milano seguono da vicino, occupando rispettivamente il secondo e il terzo posto nella lista delle destinazioni più cercate dagli italiani per i viaggi nazionali e internazionali. Arrivano poi Napoli e Riccione che si piazzano rispettivamente al quarto e al quinto posto, mentre Lido di Jesolo, Ischia, Vieste, Catania e Gallipoli completano la lista delle mete più ambite.